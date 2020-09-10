В начале сентября 2020 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект № 3087-д об организации Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заниматься экономическими преступлениями вместо налоговой милиции

Сотрудники БЭБ будут вести аналитическую работу, осуществлять проверку предприятий, сбор информации о подготовке или совершении уголовных преступлений и проводить оперативно-разыскную деятельность. Также они будут вести досудебные расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Бюро, охранять арестованное имущество и даже бороться с терроризмом.

Следует напомнить, что террористами Украина считает в том числе ЛДНР и сторонников республик Донбасса.

Создание Бюро было одним из условий выделения Украине кредитов со стороны Евросоюза. Летом Верховная Рада одобрила кредитное соглашение на 1,2 млрд евро, одним из условий которого и была ликвидация налоговой милиции и организация БЭБ.

На данный момент экономическими преступлениями занимаются налоговая милиция, отдел экономической безопасности СБУ и МВД, нередко дублируя функции.

Расхитителями государственных денег на Украине займется БЭБ © CC0, Pixabay

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ярослава Железняка из фракции «Голос», задача законопроекта — лишить всех правоохранителей влияния на бизнес. Заниматься новый орган будет и такими правонарушениями, как уклонение от уплаты налогов или махинации с НДС. Работники Бюро получат в свое распоряжение государственные базы данных. Служащие будут проверять также транзакции компаний, налоговые поступления, расходы и доходы предприятий.

Также среди заявленных целей формирования БЭБ — увеличение налоговых поступлений при сокращении количества работников органов, противодействующих экономическим правонарушениям. В Бюро должны будут работать 4000 сотрудников, получающих в среднем зарплату на уровне 43 000 гривен (около $1500).

По требованию западных партнеров Украина уже создала Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), Высший антикоррупцционный суд (ВАКС), Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК). Судя по опросам Центра Разумкова, они являются лидерами недоверия у украинцев из-за своей бездейственности — им не доверяют 70% граждан.

По сути, они являются своего рода «потешными» органами, сформированными для создания видимости борьбы с коррупцией, а также ряда синекур под «полезных людей».

Одним из таких проектов может стать и формируемое Бюро экономической безопасности. Скорее всего, в новый орган перейдут те же сотрудники налоговой милиции и экономического отдела СБУ, то есть повторится распиаренная Западом «реформа полиции». С помощью разнообразных антикоррупционных органов, а также БЭБ западные партнеры хотели бы поставить под контроль украинских олигархов, но те, соглашаясь на их создание в обмен на кредиты, способны сделать их бездейственными — «пятым колесом в телеге».

Политолог, директор Института Украинской политики Руслан Бортник полагает, что новый орган, как и антикоррупционные структуры, вскоре разочарует украинцев, так как вряд ли продемонстрирует какой-нибудь прорыв в борьбе с экономическими преступлениями.

«Если БЭБ не покажет быстрых результатов, то тоже станет лидером недоверия», — утверждает Бортник.

В свою очередь Европейская бизнес-ассоциация недовольна предложенным форматом нового органа, так как видит в нём лишь «ребрендинг» старой налоговой милиции. Кроме того, в предоставлении сотрудникам БЭБ широких полномочий и оружия усматривают потенциальную опасность давления на бизнес.

«Предполагается и предоставление широких полномочий по использованию специальных средств, в том числе огнестрельного оружия, работниками Бюро. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжения печальных традиций «маски-шоу», — утверждают в ассоциации.

Назначать руководство БЭБ будет конкурсная комиссия, членов которой должны представить президент и Кабмин, то есть руководство новым органом будет контролировать президентская фракция.

Законопроект поддержали фракции «Голос» и «Слуга народа». Оппозиционные партии за него не голосовали. Не поддержала его и фракция экс-президента «Европейская солидарность», несмотря на то, что это требование западных партнеров. Как пишет Тelegram-канал «Неприкасаемые», Пётр Порошенко «всеми руками и ногами за ЕС, но ведь не кошельком же». По мнению авторов канала, Запад прощупал почву в парламенте на тему создания нового правоохранительного органа, который заберёт на себя «кровь украинской коррупции» – экономические преступления. Засуха против Украины: неурожай убивает «аграрную сверхдержаву» © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

Внефракционный депутат Рады Антон Поляков называет БЭБ очередным бездейственным органом, который будет дополнительно финансироваться западными донорами.

Депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Чёрный тоже не видит необходимости умножения контролирующих органов в угоду западным партнерам.

«Плодить дополнительные антикоррупционные органы мы не собираемся. Нужно снова тратить деньги из бюджета на создание сомнительных антикоррупционных структур. Формировать, платить большие деньги, плюсов я не вижу. Это очередное обязательство перед международными партнерами», — говорит Черный.

В целом же, на примере формирования Бюро экономической безопасности можно увидеть, как происходит борьба между западными партнерами и украинскими олигархами. Западные спонсоры и кредиторы Украины вот уже шесть лет активно пытаются навязать «реформы», цель которых — получить контроль над экономикой страны. Их «реформы», пусть и при формальной поддержке властей, выхолащиваются, поскольку украинские олигархи научились их симулировать, а новые структуры нередко становятся еще одним инструментом банального распила бюджета.