Европейский союз не будет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщают западные издания. Это оставляет ЕС пространство для диалога с Лукашенко, но одновременно наносит удар по белорусской оппозиции

Евросоюз не будет налагать персональные санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило 4 сентября немецкое издание Die Welt.

По данным издания, против санкций в отношении Лукашенко выступила Германия. Её поддержали Италия и Франция. Причина нежелания ФРГ включать белорусского президента в санкционные списки — желание оставить «открытыми каналы для диалога» с Лукашенко. Марат Баширов: Лукашенко проявил недюжинные способности к переменам ради удержания власти © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом «молодые» страны-члены ЕС — Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили за введение общих санкций Евросоюза в отношении Лукашенко.

Между тем, невключение Лукашенко в санкционный список ЕС может нанести удар по белорусской оппозиции. В то же время, такая позиция ЕС может озадачить и Россию.

Пространство для диалога или для манёвра?

В комментарии РИА Новости 4 сентября директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов отметил: ЕС будет стараться избежать прерывания связей с Белоруссией, а введение санкций, отметил Лукьянов — это акт прерывание отношений.

«Если такое делают, то это очень далеко идущие последствия должно иметь», — указал Лукьянов.

При этом он отметил, что одним из таких последствий может стать разворот Белоруссии к России.

«Ведущие европейские страны очень боятся, что в результате событий последних недель Белоруссия совершит резкий поворот в сторону России, Лукашенко окажется в положении, когда ему вообще некуда обращаться, кроме как к [президенту России Владимиру] Путину. Собственно, это уже происходит, но европейцев очень тревожит, что это может стать окончательным состоянием дел», — считает он.

Лукьянов уверен, что именно поэтому ЕС постарается избежать полного прерывания связей с властями Белоруссии, рассчитывая на возобновление диалога с Лукашенко. Свергнут его протестующие или нет, Лукашенко все равно обречен — Ищенко © REUTERS, Stringer

«Они не хотят еще больше способствовать тому, чтобы поворот к России был совершенно безальтернативным и неизбежным», — отметил Лукьянов.

Украинский политолог Елена Дьяченко уверена, что причиной такого решения ЕС стала зависимость от транзита через Белоруссию.

«А так дерзко начинали перевыборы давай, а то санкции. А потом вспомнили, как и куда идут газопроводы, чем и с кем ЕС торгует через РБ и при чем тут Китай. Да, Виктор Федорович, что тут сказать…», — написала Дьяченко в Facebook, вспомнив четвёртого президента Украины Виктора Януковича, который уступал европейцам в том числе и в том, что касалось Майдана.

В то же время некоторые наблюдатели считают, что причиной такого мягкого отношения к Лукашенко может быть его многовекторность

«Представьте, насколько ценен режим Лукашенко для Европы, если Германия, Франция и Италия выступили против санкций ЕС в отношении Лукашенко? После всей-то жести на выборах и после них. Для интересов Европы критично продолжение мягкой белорусизации и транзита РБ на Запад»,- указывается в публикации популярного Telegram-канала «Бульба престолов».

А публицист Игорь Молотов был и вовсе более пессимистичен.

«А знаете, как будет? Против Лукашенко санкции вводить не будут, но зато введут против России», — заявил он.

В общем, эксперты разделились во мнениях. Однако объединяет их одно — уверенность в том, что Европа всё же будет разговаривать с Лукашенко невзирая на все критические высказывания, которые звучали из уст европейских политиков.

Это стало неприятным сюрпризом для белорусской оппозиции. «Это его последняя каденция». Кость Бондаренко рассказал о главной задаче Лукашенко перед уходом © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«Грузите апельсины бочках»

В тот же день, когда стало известно, что в отношении Лукашенко не будут вводить санкции, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступала перед Советом безопасности ООН.

«Я призываю международное сообщество использовать весь механизм для прекращения насилия, в том числе к санкциям в отношении отдельных лиц, которые совершили нарушения в ходе выборов и преступления против человечества», — заявила Тихановская.

Она заявил, что Лукашенко «больше не является представителем Белоруссии». В то же время она заверила международное сообщество, что белорусский народ готов к диалогу «со всеми странами, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Белоруссии».

Кроме того, Тихановская заявила, что в Белоруссии пройдена точка невозврата, на что указывают «ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Белоруссии, несмотря на жестокость полиции», а также забастовки на крупнейших производствах Белоруссии.

«Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий», — заявила Тихановская.

Она также призвала провести специальное заседание Совета по правам человека ООН, которое было бы посвящено ситуации в Белоруссии, а также осудить чрезмерное применение силы к белорусским протестующим со стороны силовиков. Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Теперь мы, народ Белоруссии, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы», — заявила Тихановская.

Но все её призывы, судя по позиции Германии, Италии и Франции, пропадут втуне. Запад не желает рвать отношения с Лукашенко, что, кстати, парадоксальным образом напоминает позицию другого лидера белорусских протестующих — Марии Колесниковой, некоторые действия которой уже вызывали осуждение Тихановской.

Ещё 15 августа Колесникова заявляла: санкции и в отношении Белоруссии, и в отношении Лукашенко контрпродуктивны.

«Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам, как показывает прошлое», — подчеркнула Колесникова в интервью изданию Welt am Sonntag.

При этом санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы ЕС и оппозиции на диалог с властями, указывала Колесникова.

«Мы готовы к диалогу. Наша цель — остановить насилие против невиновных мирных людей <…> Но если есть хотя бы один шанс из ста остановить насилие на улице, тогда я была бы готова лично сесть за один стол и говорить с президентом Александром Лукашенко», — отмечала тогда она.

Примечательно, что у Колесниковой — прочные связи с Германией. В 2007 году для обучения игре на барочной флейте она уехала в Германию, где учились в Высшей школе музыки в Штутгарте на факультетах старинной и современной музыки. В 2010-х годах она концертировала и организовывала культурные проекты в Германии и Белоруссии. Как заявил 2 сентября в эфире канала «Россия 1» главред немецкого журнала World Economy Александр Сосновский, у Колесниковой есть вид на жительство в Германии. Кроме того, по его словам, она создала в 2017 году в Германии некоммерческую общественную организацию.

«Любая некоммерческая организация, созданная на территории Германии, может служить мостиком, через который можно спокойно прокачивать деньги и проводить различные мероприятия», — отметил Сосновский.

С другой стороны та же Тихановская сейчас находится в Литве, которая вместе с Польшей, Латвией и Эстонией — сателлитами США в Европе — выступает за введение санкций ЕС в отношении Лукашенко с тем, чтобы избежать налаживания связей этой страны со старыми членами Евросоюза. Die Welt: Евросоюз не собирается вводить санкции против Лукашенко © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Из этого можно сделать вывод, что США нужен переворот в Белоруссии, приход контролируемых политиков и превращение этой страны в ещё одного своего сателлита, наподобие Украины. При этом Белоруссия не должна усилить Европу.

А старой Европе нужен дрейф Белоруссии на Запад, но не западнее Лиссабона. Где же во всех этих раскладах рядовые белорусские оппозиционеры? А их мнение никого не интересует.

«Эй, лукоборцы со светлыми лицами! Расходимся по домам. Кина не будет!» — написала российский левый политик Дарья Митина.

По сути старая Европа своим решением послала низовому белорусскому протесту бендеровскую телеграмму «Грузите апельсины бочках», запутав рядового протестующего. Если Европе не нужны санкции в отношении Лукашенко, зачем ему — оппозиционеру — выходить на улицы?