Почти 400 украинских шахтеров объявили подземную забастовку. Шестые сутки под землей находятся горняки шахты «Октябрьская» (Кривой Рог), требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, в частности возврата льготного стажа

Третьего сентября 12 горняков первой, ночной смены шахты "Октябрьская" по добыче железной руды остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола. К протестующим присоединились работники второй, утренней смены. Администрация не успела их перехватить — они спустились в шахту.

Бастующих поддержали шахтеры других предприятий, и по состоянию на 8 сентября под землей находится почти 400 шахтеров шахт «Гвардейская», «Терновская», «Родина» и «Октябрьская».

Поддержать коллег подземными и наземными митингами готовы и работники других предприятий Кривого Рога. Они уже объявили "итальянскую забастовку".

Сколько платят шахтёрам

Премьер Украины отреагировал на протесты криворожских шахтеров © Кабинет министров Украины

В Советском Союзе отношение к шахтёрскому труду отличалось кардинальным образом. Это была чуть ли не самая уважаемая и высокооплачиваемая часть рабочих, своего рода элита рабочего класса. Если среднестатистическая советская зарплата составляла 259 рублей, то шахтёры могли получать и 1000 рублей в месяц.

Относительно невысокими были заработки донецких горняков, около 500 рублей, но и это были по тем временам очень приличные деньги. Но особой зависти это не вызывало, ведь эти люди ежедневно рисковали здоровьем и жизнью. Все понимали, что у шахтёров не только самые высокие заработки и ранняя пенсия, но и самые вредные условия труда, высокий травматизм, смертность, риск получения инвалидности.

Всё познаётся в сравнении, поэтому сопоставим современные доходы шахтёров Украины с зарплатами горняков других стран. Следует также помнить, что условия труда в США и странах Европы лучше, чем в украинских шахтах.

В 2019 году средняя зарплата шахтера на Украине составила 15 тысяч гривен ($600). При этом из 52 тысяч человек, работающих в угольной отрасли страны, большинство работников страдает от многомесячных задержек выплаты зарплаты.

Почти 400 горняков Днепропетровщины поддержали бастующих коллег и готовят «итальянский удар» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Чуть меньше получают шахтёры Германии, но всё равно такие зарплаты украинским шахтёрам только снились. Немецкие горняки получают примерно 3,5 тысячи евро в месяц, что в украинской национальной валюте приблизительно равно 114 тыс. грн.

Курс — на закрытие шахт

По состоянию на начало 2020 года на Украине насчитывается 148 шахт, из них 102 — государственные. Большая часть шахт расположена на неподконтрольной Украине территории (67), еще 2 шахты — не действуют. Таким образом, сейчас в стране работают 33 госшахты. При этом только 4 считаются рентабельными. По итогам 2019 года, из 31,2 млн тонн угля, выданного на-гора на Украине, 2,7 млн т было добыто на госшахтах, 24,5 млн тонн — на шахтах ДТЭК.

В Кривом Роге семьи протестующих шахтеров провели автопробег на пятый день забастовки © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

На реструктуризацию угольной отрасли в госбюджете-2019 было заложено 2,6 млрд (7,15 млрд руб.), в 2020-м — 3,6 млрд грн (9,9 млрд руб.). Кроме того, последние три года средства выделяют и на ликвидацию неперспективных угледобывающих предприятий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из 33 шахт — 22 являются бесперспективными и рано или поздно закроются.

Предыдущее правительство в рамках реформирования угольной отрасли намеревалось сократить около 30% неприбыльных шахт. Правда, так этого и не сделало. Ведь закрытие шахты — это сложный и дорогостоящий проект. К тому же для уволенных шахтеров нужно создавать новые рабочие места, а с этим у любого украинского правительства всегда были проблемы.

В середине апреля 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что не будут закрывать новые убыточные шахты, этот процесс могут продолжить в следующем году. Тогда же планируют принимать решение о возможной продаже некоторых государственных шахт.

Львовские шахтеры 8 дней протестовали под землей © Facebook, Павел Лисянский

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, надлежащая заработная плата, безубыточность угольных предприятий — это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы", — отметил глава Кабмина.

По словам премьера, основа реформы угольной отрасли и стратегия по выведению ее из кризиса будет базироваться на "Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов", а также на внедрении пилотного проекта трансформации угольных шахт.

"Правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшилась. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент", — добавил Шмыгаль.

Зеленский присудил горнякам государственные награды на День шахтера © пресс-служба президента Украины Владимира Гройсмана.

Реформа государственной угледобычи по сути сводилась к дерегуляции, приватизации и закрытию.

Новый план "реформы" угольной промышленности от Кабмина Шмыгаля мало чем отличается от замыслов предшественников. Реформаторское ноу-хау нового правительства заключается лишь в том, что закрытие отечественной угледобычи будет осуществляться за счет западных кредитов и при технической поддержке многочисленных "партнеров" Украины.

Добыча продолжает снижаться

И это при том, что Украина располагает 4% мировых запасов угля и находится на 7-м месте в мире по этому показателю, согласно рейтингу Statistical Review of World Energy. Капиталовложения в угольную отрасль могли бы обеспечить устойчивое развитие украинской энергетической отрасли и гарантировать энергетическую безопасность страны.

День шахтера: глава ЛНР заявил, что угольные реформы послужат росту экономики республики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С утратой контроля над шахтами Донбасса Украина превратилась из экспортера в импортёра угля. Согласно данным таможни, за 7 месяцев текущего года на Украину было импортировано 10,3 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении за семь месяцев 2020 года составил $660,9 млн (60,2%), из США — $334,1 млн (30,4%). Из Казахстана Украина импортировала уголь на $67,24 млн (6%). Из других стран было импортировано угля на сумму $36,6 млн.

«Ни у одного из последних правительства Украины не было ни знаний, ни политической воли, чтобы объяснить обществу, и прежде всего жителям шахтерских регионов, глобальные изменения на мировом рынке угля и провести необходимую трансформацию в украинской промышленности.

Ну не может украинский уголь Донбасса и Львовско-Волынского угольного бассейна добычи шахтным способом, да еще и при истощении запасов реально конкурировать в ценах с зарубежной добычей карьерным способом, даже с учетом необходимости больших затрат на морскую или железнодорожную логистику. Именно поэтому сейчас, во время коронакризиса и снижения объемов промпроизводства и потребления электроэнергии в мире, уголь украинской добычи стоит около $70 за тонну, а в условном «Роттердаме» — около $35 за тонну», — считает экономический аналитик Александр Рябоконь.

Лукашенко пожелал «неиссякаемого оптимизма» сотрудникам «Беларуськалия» в День шахтера © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«А то, что удастся — как надолго? А ведь шахты — преимущественно градообразующие предприятия, и это уже сегодня огромная социально-демографическая и экономическая проблема. Зато удобная тема для политических манипуляций и удивительной эквилибристики в растаскивании скудеющих средств государственного бюджета», — сказал Рябоконь.