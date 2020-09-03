Студенческие протесты в Минске среди прочего обнаружили вуз, где популярны оппозиционные настроения. При этом выпускники этого университета занимают высокие должности в правительстве Белоруссии

Начавшиеся 1 сентября студенческие протесты в Белоруссии оказались не столь многочисленны, как надеялись оппозиционеры. В то же время, во время протестов на День знаний обозначился вуз, который стал центром притяжения протестующих студентов. Речь о Минском государственном лингвистическом университете.

И спустя два дня после студенческих протестов страсти там не утихают. Ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live 3 сентября сообщил, что руководство вуза чуть ли не поддержало протестующих студентов.

«Владимир Пашкевич, проректор МГЛУ по учебной работе, вышел поговорить со студентами: «В нашей стране, к сожалению, студенты, как и другие люди, не имеют право голоса», — гласило сообщение канала.

Однако при внимательном просмотре видео можно удостовериться, что эту фразу произносит один из студентов с бело-красно-белым флагом на плечах, обращаясь к проректору Пашкевичу.

В то же время это не отменят непростую обстановку в вузе, подарившем Белоруссии нескольких министров иностранных дел.

Инъяз как центр протеста

В четверг 3 августа в холле МГЛУ собрались возмущенные студенты. Они встретились с деканом факультета переводчиков Александром Пониматко, который, как утверждали студенты, держал двери и не давал им зайти в университет во время задержаний у входу в вуз. Итог «дня непослушания». Чем закончились студенческие протесты в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Почему вчера, когда вы стояли там, вы лично закрывали двери студентам, и улыбались при этом? Вам это доставляет удовольствие, когда студентов забирает ОМОН?» — кричали на декана студенты.

Тот пытался отвечать спокойно.

«Мы вчера регулировали поток студентов <…> Мы впускали-выпускали ребят. Я лично впускал ребят <…> Я не имею права улыбаться? Это не насмешка», — заявил Пониматко.

Но студенты Пониматко не поняли и позже собрались в холле вуза, чтобы собрать подписи по обращением к министерству образования. Тогда к ним на переговоры и вышел проректор Пашкевич, которому студенты и рассказали о своих требованиях, среди которых была встреча с ректором МГЛУ Натальей Барановой.

За день до этого под стенами университета ОМОН действительно задержал нескольких студентов.

А 1 сентября этот вуз стал своеобразным центром притяжения протестующих студентов. Именно туда устремились их сверстники из других вузов.

«Студенты БГУ, БГУИР и БГЭУ идут к МГЛУ и поют», — сообщил популярный среди белорусских оппозиционеров в Twitter аккаунт «Чай з варэннем».

Студенты БГУ, БГУИР и БГЭУ идут к МГЛУ и поют pic.twitter.com/W55SnWNdZp — Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020

​Тем временем руководство МГЛУ пыталось вразумить студентов, указывая, что если они не прекратят протестовать, их ждёт встреча с силовиками.

«Ребята, я должен вам сказать вот что: нас предупредили правоохранительные органы — если вы будете продолжать эту ситуацию, они войдут сюда. Я передаю», — увещевал разгневанных студентов начальник управления по воспитательной работе с молодёжью МГЛУ Игорь Пученя.

Перед этим студенты кричали ему: «Мы вам платим! Мы вас нанимаем! Мы все платим [за своё обучение]», возмущаясь его словами об ОМОНе.

До этого бойцы ОМОНа, которые оцепили МГЛУ, заставили некоторых студентов войти в здание вуза. А ещё раньше нескольким студенткам, собирающим подписи под петицией с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко, удалось обратиться к прибывшему в МГЛУ министру иностранных дел Владимиру Макею с просьбой подписать петицию. Рядом с Макеем был проректор Пашкевич и ректор Баранова. Лукашенко пригрозил протестующим студентам армией © REUTERS, Stringer

«Я не буду подписывать. Что хотела, я уже подписала. Любимые мои, дорогие, не испортьте праздник», — увещевала студентов Баранова, провожавшая министра.

Макей неслучайно прибыл на День знаний в МГЛУ. Этот вуз — его альма-матер.

Кузница прозападных кадров?

Самого Макея считают одним из самых прозападных политиков в руководстве Белоруссии. Когда 19 августа президент Белоруссии переназначил Макея главой МИД, некоторые комментаторы восприняли это как желание сохранить многовекторную политику Белоруссии.

«Переназначив Макея, Лукашенко подтвердил еще раз свою многовекторность и неприкосновенность курса на уход от России и белорусизацию», — указал, к примеру, российский политолог и историк Егор Холмогоров.

А популярный в РФ Telegram-канал «Незыгарь» тогда отметил, что новое-старое правительство повинно в ухудшении отношений с Россией.

«Самое примечательное в том, что кабинет Головченко-Макея, как и руководство Администрации, являются конструкторами управляемого Майдана и антироссийской истерии. Возможно, что Лукашенко считает переназначение кабинета признаком устойчивости и стабильности. Но само переназначение говорит о сохранении политики многовекторности и размена интересов России», — указывалось в публикации канала.

Даже лояльные белорусской власти эксперты отметили, что МИД Белоруссии в целом вызывает вопросы.

«Я понимаю, почему президент не отправил в отставку главу внешнеполитического ведомства. Нельзя сейчас своими руками раскалывать элиту и дарить оппозиции знаковую фигуру. Но МИД вызывает много вопросов. Недельное молчание и никакой реакции на внешнее вмешательство. Никаких нот Польше и Литве. Два посла и два работника аппарата поддержали оппозицию. Латушко, претендующий на лидерство в оппозиции, — выходец из МИДа. Ведомство нужно чистить, а внешнеполитический курс менять», — отметил 20 августа белорусский политолог Алексей Дзермант. Рабочий премьер и спорный министр. Кого и почему переназначил Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в руководстве белорусского внешнеполитического ведомства — хватает выпускников минского инъяза. Кроме Макея, Минский государственный педагогический институт иностранных языков (так МГЛУ назывался до 1993 года) окончили двое из четырёх его заместителей: Евгений Шестаков и Сергей Алейник.

Кстати, минский инъяз окончил и такой бывший мидовец, как член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В недавнем своём интервью Латушко заявил, что в бытность министром культуры он нашёл поддержку в лице Макея, тогда занимавшего пост премьер-министра Белоруссии, в языковом вопросе.

В том же интервью Латушко дал интересную характеристику всему Министерству иностранных дел Белоруссии.

«У нас, кстати, есть такая неофициальная оценка, я когда-то ещё в девяностые годы её услышал в МИД, что мы вроде бы прооппозиционное министерство. Ведь фактически мы были пионерами в некотором смысле тех подходов, новаторских изменений внутри страны, которые ретранслировали из европейских столиц на внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — рассказал Латушко о своём опыте работы в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Учитывая, что альма-матер белорусских дипломатов (эдаким белорусским МГИМО) и был минский инъяз, неудивительно, что сегодня он стал одним из центров студенческих протестов.

Впрочем, пока видно, что протестует лишь часть студентов этого вуза. А это значит, что сравнивать МГЛУ с той же украинской Киево-Могилянской академией — преждевременно. Но МГЛУ вполне может ею стать, если протестующим, в том числе и из других вузов, удастся раскачать ситуацию.