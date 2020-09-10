Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил: Германия может воспользоваться газопроводом Baltic Pipe, который свяжет норвежские месторождения с Польшей, если откажется от завершения совместного с «Газпромом» проекта. Однако идея не имеет перспектив

«Северный поток — 2» готов уже на 97%, и у его противников остаётся всё меньше шансов помешать запуску газопровода, поэтому в ход идут всевозможные методы.

9 сентября в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер предложил Германии альтернативу, если та откажется от реализации проекта. Абзалов описал, что станет с Германией, если она не будет защищать «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — заявил политик.

Речь о том, чтобы Германия использовала вместо «Северного потока — 2» строящийся газопровод Baltic Pipe, который свяжет месторождения на шельфе Норвегии в Северном море через Данию с Польшей.

Сравнить несравнимое

С политической точки зрения, инициатива Варшавы более чем ясна — она всегда была одним из самых ярых противников увеличения поставок российского газа на европейский рынок, — но она абсолютно не рациональна.

Во-первых, разница в мощностях двух строящихся газопроводов колоссальна: 55 млрд кубометров у «Северного потока — 2» и 10 млрд у Baltic Pipe.

«Довольно лукаво со стороны поляков говорить, мол, Baltic Pipe всё доставит Берлину. Baltic Pipe должен быть полностью загружен только для нужд Польши к 2022 году, потому что они заявляют, что откажутся от закупок российского газа. А чтобы чем-то его заменить, надо исключительно для Польши загрузить эту трубу. То есть там не будет лишних объёмов», — заявил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Гаспарян: Что случилось с Колесниковой? Может ли ФРГ отказаться от «Северного потока-2»? ©

Срок запуска — это второй фактор. Точную дату введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию официально не называют, поскольку произошли задержки из-за затягивания выдачи разрешения на строительства в территориальных водах Дании и отказа швейцарской компании Allseas под угрозой американских санкций предоставить свои корабли-трубоукладчики для дальнейших работ, поэтому пришлось их заменить российскими суднами.

По оценкам экспертов, газопровод заработает в следующем году, то есть раньше Baltic Pipe.

В-третьих, ограниченная ресурсная база. В 2019 году объём добычи нефти в Норвегии, которая станет стартовой точкой Baltic Pipe, достиг самой низкой за последние 30 лет отметки — 1,4 млн баррелей в сутки (для сравнения, Россия добывает 10 708 млн баррелей в сутки), правда, затем начала восстанавливаться, но королевство вслед за странами ОПЕК+ взяла на себя обязательство ограничить добычу для стабилизации котировок на мировом рынке. Проблема заключается в том, что запасы старых месторождений Норвегии иссякают, а новые не вводятся в эксплуатацию.

«Замена почти готового «Северного потока — 2» газопроводом Baltic Pipe, который находится только в самом начале реализации, неравноценна. Baltic Pipe — это один из и крайне ограниченный вариант диверсификации поставок, в то время как «Северный поток — 2» способен в значительной степени укрепить энергобезопасность ФРГ и Европы», — подчеркнул в комментарии РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Вездесущая рука Вашингтона

В интервью телеканалу Bloomberg 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямым текстом заявил, что его страна пытается усилить давление на Берлин, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».

В Германии говорят, что испытывают давление и от другой страны. Как заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, через территорию которой пролегает трубопровод, в реализации проекта важную роль играют экономические интересы США. По её словам, Вашингтон хочет, чтобы немцы покупали добытый методом фрекинга американский газ, а не газ российский.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами 9 сентября подчеркнул, что судьба «Северного потока — 2» была непростой во многом из-за догматической линии Вашингтона на срыв этого проекта. Рар: Германия либо ляжет под Америку, либо может ввести против нее контрсанкции за "Северный поток-2" © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Это пример того, когда Вашингтон без стеснений, без каких-то колебаний, без малейших попыток что-то закамуфлировать откровенно заявляет о том, что по геополитическим соображениям проект должен быть сорван, а кто придерживается иной точки зрения, тот автоматически рискует оказаться объектом американских санкций. Это совершенно неприемлемая постановка вопроса в принципе со всех точек зрения», — сказал дипломат.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глядя в глаза, отказаться от «Северного потока — 2», появилась ещё в 2018 году. Взамен американский лидер предлагал новое торговое соглашение, без которого Европе грозили заградительные пошлины Штатов на импорт стали и алюминия. Впрочем, Трамп никогда не скрывал своей позиции по этому вопросу и неоднократно в Twitter высказывался против проекта «Газпрома».

Но так же настойчиво Меркель на любые нападки отвечала, что это проект коммерческий, а не политический, поэтому Берлин не откажется от него, несмотря на разногласия с Москвой по остальным вопросам, включая ситуацию на Украине.

«Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно что речь идёт о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения. Таково положение вещей», — заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 9 сентября.

Таким образом, у польско-норвежского газопровода Baltic Pipe нет шансов заменить «Северный поток — 2» ни с политической, ни с экономической точки зрения. Есть Германия не побоялась из-за этого испортить отношения со своим традиционным союзником США, значит, для неё этот проект играет очень важную роль.