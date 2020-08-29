Политолог и телеведущий из Черновцов, которые на этой неделе были единственным областным центром в «красной» зоне, рассказал изданию Украина.ру о жизни в городе и перспективах местных выборов в регионе

— Святослав, какова сейчас ситуация в Черновцах, единственном областном центре, попавшем в «красную» карантинную зону, с точки зрения его рядового жителя?

— Совершенно абсурдная. Ведь так называемая «красная» зона означает прекращение работы всех учебных заведений (университетов, школ, детских садов), непродовольственных рынков и магазинов, кафе, ресторанов, спортзалов, остановку общественного транспорта и железнодорожного сообщения. Фактически полный паралич города и любой деловой активности. Ситуация усугубляется противостоянием киевской и местной власти, которая не поддерживает ужесточение карантина и делает все возможное, чтобы не допустить новых ограничений.

На внеочередной сессии 25 августа Черновицкий городской совет своим решением фактически отменил жесткий карантин, но его игнорирует полиция, которая продолжает штрафовать собственников кафе, магазинов и даже водителей троллейбусов. Никто не понимает, кого слушаться, и вообще — начнется ли учеба в школах 1 сентября. Ведь даже если учителя выйдут на работу — они не смогут к ней добраться. А если в школы и детские сады не пойдут дети — родители, в том числе медики, тоже не смогут выйти на работу. Дальше начнутся голодные бунты, ведь люди в отчаянии и всё больше обозляются. А главное — в угрозу коронавируса уже почти никто не верит. Запугивание больше не работает, но власть этого упрямо не замечает.

— Согласно решению Министерства образования, в «красной» зоне должно быть введено дистанционное образование. Однако Черновицкий горсовет решил, что 1 сентября ученики должны пойти в школы, в которых просто должны быть введены дополнительные меры предосторожности. Ваш прогноз: состоится ли первый звонок в школах и вузах Черновцов?

— Я думаю, что в школах учебный процесс начнется. Если этого не произойдет, разъяренные родители «вынесут» и губернатора, и депутатов. И.о. мэра Черновцов Василий Продан это понимает, и он заявил прямо: дистанционное образование понижает качество знаний. Это очевидно всем, и в первую очередь учителям, которые вместо нормального обучения вынуждены создавать видимость «продвинутых технологий». Вторым следствием станут массовые увольнения педагогов, и тогда на системе среднего образования вообще можно будет ставить точку.

С университетами ситуация иная: ввиду их прямого подчинения Министерству образования, учебный процесс там начнут дистанционно. Большинство иногородних студентов в Черновцы не приедут (да и добираться нечем — «Укразалізниця» остановила следование поездов), а это в свою очередь скажется и на рынке недвижимости. Да и на количестве абитуриентов — ведь зачем тогда вообще поступать на стационар, если обучение по факту заочное? А значит, университеты ожидает волна сокращений. Что, в свою очередь, еще больше усугубит социальное напряжение в регионе. Жители Черновцов протестуют против «красной» карантинной зоны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Комментарий губернатора Буковины Сергея Осачука по поводу ослабления карантина решением Черновицкого горсовета был весьма расплывчатым. Как вы думаете, будет он обращаться в суд, как это сделал губернатор Закарпатья в случае с подобным решением горсовета Мукачево, или примет другие меры давления на городские власти?

— Скорее всего, губернатор в суд обращаться не будет. Но сделает все возможное, чтобы прижать местное самоуправление. Против депутатов горсовета уже возбудили уголовное дело, полиция останавливает общественный транспорт, все попытки местной власти вывести Черновцы из паралича умножаются на ноль исполнительной вертикалью, которая подчиняется напрямую Киеву. Выхода из ситуации я не вижу, потому как городские депутаты отступать не намерены — этот конфликт объединил большинство горожан и все партии, представленные в городском совете. Это беспрецедентное явление в истории предвыборных Черновцов: все местные элиты объединились против Киева и губернатора, который занял непримиримую позицию.

Никаких подвижек на пути к компромиссу я не вижу. Напротив, конфликт еще больше усугубиться после расширения «красной зоны» на соседние районы Черновицкой области, а также на другие областные центры Западной Украины. В частности, ужесточение карантина категорически не признает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который, мягко говоря, назвал правительство дураками. И это только начало: накануне выборов нам светит ничем не прикрытое противостояние регионов и киевской власти.

— В упомянутом комментарии глава ОГА прямо связал решение Черновицкого горсовета с грядущими местными выборами. Будет ли среди основных в ходе этой избирательной кампании тема противодействия несправедливым, с точки зрения местных политиков, решениям Киева?

— Насколько мне известно, изначально этого никто не планировал. Местные элиты делали традиционное ударение на тему дорог, социального популизма, привычных предвыборных обещаний. Но правительство своими идиотскими решениями само переформатировало политическую повестку, фактически настроив против киевской власти большую часть населения страны. Чем больше Киев настаивает на карантине — тем дальше от него отпадают регионы, брошенные на произвол судьбы. Буковинский губернатор, которого называют кандидатом в мэры Черновцов от президентской партии, своими действиями лучше всяких врагов уничтожает свой личный рейтинг и рейтинг «Слуги народа». И это положение дел воспроизводится во всех областях — так что к выборам, намеченным на 25 октября, позиции президентской партии могут оказаться разгромлены. Западная Украина с 17 по 21 августа: мэрия Львова - очаг коронавируса, в Черновцах - протесты против ужесточения карантина, а Микки Рурк хочет упокоиться в Хмельницкой области © РИА Новости, Фред Гринберг | Перейти в фотобанк

— Черновицкий областной совет свою внеочередную сессию 25 августа провести не смог, собрались только 20 депутатов. Это связано с отпусками или с другими причинами?

— В отличие от городских властей Черновцов, областной совет в силу ряда причин оказался дезорганизован. Глава регионального «парламента» Иван Мунтян, представляющий оппозиционную партию «Батьківщина» Юлии Тимошенко, уже год под следствием по сфабрикованному делу о взятке и формально отстранен от исполнения своих обязанностей. Поэтому вряд ли стоят ожидать заметной активности от этого органа — основной градус противостояния вскоре переместится в городские и районные советы. Как говорится, ближе к людям. Когда в «красной зоне» окажется больше половины области — взбунтуются не только Черновцы, но и районные центры.

— Могут ли Черновцы стать своеобразным «полигоном» для отработки сценария срыва местных выборов в целом по Украине — скажем, под предлогом защиты здоровья и жизни избирателей от эпидемии, которая по формальным показателям с каждым днём лишь набирает сил?

— По всей видимости, это и есть план Б киевской власти. В политикуме давно ходят слухи, что ввиду крайне низких рейтингов «Слуги народа» местные выборы под предлогом второй волны эпидемии могут отсрочить до весны 2021 года. Что это даст партии власти, впрочем, совершенно непонятно. Её рейтинги стремительно идут вниз, и чем больше ужесточается карантин — тем меньше верят правительству и президенту. Экономика страны наполовину уничтожена, и теперь добивают ее вторую уцелевшую половину. А это малый и средний бизнес, наемные рабочие и самозанятое население. В конце концов, страдают и бюджетники, ведь многим сократили оклады и поставили на простой. Цены растут, курс гривны падает.

На этом фоне в увеличение смертности от COVID-19 уже вообще никто не верит — люди сопоставляют цифры и понимают, что смертность от сезонного гриппа вдвое выше. А после публикации официальной статистики о том, что общая смертность на Буковине за первое полугодие 2020-го вообще снизилась на 7,5% по сравнению с первым полугодием минувшего года — граждане поняли, что их обманывают. Люди смотрят на Белоруссию и задаются простым вопросом: почему страну, в которой вообще не было карантина, Украина официально считает «зеленой зоной»? Поэтому карта коронавируса в общественном сознании бита. Но власть этого не видит. А это значит, что в нужный момент и в нужном месте достаточно будет зажечь спичку — и общество полыхнёт.

— Цветные революции, как правило, начинаются после выборов. Может ли Порошенко и другие оппоненты Зеленского устроить очередной Майдан на Украине после местных выборов?

— И да, и нет. Киевский оппозиционный истеблишмент точно так же зациклен на виртуальной повестке, как и власти. А в это время всё больше людей готовы выходить на улицы не из-за «ползучего реванша», а просто за кусок хлеба, за право работать и вести нормальную, свободную жизнь. Я полагаю, что именно те силы, которые осмелятся решительно и прямо выступить против карантинной политики власти, в кратчайшие сроки обретут широкую поддержку масс. И эта ситуация также беспрецедентна: ведь бытует мнение, что на майданы украинцы выходят только ради абстрактных ценностей и эфемерных идей. Похоже, ситуация изменилась. И если оппозиция этого не осознает — её дни сочтены точно так же, как и дни президентства Владимира Зеленского.