В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация в США вышла из-под контроля властей, и объяснил, как массовые беспорядки повлияют на президентские выборы, которые назначены на 3 ноября 2020 года

В США продолжаются массовые акции протестов и беспорядки, усмирить их не помогло начало расследования в отношении четырёх полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, впоследствии скончавшегося от удушающего приёма одного из них. Сначала активисты выступали против превышения полномочий стражами порядка, потом всё чаще стали звучать лозунги о расизме, и на первый план вышло движение Black Lives Matter, возникшее во времена президентства Барака Обамы. При этом на улицы выходят не только афроамериканцы, но и белые, латиноамериканцы.

Американские политики уже не могут отрицать, что в стране есть системный расизм — де-факто темнокожие жители ограничены в правах, несмотря на то, что де-юре они равны с белокожими. Это признал и президент США Дональд Трамп накануне в интервью газете The Wall Street Journal.

Он постоянно повторяет, что сам наведёт порядок в тех штатах и городах, где местные власти не могут или не хотят усмирить протестующих, но не спешит этого делать, чтобы не давать демократам повода обвинить в силовом подавлении толпы, а демократы намеренно бездействуют, чтобы спровоцировать президента на введение армии.

О ситуации в Соединённых Штатах в интервью Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

— Дмитрий, как вы считаете, акции протестов и беспорядки в США постепенно сойдут на нет или будут только усиливаться по мере приближения к президентским выборам?

— Будут усиливаться. Не для того это начинали, чтобы свернуть.

— В Сиэтле митингующие захватили полицейский участок, заняли мэрию, огородили шесть городских кварталов и провозгласили их Автономной зоной Капитолийского холма, не входящей в состав США, не пускают туда полицию, с оружием в руках охраняют территорию и раздают бесплатную еду. Некоторые эксперты и украинцы, проживающие в Америке, сравнивают происходящее с украинским Майданом. Есть ли какие-то схожие черты, или это сравнение притянуто за уши? Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

— Её переименовали в организованный протест Капитолийского холма в Сиэтле. Это примерно одна и та же технология: некая зона большого мегаполиса, которая находится исключительно под контролем протестующих, то есть не под контролем власти, к ней приковывается внимание прессы. Если посмотреть подборку американской прессы, то этой зоне посвящается большое внимание. Другое дело, что Сиэтл — это не столица Соединённых Штатов, но, тем не менее, её рассматривают, её изучают, говорят, что это зародыш каких-то новых Соединённых Штатов. Помните, новая Украина рождается здесь? Вот примерно так же. Другое дело, что в Вашингтоне Трамп довольно жёстко пресёк возможность возникновения такой зоны, за что его, кстати говоря, до сих пор во многих либеральных изданиях критикуют, за использование слезоточивого газа и ещё чего-то, чтобы он прошёл к церкви и показал, что он в Вашингтоне главный. Даже если был использован такой газ, использованы полицейские силы, говорят, что там даже были люди из частных военизированных корпораций, но так или иначе в Вашингтоне это не получилось, а в Сиэтле получилось. Насколько я понимаю, в Портленде примерно то же самое, полиция сейчас пытается снести похожий палаточный городок. Тем не менее, технология та же самая.

Мы видим сейчас применение той же самой технологии, которая применялась против Украины, Грузии и других, а теперь применяется против национального государства США. Всё настолько серьёзно, что это можно применить и в Америке.

— В целом власти страны контролируют ситуацию?

— Нет, конечно, ничего они не контролируют. Национальную гвардию поставили на одно колено, полицию поставили, Конгресс поставили на колени. Никто ничего не контролирует, в том-то и дело. В этом и смысл той самой технологии. «Майдан» заключается не только в том, что люди где-то стоят на площади, ну стоит, допустим, 100 тысяч где-то на площади, да плевать хотели. Сначала мэры городов деморализованы, полиция деморализована, Нацгвардия деморализована, армию применить нельзя, потому что пресса кричит. Значительная часть либеральной элиты, которая рассматривает Трампа как угрозу, всё время говорит: нет-нет, ни в коем случае не применяйте силу, ничего не делайте, это замечательные люди со светлыми лицами.

Фактически невозможно ни применить силу, ни как-то по-другому разобраться с этим делом. Выборы уже называются сфальсифицированными с самого начала, если Трамп выиграет, значит, точно фальсификация. Об этом пишут центральные газеты, лидеры городов, губернаторы, не все, конечно, часть, они уже каются, говорят, что американская история — это полный позор. На самом деле взять ситуацию под контроль невозможно именно по этой причине. Её можно взять под контроль, но на это понадобятся очень жёсткие меры, возможно, неконституционные, но в ситуации, когда элита бросила полицию, Нацгвардию, когда всех силовиков обвиняют в том, что они негодяи, это сценарий национальной катастрофы. А кто будет наводить порядок? Что вы ждёте от полицейских, личные данные которых выложены в свободный доступ? Что вы ждёте от нацгвардейцев в этой ситуации? Яков Кедми сказал, что станет с Украиной и Прибалтикой после краха США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

На самом деле никакая подобного рода цветная революция невозможна без участия этих товарищей, а часть элит, конечно, хочет это делать. Поэтому взять ситуацию под контроль можно, но для этого потребуется начать гражданскую войну, возможно, она будет короткой, но должна быть очень жестокой.

— Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, претендовавшая на участие в президентских выборах от демократов, в эфире телеканала MSNBC 18 июня заявила, что не будет баллотироваться на пост вице-президента страны из-за протестов в её штате после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, и сказала в телефонном разговоре Джо Байдену, что сейчас именно тот момент, когда на этот пост нужно выдвинуть темнокожую женщину. Из списка кандидатов, о которых известно, наиболее подходящая по этому критерию — сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, также участвовавшая в президентских праймериз. Как отреагирует общественность, если Байден выберет её в напарники, учитывая, что она была генеральным прокурором Калифорнии?

— Камала Харрис не лучший вариант для Джо Байдена по разным причинам, назову две. Первая — она была генеральным прокурором в Калифорнии и, будучи прокурором, она, как любой профессионал, занималась тем, чем нужно, то есть мочила преступность, а мочить преступность сейчас совсем не модно в Соединённых Штатах. Вторая — у Камалы Харрис есть недостаток с точки зрения электоральных проблем, которые связаны с тем, что демократы в целом в «колеблющихся» штатах, не в Калифорнии, где она была прокурором, откуда она сенатор, там и так всё ясно — там проголосуют за Байдена, — а в целом по стране и в «колеблющихся» штатах, что очень важно, там демократические избиратели не очень жалуют своих коллег с западного побережья, то есть это всегда проигрышный ход.

На мой взгляд, с точки зрения личной, Камала Харрис была бы отличным кандидатом в президенты. Она могла показать себя демократом-демократом, но поскольку либеральная элита приняла решение выдвинуть Джо Байдена, человека, который вообще не понимает, что там происходит, а ему нужен вице-президент, то критерии следующие, помимо того, что это должна быть женщина и желательно чернокожая: она должна у него перехватить президентство, то есть на самом деле это не вице-президент, а со-президент, который, возможно, если Байдену суждено выиграть эти выборы, станет президентом уже в 2023 году. Камала Харрис, конечно, тянет на эту должность, но с электоральной точки зрения она не проходит. Все понимают, даже среди американцев дураков не слишком много, что это будет женщина из Калифорнии — демократических президентов из Калифорнии я не припомню, среди республиканцев были — ну не любят демократов оттуда, не говоря уже о том, что в тех же штатах, где Трамп выиграл в 2016-м, Огайо, Мичиган, уроженцев и уроженок западного побережья не любят, поэтому это очень серьёзная проблема для демократов на предстоящих выборах.

У них нет претендента на будущее президентство, потому что весь план демократов сводится к тому, что Байден выиграет выборы, не судите дедушку слишком строго, он уступит власть начальству, которое будет за ним стоять, настоящим президентом будет его вице-президент. Демократы так убедили в этом всех, что очень пристальное внимание уделяется именно этой кандидатуре. Нужно подобрать какую-то суперженщину. Камала Харрис неплохо подходила на эту роль до того момента, как она отказалась от борьбы.

— На ваш взгляд, кто самый подходящий вице-президент?

— А нет никого больше, скамейка слишком короткая оказалась у демократов, в том-то всё и дело.

Кстати, кто вообще сказал, что партийная конференция у демократов в августе будет спокойной, ясной и подконтрольной начальству? Кто сказал, что не ворвутся боевики и не разнесут там всё? Кто вообще сказал, что выборы состоятся в том виде, в котором привыкли видеть в Соединённых Штатах? На самом деле ситуация неопределённая, в стране паралич власти и государства. Если Трамп введёт военное положение, то начнутся протесты, фактически гражданская война. Протесты заставили Трампа пересмотреть своё отношение к величию Америки, а Байдена – к женщинам © AP,

По большому счёту то, что сделала Республиканская партия, начиная с 2008 года, в плане довольно-таки болезненного обновления, которое закончилось приходом к власти Трампа, сначала Чайная партия, потом дальше и дальше, отставка с поста спикера Палаты представителей Джона Бейнера, серьёзное обновление, Демократическая партия этого не сделала. И у них скамейка оказалась чрезвычайно короткой, достаточно посмотреть на праймериз демократов — там нет людей, которые действительно подходят для этого дела.

Я бы, честно говоря, на месте демократов сейчас сделал простую вещь — я бы наплевал на всю эту политкорректность, я бы наплевал на все чернокожие бунты, тем более, что они им абсолютно подвластны, это абсолютно манипулируемая часть. Если бы они могли взять в качестве кандидата в президенты — причём устроили бы суд Байдену по медицинским показаниям — губернатора Мичигана, «колеблющегося» штата «ржавого пояса» (белокожая Гретхен Уитмер — ред.), и она выступила бы с призывом "объединим Америку под знаменем демократии", например, это могло бы сработать, но проблема состоит в том, что те самые уличные активисты, выпущенные на волю для того, чтобы уничтожить Трампа, точно так же уничтожают их самих. Невозможно сейчас сильную белую женщину выдвинуть в качестве президента или вице-президента, потому что она слишком белая!

Это полный ералаш, при котором кого ты не выбери, ещё не очевидно, что, во-первых, состоится предвыборная конференция демократов, а во-вторых, что выборы вообще состоятся. Было много шуток, что американцы — странные люди, за два месяца до выборов неизвестно, кто будет президентом, а сейчас ситуация другая — много времени до выборов, казалось бы, но неизвестно, будут ли выборы. В Америке выборы могут не состояться, и что там будет происходить, никто не знает.

— Если Трамп введёт военное положение, выборы в США отменят?

— Нет, никакое военное положение выборы в Америке не отменяет. Во время гражданской войны в Соединённых Штатах проходили выборы. Есть чёткая установка о том, что в январе 2021 года сначала должен появиться новый Конгресс, потом должен появиться новый президент, поэтому ни о какой отмене выборов речи не идёт. Никогда в истории Соединённых Штатов выборы не отменялись. Пришёл кто-то, не пришёл, никого не волнует. Выборы состоятся, с формальной точки зрения, ни военное положение, ни даже состояние войны не позволят никому выборы отменять.

Другое дело, что они могут быть странными, как, например, в 1864 году во время гражданской войны. По-хорошему Линкольн и первый раз выборы выиграл неправильно, потом наплевал на решение Верховного суда и развязал гражданскую войну, потом переизбрался тоже неконституционно, тем не менее, и Конгресс, и Верховный суд сказали «да-да-да». Поэтому сейчас обе стороны готовят вот такие оправдания для своей победы. Без выборов они не обойдутся, так, чтобы «всё выборов не будет, диктатор Трамп навсегда», такого не будет. Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

— Трамп в интервью газете Washington Times выразил опасение, что если голосование будет проходить по почте, как настаивают демократы, то он рискует проиграть. Как вы считаете, это действительно может сказаться на его результате?

— Это тоже большая проблема. За Хиллари Клинтон в 2016 году проголосовало примерно на 3 млн избирателей больше, чем за Трампа, а бюллетеней по почте было отправлено около 40 млн, но по дороге потерялось 7-8 млн. А в каких штатах? В штатах, где и так голосовали бы за демократов, а вот борьба за «колеблющиеся» штаты существенна, это штаты Среднего Запада (Флорида, Северная Каролина и другие), там будет жёсткий контроль со стороны обеих партий, если возникнет необходимость, подадут в суд. Другое дело, что в либеральных штатах постоянно идёт подтасовка голосов. Каким образом? Попыткой засчитать голоса, поданные людьми, которые не предъявляют никакие документы, удостоверяющие личность, являются ли они гражданами США, никому неизвестно, но их учитывают.

Это очень большая проблема избирательной системы США, большой бардак, с которым они живут с момента основания. Тем не менее, выборы проходят. Голосование, когда по почте отсылают 40 млн бюллетеней, а назад приходят сильно меньше — это беда. Другое дело, что эта чёрная дыра никогда не использовалась для того, чтобы проигравшая сторона не признавала результаты выборов, а в 2020 году такое будет обязательно. Кто бы ни проиграл, он скажет, что выборы не легитимны. В 2016 году Хиллари Клинтон признала поражение на выборах, но спустя два года на всех каналах говорила, что в США сейчас нелегитимный президент. Свободно говорила те вещи, которые раньше были немыслимы. А вот 4 ноября 2020 года (на следующий день после президентских выборов — ред.) проигравшая сторона обязательно скажет, что выборы были нелегитимные. Это точно.