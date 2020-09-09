Во вторник, 8 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью четырём российским журналистам. Среди прочего в беседе коснулись и вопросов внешней политики

Во вторник, 8 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну, корреспонденту «Первого канала» Антону Верницкому и журналисту канала «Россия 1» Евгению Рожкову. Среди прочего в интервью коснулись и внешних вопросов. Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

«У вас есть возможность блокировать Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, — американцев. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались и получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом — старшим братом, как я его называю — Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя», — заявил Лукашенко российским журналистам.

При этом и другие провластные белорусские политики отмечали вовлеченность иностранных государств в происходящее в Белоруссии. Впрочем, эта поддержка может выйти этим государствам боком.

Главный загонщик

Польша является одним из главных игроков в политических процессах, происходящих внутри Белоруссии. Ряд белорусских оппозиционных СМИ не только работают с территории Польши, но и финансируются из польского бюджета. Да и администраторы самого популярного среди белорусской оппозиции Telegram-канала Nexta_live работают с территории Польши.

Именно в Польшу отправились члены президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко и Ольга Ковалькова.

О вовлеченности Польши и причинах этого говорят и белорусские эксперты.

«Почему Польша стала основным оператором «цветной революции» в Беларуси? Потому что хотела и могла. Как бы ни относиться к этой стране, но в одном ей не откажешь — в последовательной реализации своих амбиций. Так или иначе в польских элитах да и в обществе в целом существует консенсус по поводу внешней политики и геополитики. Большинство поляков видит себя частью Запада и не просто частью, а активным игроком по его продвижению на восток», — отметил политолог Алексей Дзермант.

По его словам, у Польши есть четкое понимание своих целей, своего проекта — Междуморья, к созданию которого Варшава прилагает максимум усилий.

«И Беларусь для них в силу значительного количества польского этнического населения и католиков стала даже более привлекательной целью, чем Украина. Правда, пока не получается. И поляки с католиками в массе своей оказались лояльными белорусскому государству, и русско-православное ядро — крепкое, удерживает страну», — отметил Дзермант.

Поэтому, по его словам, Белоруссии и России нужно быть в осознании и реализации своего проекта.

«Восточнославянского, русского, евразийского — как угодно назовите, но он должен быть как цель и задача», — отметил Дзермант.

Впрочем, помимо Польши есть и другие государства, которые вовлечены в происходящее в Белоруссии.

Вспомогательные силы

Прибалтийские государства с первых дней протестов в Белоруссии поддерживали оппозицию. Именно в Литву переехала соперница Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская. МИД Литвы в числе первых призывал освободить задержанную в Белоруссии оппозиционерку Марию Колесникову.

«Вместо того, чтобы разговаривать с жителями Белоруссии, побежденное руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска — это позорный поступок… Она должна быть немедленно освобождена», — заявил 7 сентября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Призыв к вооруженному восстанию. Зачем оппозиции новый виток насилия в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В свою очередь Латвия заявила, что готова финансировать лечение белорусских оппозиционеров.

«Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии», — сообщила 8 сентября парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

Да и соседняя с ней Эстония не осталась в стороне. Она одной из первой ввела санкции против лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации результатов выборов, а также в применении насилия к протестующим. Соответствующее решение было принято 27 августа на заседании правительства Эстонии.

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

В общем государства Прибалтики тоже пристально следят за происходящим в Белоруссии. И, как отмечают некоторые эксперты, для этого есть особая причина. Собственно, именно эта причина и вызывает такую нервную реакцию этих государств на то, что Лукашенко пока удаётся удержаться у власти.

Наказать белорусским рублём

Еще в конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить Литве за вмешательство в происходящее в его стране.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил ещё 27 августа Лукашенко.

Тогда же в литовском правительстве выразили сомнения в том, что угроза Лукашенко выполнима.

«Сегодня нет альтернатив, которые можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга», — заявил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

Впрочем, вряд ли Лукашенко блефовал. И теперь, когда отношения между государствами испорчены, а Россия готова оказать Белоруссии экономическую помощь, прекращение транзита может серьёзно ударить по экономике Литвы. «Похищение» лидера белорусской оппозиции: Колесникова играет по правилам Польши – видео © кадр из виде о Украина.ру

«И вот думал я, думал, — а потом вдруг вспомнилось: да ведь скоро, очень скоро, еще до конца этого года ЕС урезает «балтийским тиграм» прикормку (речь об урезании субсидий. — Ред.), и сильно урезает, так что компенсировать придется за счет налогов, которые там и так увесистые, так что у Риги, Таллина и Вильнюса вперед маячит реально бо-бо, и если принять это за основу, ситуация проясняется.

Можно, например, предположить, что гордые ponai, kungi и härrased (господа лит., лат., эст. — Ред.) взяли у Варшавы некий субподряд, имея в виду, хорошенько постаравшись, как-то поправить дела свои тяжкие за счет крошек от дерибана Белоруссии. Ну а теперь, поскольку не срослось, а нагадили соседу уже по уши, скользят по накатанной, истерически (но безуспешно) требуя от владельцев вмешаться и помочь или, на крайняк, хотя бы выделить фонды на противостояние «тирану», и при этом, в полном понимании, что вляпались в классику, бесятся, потому что давать задний ход означает получить атаку оппозиции во всех трех «независимых», правительственные кризисы и потери кормушек, а если не давать задний ход, так Батька ведь, хоть и добрый, но не добренький», — отметил 8 сентября политолог и историк Лев Вершинин.

При этом Белоруссия по-прежнему настроена на диалог. Но он должен быть двусторонним, что в условиях санкций, которые ввели в Литве, Эстонии и Латвии означает: эти государства должны пересмотреть санкционную политику. Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Санкции — это путь в никуда. Мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений», — заявил 8 марта председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

Таким образом, слово за «младоевропейцами». Они могут взять пример со старших товарищей, которые решили не вводить санкций против того же Лукашенко. Правда, для этого прибалтам придётся признать свою неправоту. А сделать это будет весьма сложно.