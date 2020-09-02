Адаптивный карантин в связи с пандемией COVID-19 на Украине будет, скорее всего, продлён и после 31 октября, но без локдауна. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Тем временем представители малого и среднего бизнеса уже сейчас говорят, что продления карантина не выдержат

Эпидемиологическая ситуация тревожная. По информации Минздрава Украины, за истекшие сутки выявлено 2495 новых случаев коронавируса — это «новый антирекорд». Всего по состоянию на 9:00 понедельника, 1 сентября, в стране было зафиксировано 125 798 случаев инфицирования Covid-19, из них 2655 — летальные.

«Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продлен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре — октябре будет достаточно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса», — сказал Шмыгаль в интервью изданию The Page.

«Запугивание больше не работает»

По словам премьера, «повторять локдаун» не планируется, так как в правительстве не видят возможности остановить экономику страны на две недели и более. Поэтому будут использоваться инструменты только адаптивного карантина, то есть строгие меры будут применять только в «красных» зонах. Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья © РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк

Премьер рассказал о мерах, которые уже предприняты для защиты бизнеса (рефинансирование кредитов, мораторий на проверки, компенсация части зарплаты и т.д.). По его словам, удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест, а сейчас «численность безработных начала уже стабильно падать» (в начале карантина было 360 тысяч официально зарегистрированных безработных, на пике карантина — 520 тысяч, а сейчас — 480 тысяч).

Шмыгаль отметил, что это важные показатели, которые дают надежду «на восстановление экономики, уплату налогов в бюджет и стабильную выплату заработных плат».

Не все разделяют такие надежды главы правительства. Откуда набраться оптимизма, если долги по зарплате превысили 3,4 млрд гривен? Даже медикам задолжали миллионы гривен — и это в условиях пандемии? Отметим, что в этих условиях продолжается и разрушительная реформа системы здравоохранения.

Карантин уже влетел Украине в копеечку. По данным Киевской школы экономики (обнародованным в конце мая), карантин обошёлся Украине в 53,5 млрд долларов. Количество фактических (а не официально зарегистрированных) безработных в стране тоже растёт (оценки разнятся — от полутора до трёх миллионов человек).

Повторить жёсткие меры не получится. Намерения властей продолжать карантинные меры входят в противоречие с потребностью народа просто выжить. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и телеведущий из Черновцов (а этот областной центр в «красной зоне») Святослав Вышинский, ситуация «совершенно абсурдная»: горсовет на внеочередной сессии фактически отменил жёсткий карантин, но полиция продолжает штрафовать за его нарушения.

«Дальше начнутся голодные бунты, ведь люди в отчаянии и всё больше обозляются, — предположил собеседник издания. — А главное, в угрозу коронавируса уже почти никто не верит. Запугивание больше не работает, но власть этого упрямо не замечает». Коронавирус не помешал проведению недели моды на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Карантин и выборы

Оппозиция подозревает, что «вечный карантин» имеет не медицинские, а политические основания: под предлогом новых «антирекородов» власть может пойти на перенос назначенных на 25 октября местных выборов в стране (для полумиллиона избирателей в Донбассе выборы власть уже отменила).

Впрочем, это вряд ли спасёт: многие считают, что Украину спасёт только полная перезагрузка власти, и предрекают, что уже весной страну ждут досрочные парламентские и (возможно) президентские выборы.

«Мы сегодня столкнулись с ситуацией, когда большая часть избирателей осознала, что их обманули, банально обманули», — заявил в эфире канала «112 Украина» депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ринат Кузьмин.

По его мнению, украинские избиратели поняли, что «президент Зеленский и вся его команда, когда шли на выборы, пользовались риторикой ОПЗЖ, Виктора Медведчука, и обещали людям то, чего люди долго ждут», — прекращения войны, снижения тарифов, прекращения насильственной украинизации, изменения внутренней и внешней политики страны.

Но вместо этого, подчеркнул политик, Зеленский стал последовательно продолжать «преступную политику экс-президента Порошенко».

Анализируя результаты соцопросов, Кузьмин отметил, что избиратели видят и то, что партия «Слуга народа» — бутафорская, «её нет на самом деле». Есть один Зеленский, который пока лидирует в рейтингах, но «очень условно». По мнению политика, если во второй тур президентских выборов выйдет Зеленский и представитель ОПЗЖ, то «победит представитель ОПЗЖ». «У нас снова война». Зеленский сделал заявление, приуроченное ко дню окончания Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но что с местными выборами? Избирательная кампания стартует 5 сентября. Власть успокаивает: выборы состоятся. Так, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦИК разрабатывает алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина.

При этом, по его словам, «соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы».

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV заявил, что «если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе в «красной» зоне».

В таком случае сложно логически объяснить, почему же выборы отменили для полумиллиона избирателей в ряде подконтрольных Киеву регионов Донбасса. Приходится согласиться с версией, что причина только одна: власть знает, что там её ждёт сокрушительное поражение.

Есть также предположения, что это был ещё и своеобразный зондаж: раз удалось сделать это таким образом в Донбассе, значит, такой же фокус вполне может получиться где-нибудь ещё — например, в Западной Украине.