Суд удовлетворил иск Суркисов против «ПриватБанка» по взысканию 9 миллиардов гривен, Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых, Украина погасила $2,1 млрд долгов. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Минэкономики снова снизило прогноз урожая зерновых

Скаршевский об украинской экономике: мы переходим в затяжную стагнацию © Facebook, Виктор Скаршевский Тарас Высоцкий.

«Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. На Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн т и 68 млн т зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т», — написал Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook

Напомним, в августе Минэкономики снизило прогноз по урожаю зерновых с ранее прогнозируемых 72,1 млн т до 70 млн т. Это на 5 млн т меньше, чем в 2019 году, когда урожай достиг 75 млн т.

В июне звучали более оптимистичные оценки. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала отчет, согласно которому урожай зерновых составит 72 млн т. А в начале августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн т, что на 1,6 млн т больше, чем в 2019-м.

По данным Минэкономики, из-за неблагоприятных погодных условий озимые зерновые погибли почти на 386 тыс. га, это 2,6% всех посевных площадей. Во-вторых, сократилась посевная площадь. В прошлом году зерновыми и зернобобовыми засеяли 15,3 млн га, в 2020-м — на 129 тыс. га меньше. В-третьих, упала урожайность пшеницы, гороха, рапса.

Будут любить Украину издалека. Заробитчане предпочитают оставаться в Польше навсегда © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Сократится урожай и масличных культур. Это плохая новость, поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров растительных масел в мире, которые приносят аграриям десятки миллионов долларов выручки. УЗА ожидает, что урожай подсолнечника сократится на 12%, а рапса (сырье для биотоплива) — на 5%.

Украина погасила $2,1 млрд долгов за один день

Министерство финансов Украины 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на $1,69 миллиарда, а также выплатило $400 миллионов процентов. Только за один день Украина выплатила по долгам совокупно более $2 млрд, что стало самым крупным единоразовым платежом за всю историю кредитного сотрудничества страны с инвесторами.

Министерство напоминает, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на $0,33 млрд для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов.

Украина собирается закупать гречку в резерв — министр экономики © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В целом в текущем году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17 млрд внешнего долга. Из них $13 млрд — основная сумма долга, $3,9 млрд — проценты.

По данным Минфина, сейчас в обращении находятся украинские еврооблигации со сроком погашения в 2021-2027 годах на сумму $9,3 млрд и государственные деривативы на сумму $3,2 млрд.

Офшоры Суркисов выиграли суд у «ПриватБанка» на $350 млн

Печерский районный суд Киева в среду, 2 сентября, удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к государственному «ПриватБанку» об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества «ПриватБанка» в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму.

В постановлении говорится, что «ПриватБанк» обязан выплатить средства (тело депозита) на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами, и проценты за пользование депозитами.

В Минфине заявили, что министерство не согласно с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

Украинцы мигрируют в Польшу, «Нафтогаз» взвинтил цену для населения. Главное в экономике Украины 21-28 августа © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

По словам адвоката Пожидаева, «ПриватБанк» не планирует выплачивать $350 млн в пользу офшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины.

Как заявил заместитель главы наблюдательного совета «ПриватБанка» Артем Шевалев, государственный «ПриватБанк» не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, поэтому принудительное взыскание 350 миллионов долларов приведет к уменьшению капитала банка.

"Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно никаких резервов быть не может, это прямой "минус" 10 млрд грн в капитал", — написал Шевалев на своей странице в Facebook.

Рынок без конкуренции. Сколько теперь придётся платить за газ украинцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, в феврале 2020 года компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации «ПриватБанка».

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами «ПриватБанка». НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский — акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с «ПриватБанком».

У Игоря Суркиса в «ПриватБанке» на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) — 514,1 млн грн, у Григория Суркиса — 163,1 млн грн, у Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) — 174,5 млн грн, у Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) — 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. 25 февраля 2020 года Печерский районный суд обязал «ПриватБанк» заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более $200 млн. 10 июня 2020 Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный «ПриватБанк» был обязан обслуживать депозитные договоры шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного «ПриватБанка» $259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов. 6 августа 2020 года компании увеличили иск до $350.