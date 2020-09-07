Уже сейчас, за два месяца до выборов в США, очевидно: ни действующий глава государства Дональд Трамп, ни бывший вице-президент США Джо Байден не готовы признавать свой проигрыш на президентских выборах. Они запланированы на 3 ноября. США рискуют получить двух самопровозглашённых президентов

До президентских выборов в США остаётся меньше двух месяцев, 3 ноября значение будет иметь любая деталь, в том числе каким образом голосовать с технической точки зрения.

Поскольку в стране до сих пор высокое количество заболевших коронавирусом, как никогда востребованным будет голосование по почте. Демократы обеими руками поддерживают эту идею, чтобы не допустить резкого всплеска эпидемии, а президент США Дональд Трамп — категорически против всеобщего голосования по почте, поскольку опасается массовых фальсификаций, например, проголосовать смогут люди, не обладающие избирательным правом, либо не все бюллетени вернутся обратно.

Второй вариант более чем реален: летом журналисты из Филадельфии смоделировали голосование по почте, а именно — на арендованный почтовый ящик, выполнявший роль ящика избирательной комиссии, отправили письма из разных концов города, в результате из 100 до конечного пункта назначения дошли 97, таким образом потеря составила 3% бюллетеней. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий назвал голосование по почте большой проблемой избирательной системы США.

«Голосование, когда по почте отсылают 40 миллионов бюллетеней, а назад приходят сильно меньше — это беда. Другое дело, что эта чёрная дыра никогда не использовалась для того, чтобы проигравшая сторона не признавала результаты выборов, а в 2020 году такое будет обязательно. Кто бы ни проиграл, он скажет, что выборы не легитимны.

В 2016 году Хиллари Клинтон признала поражение на выборах, но спустя два года на всех каналах говорила, что в США сейчас нелегитимный президент. Свободно говорила те вещи, которые раньше были немыслимы. А вот 4 ноября 2020 года (на следующий день после президентских выборов — ред.) проигравшая сторона обязательно скажет, что выборы были нелегитимные. Это точно», — заявил эксперт.

«Красный мираж» демократов

Оппозиция не скрывает, что будет действовать именно по такому сценарию.

25 августа Хиллари Клинтон, выступая в шоу на телеканале Showtime, призвала кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не признавать своё поражение в день голосования, если такое произойдёт, поскольку подсчёт результатов затянется. Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Параллельно демократы готовят своих избирателей к тому, как будет развиваться ситуация после голосования. Группа Transition Integrity Project, созданная в конце прошлого года из сотни экспертов, учёных, журналистов, бывших и действующих чиновников (в том числе бывший председатель Республиканского национального комитета Майкл Стил и бывший руководитель аппарата Белого дома при Билле Клинтоне, возглавлявший предвыборный штаб Хиллари Клинтон в 2016 году, Джон Подеста), летом представила 4 возможных сценария, 3 из которых подразумевают победу бывшего вице-президента.

Помимо однозначного выигрыша Трампа или Байдена, эксперты рассматривают победу Байдена с небольшим отрывом (опережает действующего президента менее чем на 1% голосов избирателей на следующий день после выборов и набирает 278 голосов выборщиков) и неоднозначную победу Байдена (исход выборов остаётся неясным после ночи выборов и на протяжении всего процесса подсчёта результатов).

Эксперты говорят о том, что 3 ноября избирательные комиссии после обработки бюллетеней на участках для голосования могут объявить о победе Трампа, но это ещё абсолютно ничего не значит, потому что результаты голосования по почте станут известны позже, а этим способом голосования собирается воспользоваться преимущественно электорат демократов. Политическое агентство Hawkfish бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, участвовавшего в демократических праймериз, назвало этот сценарий «красным миражом». То есть, когда лидировать будет Трамп, на интерактивной карте штаты будут окрашиваться в красный — партийный цвет республиканцев, — но постепенно он сменится на синий, когда будет увеличиваться количество голосов за Байдена.

Козырь республиканцев

Партия президента, как уверяет, тоже припасла козырь к выборам — «тайные трамписты»: люди, которые в опросах общественного мнения не говорят о своих симпатиях к Трампу, но на избирательных участках 3 ноября проголосуют именно за него.

«Как человек, который в 2016 году придумал термин «избиратель Трампа под прикрытием», говорю, что сейчас таких избирателей ещё больше и они настроены ещё решительнее. И они сделают вам сюрприз. Вы же видели опрос, в котором 62% республиканцев или сторонников Трампа даже боятся проявить себя публично, вот они и проявят себя у избирательной урны», — заявила в интервью телеканалу Showtime советник президента США Килиан Конуэй.

В общем Белый дом надеется на повторение ситуации 4-летней давности, когда социологические исследования сулили более чем уверенную победу Хиллари Клинтон, но выиграл Трамп. Такой исход стал полной неожиданностью для многих, поскольку многие сторонники республиканца не хотели или опасались в ходе опросов открыто заявлять о своих симпатиях к одиозному миллиардеру.

В американской политике есть понятие «эффект Брэдли» — респонденты дают социологам такой ответ, который те хотели бы услышать. В 1982 году первый чернокожий мэр Лос-Анджелеса демократ Том Брэдли, согласно всем прогнозам, должен был на выборах губернатора Калифорнии с большим преимуществом обойти генерального прокурора Калифорнии республиканца армянского происхождения Джорджа Дюкмеджана, но проиграл. Как выяснилось позже, участники опросов боялись показаться расистами, поэтому и скрывали симпатии к белому Дюкмеджану. К победе через погромы. Как Трамп сократил разрыв с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2016 году Клинтон действительно победила по количеству голосов избирателей, но на президентских выборах в США всё решают выборщики, а большинство их голосов отошло Трампу. К тому же ему удалось выиграть по количеству голосов избирателей в шести штатах, где на протяжении многих лет республиканцы проигрывали демократам: в Висконсине — с 1984 года, Мичигане и Пенсильвании — с 1988-го, Флориде, Айове и Огайо — с 2004 года.

Очевидно, что ни республиканцы, ни демократы не готовы признавать поражение своего кандидата на президентских выборах, каждый из них может объявить о своей победе, и тогда возникнет риск двоевластия в стране.

Подобные прецеденты в современной мировой политике хорошо известны — и Венесуэла, и Белоруссия. Да и в США такая ситуация тоже была, причём не так давно: в 2000 году демократ Альберт Гор, бывший тогда вице-президентом страны, набрал 48,4% голосов избирателей и 266 голосов выборщиков, а республиканец Джордж Буш-младший — 47,9% голосов избирателей и 271 голос выборщиков (на 1 голос больше необходимого минимума).

Тогда предвыборный штаб демократов заявил, что автоматический подсчёт мог дать сбой, и настоял на пересчёте бюллетеней в ручном режиме в штатах, где разница между результатами кандидатов была крайне незначительной. Решающую роль сыграл пересчёт во Флориде, которая даёт 25 голосов выборщиков — Буш набрал на 500 голосов больше, и Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил признать его победителем.

Однако сейчас обстановка в американском обществе настолько политизирована, что такое мирное решение противоречий между Трампом и Байденом под вопросом. Если к 20 января, когда по Конституции проходит инаугурация президента США, имя победителя ноябрьских выборов ещё не будет определено, то к исполнению обязанностей главы государства приступит председатель Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

По последним опросам, Байден опережает Трампа в среднем на 6,9%, он же лидирует в «колеблющихся» штатах. Но в то же время, как показало исследование издания The Hill и социологической службы HarrisX, растёт поддержка действующего президента со стороны представителей этнических меньшинств — традиционного электората демократов: среди афроамериканцев — на 9%, среди латиноамериканцев — на 2%.