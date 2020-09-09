Необычайно засушливые лето и весна, как и бесснежная зима 2020 года, существенно снизили урожайность на Украине, для которой экспорт зерна и прочей агропродукции стал основной статьей дохода. Экспорт аграрной продукции дает около 40% валютных поступлений в бюджет страны

Сейчас же достаточно проехать по полям Южной и Центральной Украины, как невооруженным глазом видно, что практически вся кукуруза стоит не вызревшей и засохшей на корню.

Украина проходит активную деиндустриализацию и переориентацию экономики на аграрный сектор. Экс-президент Пётр Порошенко ранее с пафосом обещал, что Украина станет «аграрной сверхдержавой». Однако из-за непредсказуемости и нестабильности погодных условий для этого сектора всегда характерны существенные риски.

«В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. Как результат, существенно снижается урожайность кукурузы. Сейчас ожидаем валовый сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т», — сообщил недавно заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Опустынивание Украины. Сможет ли Киев бороться с надвигающейся засухой © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Особенно печальная ситуация сложилась на юге Украины — в Одесской области. На недавнем вебинаре «Изменение климата. Вызовы природы – 2020 для аграриев» фермер из Килийского района Вячеслав Уханов рассказал, что они без обмолота оставили 40% засеянных площадей озимой пшеницы.

Урожайность в ряде хозяйств чрезвычайно низкая — на уровне 5-7 центнеров с гектара. По словам Уханова, аналогичная ситуация — с кукурузой, горохом и рядом других культур, включая ячмень и рапс.

В Болградском районе, как ранее сообщала районная госадминистрация, засуха уничтожила 75% посевов озимых. Многие фермеры полностью разорились, что привело к трагическим последствиям. Так, например, как сообщал мэр Килии Одесской области Павел Бойченко, местный 66-летний фермер покончил жизнь самоубийством. Он выращивал зерно на арендованных площадях и должен был выплатить около 900 000 гривен владельцам паев, но засуха уничтожила 100% его посевов.

«Оказавшись в долговой яме, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведённый до отчаяния, землероб не смог пережить беды!» — написал Бойченко.

Не намного лучше ситуация и в Запорожской области, где потери урожая кукурузы достигают 40%. Более-менее нормальный урожай удастся собрать только в северных и западных регионах, но там урожайность всегда была не очень высокой в сравнении с южными и центральными регионами Украины. Ищенко-VLOG: Почему Украина никогда не станет аграрной сверхдержавой? © Скриншот из видео Украина.ру

В начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году урожай зерновых будет на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. По данным Минэкономики, на 26 августа было экспортировано 5,93 млн тонн зерна против 7,62 млн на аналогичную дату прошлого года.

Регулярно повторяющиеся периоды засухи связаны как с глобальным потеплением, так и с вырубкой лесов самой Украины, из-за чего медленно происходит превращение плодородных регионов в засушливую степь.

«У нас за последние годы серьезно сократился лесной фонд, а, как известно, деревья не только способствуют удержанию влаги в почве, но и защищают от песчаных бурь», — говорит эксперт общественной организации "Экодия" Анна Даниляк, объясняя падение урожайности.

Такие изменения предполагают изменения и аграрных технологий, в частности — большее использование систем орошения, но они требуют вложения крупных средств, которых у фермеров зачастую нет. Советские системы орошения, как правило, порезали на металл еще в 90-х.

Свою лепту в снижении урожайности вносит и деградация почв. Хвалёный некогда украинский чернозём остался в прошлом. Он деградирует вследствие отсутствия рекультивации почв, а также постоянного выращивания культур, буквально высасывающих питательные вещества (кукуруза, рапс).

По данным Института охраны почв Украины, 20-летние потери гумуса в украинской земле в денежном эквивалентные составляют более 450 млрд грн.

Снижение урожайности, следовательно, и экспортных возможностей агропродукции, неминуемо повлияет на экономику «аграрной сверхдержавы». Экономист Алексей Кущ прогнозирует определенное падение выручки от экспорта зерновых в этом году, но считает, что сам по себе этот фактор не будет критичным для экономики страны, хотя в совокупности с другими кризисными факторами может привести к экономическому кризису этой осенью.

«Весь агроэкспорт дает нам порядка 20 млрд экспортной выручки, то есть, минус 1,5 млрд, на первый взгляд, выглядит не критично. Такие потери сами по себе вряд ли спровоцируют девальвацию гривны. Но могут оказаться элементом "пазла", из которого складывается картинка кризиса, который, как ожидается, усилится к осени», — говорит экономист. Крах иллюзий. Коронавирус уничтожил мечты Украины об аграрной сверхдержаве © РИА Новости, Улозявичюс | Перейти в фотобанк

Аналитик Украинской климатической сети Инна Плюта утверждает, что происходящие изменения климата будут представлять собой существенные риски для земледелия и в будущем.

«Аграрное производство у нас становится непредсказуемым. Может быть несколько месяцев засухи, потом все залить, урожай в один день может выбить град или снести смерч. При этом средние показатели по уровню влажности могут даже оставаться в пределах нормы. А вот динамика потепления у нас втрое выше общемировой», — говорит эксперт.

По ее словам, для Украины теперь будут характерными резкие перепады погоды.

«Скажем, на фоне теплой зимы будут резкие заморозки, или на фоне летней засухи — тропические ливни. То есть, средняя температура по году или сезону изменится не критически, но погода станет непредсказуемой. А это главный риск для агросектора.

Плюс теплые зимы будут способствовать распространению вредителей и болезней, что также является дополнительным риском для урожая и увеличит его себестоимость», — утверждает Плюта.

Таким образом, засухи и резкие погодные перепады могут стать для Украины характерным явлением в изменившихся климатических условиях. В таких условиях делать основную ставку на сельское хозяйство — как минимум непродуманно и рискованно.

Чем в большей степени бюджет Украины, экспортная выручка, социальные обязательства будут зависеть от нестабильных погодных условий, тем больше возрастает риск получить полномасштабный кризис. Если не сегодня, так завтра.