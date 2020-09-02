Эпидемиологическая ситуация тревожная. По информации Минздрава Украины, за истекшие сутки выявлено 2495 новых случаев коронавируса — это «новый антирекорд». Всего по состоянию на 9:00 понедельника, 1 сентября, в стране было зафиксировано 125 798 случаев инфицирования Covid-19, из них 2655 — летальные.

«Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продлен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре — октябре будет достаточно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса», — сказал Шмыгаль в интервью изданию The Page.

«Запугивание больше не работает»

По словам премьера, «повторять локдаун» не планируется, так как в правительстве не видят возможности остановить экономику страны на две недели и более. Поэтому будут использоваться инструменты только адаптивного карантина, то есть строгие меры будут применять только в «красных» зонах.

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья
Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья
© РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк

Премьер рассказал о мерах, которые уже предприняты для защиты бизнеса (рефинансирование кредитов, мораторий на проверки, компенсация части зарплаты и т.д.). По его словам, удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест, а сейчас «численность безработных начала уже стабильно падать» (в начале карантина было 360 тысяч официально зарегистрированных безработных, на пике карантина — 520 тысяч, а сейчас — 480 тысяч).

Шмыгаль отметил, что это важные показатели, которые дают надежду «на восстановление экономики, уплату налогов в бюджет и стабильную выплату заработных плат».

Не все разделяют такие надежды главы правительства. Откуда набраться оптимизма, если долги по зарплате превысили 3,4 млрд гривен? Даже медикам задолжали миллионы гривен — и это в условиях пандемии? Отметим, что в этих условиях продолжается и разрушительная реформа системы здравоохранения.

Карантин уже влетел Украине в копеечку. По данным Киевской школы экономики (обнародованным в конце мая), карантин обошёлся Украине в 53,5 млрд долларов. Количество фактических (а не официально зарегистрированных) безработных в стране тоже растёт (оценки разнятся — от полутора до трёх миллионов человек).

Повторить жёсткие меры не получится. Намерения властей продолжать карантинные меры входят в противоречие с потребностью народа просто выжить. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и телеведущий из Черновцов (а этот областной центр в «красной зоне») Святослав Вышинский, ситуация «совершенно абсурдная»: горсовет на внеочередной сессии фактически отменил жёсткий карантин, но полиция продолжает штрафовать за его нарушения.

«Дальше начнутся голодные бунты, ведь люди в отчаянии и всё больше обозляются, — предположил собеседник издания. — А главное, в угрозу коронавируса уже почти никто не верит. Запугивание больше не работает, но власть этого упрямо не замечает».

Коронавирус не помешал проведению недели моды на Украине
Коронавирус не помешал проведению недели моды на Украине
© REUTERS, Gleb Garanich

Карантин и выборы

Оппозиция подозревает, что «вечный карантин» имеет не медицинские, а политические основания: под предлогом новых «антирекородов» власть может пойти на перенос назначенных на 25 октября местных выборов в стране (для полумиллиона избирателей в Донбассе выборы власть уже отменила).

Впрочем, это вряд ли спасёт: многие считают, что Украину спасёт только полная перезагрузка власти, и предрекают, что уже весной страну ждут досрочные парламентские и (возможно) президентские выборы.

«Мы сегодня столкнулись с ситуацией, когда большая часть избирателей осознала, что их обманули, банально обманули», — заявил в эфире канала «112 Украина» депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ринат Кузьмин.

По его мнению, украинские избиратели поняли, что «президент Зеленский и вся его команда, когда шли на выборы, пользовались риторикой ОПЗЖ, Виктора Медведчука, и обещали людям то, чего люди долго ждут», — прекращения войны, снижения тарифов, прекращения насильственной украинизации, изменения внутренней и внешней политики страны.

Но вместо этого, подчеркнул политик, Зеленский стал последовательно продолжать «преступную политику экс-президента Порошенко».

Анализируя результаты соцопросов, Кузьмин отметил, что избиратели видят и то, что партия «Слуга народа» — бутафорская, «её нет на самом деле». Есть один Зеленский, который пока лидирует в рейтингах, но «очень условно». По мнению политика, если во второй тур президентских выборов выйдет Зеленский и представитель ОПЗЖ, то «победит представитель ОПЗЖ».

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«У нас снова война». Зеленский сделал заявление, приуроченное ко дню окончания Второй мировой
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но что с местными выборами? Избирательная кампания стартует 5 сентября. Власть успокаивает: выборы состоятся. Так, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦИК разрабатывает алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина.

При этом, по его словам, «соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы».

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV заявил, что «если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе в «красной» зоне».

В таком случае сложно логически объяснить, почему же выборы отменили для полумиллиона избирателей в ряде подконтрольных Киеву регионов Донбасса. Приходится согласиться с версией, что причина только одна: власть знает, что там её ждёт сокрушительное поражение.

Есть также предположения, что это был ещё и своеобразный зондаж: раз удалось сделать это таким образом в Донбассе, значит, такой же фокус вполне может получиться где-нибудь ещё — например, в Западной Украине.