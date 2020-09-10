Из Германии поступают противоречивые сообщения вокруг завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». С одной стороны, власти Германии продолжают настаивать, что этот проект - чисто коммерческий. С другой, канцлер Ангела Меркель может связать санкции против строительства «СП-2» с ситуацией вокруг Алексея Навального

О коммерческом характере "Северного потока — 2", в частности, заявил в бундестаге вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц.

При этом днём ранее представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «СП-2» в ответ на "попытку отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов. Еще в конце августа Меркель советовала не смешивать реализацию этого проекта и ситуацию с оппозиционером.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта «Северного потока — 2». Об этом он сказал на пресс-конференции, запись выступления доступна в Twitter Белого дома.

Трамп отметил, что он выступал за отказ от проекта газопровода с начала своего президентства, "поскольку США защищают Германию от России, а Берлин при этом платит Москве за энергию миллиарды долларов". При этом Трамп признал, что не уверен, что Германия готова отказаться от «СП-2», поскольку Берлин, по его словам, находится в неустойчивом положении.

«Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень сложную ситуацию», — сказал Трамп. Главный оппонент Меркель из ее партии призвал заморозить «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Власти США выступают против проекта газопровода между Россией и Германией и не раз говорили о намерениях противостоять его строительству. В конце 2019 года США ввели санкции против проекта. В июле текущего года госсекретарь Майк Помпео предупредил инвесторов газопровода о возможных дополнительных санкциях.

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства балтийского газопровода, необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Две недели назад стало известно, что Россия в лице «Газпрома» будет достраивать «СП-2», но как именно и какими силами — теперь покрыто завесой тайны. Действия российской газовой корпорации на проекте отныне засекречены с целью не подставляться самим и не подставлять своих партнеров под новые жесткие санкции США.

Представитель газовой компании в ходе онлайн-конференции заявил, что она «ограничена в объёме информации о реализации проекта, который может предоставить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление».

Ситуация вокруг новой балтийской трубы вызывает живейший интерес европейских СМИ. В частности, германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung приводит слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, который заявил, что «еще никогда в прошлом такую страну, как Россия, не удавалось санкциями заставить изменить свое поведение». Для министра экономики такая позиция очень удобна, считает издание. Ведь в этом случае правительство Ангелы Меркель получит возможность сразу забыть, что оно собиралось «не исключать никаких мер», и теперь сможет вновь встать на защиту газопровода «СП-2».

Естественно, не остаются в стороне от этого конфликта СМИ Польши. Официальная государственная радиокомпания Polskie Radio сообщает, что глава немецкой дипломатии Хейко Маас заявил, что если в течение нескольких дней Россия "не прояснит дело о возможном отравлении, то Берлин начнет переговоры со своими европейскими партнерами о санкциях". Польша выписала многомиллионный штраф «Газпрому» за «Северный поток - 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На немецкой политической сцене все чаще раздаются голоса, что Германия должна каким-то образом отреагировать, а часть политиков даже предлагает ЕС ввести санкции в отношении газопровода.

Это довольно серьезное давление на канцлера Ангелу Меркель, и она не исключает прекращения сотрудничества, если российские власти не проведут тщательного расследования этого случая, указывает радиостанция.

Польша и ряд других стран выступают против «СП-2», указывая на риск роста энергетической зависимости ЕС от Москвы, а также на то, что этот проект может стать дополнительным инструментом давления на Украину, которая при поставках голубого топлива является транзитной страной.

В свою очередь, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью журналу Der Spiegel заявила, что поддерживает требование федерального правительства по полномасштабному расследованию «дела Навального». Но это не может быть использовано в качестве повода для сомнений в целесообразности проекта «СП-2».

По словам Швезиг, балтийский газопровод является необходимым инфраструктурным и энергетическим проектом, а Германия совершенно правильно отказывается сейчас от атомной и угольной энергии. Вместо этого страна делает ставку на возобновляемую энергию. Но Германия — высокоразвитая индустриальная страна с более чем 80 миллионами жителей, и ФРГ как минимум на переходный период нужен газ для надежного обеспечения энергией, подчеркнула она.

Если ФРГ откажется от российского газа, единственной альтернативой останется сланцевый газ из США. С точки зрения экологии это однозначно худшая альтернатива. Кроме того, этот газ был бы еще и дороже.

«Мне хотелось бы, чтобы стороны при обсуждении вопросов энергообеспечения вели себя честно», — указала Мануэла Швезиг. Рар сказал, смогут ли США остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Она напомнила, что сотрудники немецкого порта Мукран обеспокоены угрозой американских сенаторов ввести против них санкции. Это показывает, как жестко действуют США, при этом наращивая собственный импорт российской нефти.

Идет ожесточенная борьба за экономические интересы. Германия должна быть в состоянии самостоятельно решать, откуда и каким образом будет получать энергоносители, считает региональный премьер-министр.

Остановка строительства газопровода оказалась бы болезненной не только для России, но и для Германии. Кроме того, в проекте участвуют немецкие компании, и он почти завершен. Кстати, противники «СП-2» до сих пор не ответили на вопрос о том, откуда Германии в противном случае брать энергоносители, подчеркнула германский политик.

Без шансов. Почему польская альтернатива «Северному потоку — 2» обречена на провал © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Замена почти готового «СП-2» газопроводом Baltic Pipe, который только начинают строить, неравноценна. «Поток» может поставить в Германию 55-60 млрд кубометров газа в год — это свыше 60% потребностей страны», — объяснил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Baltic Pipe даст только 10 млрд кубов норвежского сырья Польше, стремящейся заместить российские поставки, пояснил эксперт. «СП-2» осталось уложить лишь 168 км труб по дну Балтийского моря, и можно качать газ из России в Германию. По Baltic Pipe еще даже не начались подготовительные работы, указал эксперт.

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