Продолжается «концертный тур» Владимира Зеленского по Украине. За неделю (с перерывом на торжественные мероприятия в столице) президент посетил четыре области. Всюду он инспектировал строительство дорог и мостов, обещал завершить долгострои, возобновить производство и походя представлял кандидатов от «Слуги народа» на предстоящих местных выборах

В Комитете избирателей Украины считают, что президент использует свои поездки в регионы для проведения скрытой политической агитации, но привлечь его к ответственности не получится — избирательная кампания еще не стартовала.

В то же время не исключено, что Зеленский хочет лично удостовериться, как в рамках программы «Большая стройка» осваиваются бюджетные деньги. Ведь из 66 млрд грн (180 млрд руб.) антикоронавирусного фонда больше половины — 35 млрд грн (96 млрд руб.) предназначено на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Запорожье

Зеленский приехал с рабочим визитом в Запорожье 19 августа. Первым пунктом программы стал участок трассы М-18. Вместе с Зеленским на объект приехали руководитель "Укравтодора", глава Запорожской ОГА, а также нардепы из президентской фракции. Второй пропагандистский забег Зеленского © пресс-служба президента Украины

Международная трасса М-18 Харьков — Симферополь в пределах Запорожской области много лет содержалась в удовлетворительном состоянии только за счет ямочного ремонта. Из-за большегрузного транспорта на отдельных участках образовались колеи, наплывы и просадки.

Также в результате движения военной техники на гусеничном ходу в зону АТО был поврежден защитный слой покрытия дороги

Работы на трассе по текущему среднему ремонту стартовали 11 августа — подрядчик "Özaltin Holding" должен восстановить дорожное покрытие на участке, который проходит по территории Михайловского района (от границ Мелитопольского района в направлении с. Зеленый Гай). Общая площадь ремонтируемого участка трассы составляет 28,7 километра. По информации ProZorro, стоимость работ составляет 569,8 млн гривен (1,6 млрд руб.). По условиям договора, турецкий подрядчик «ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ» должен завершить ремонт дороги до 30 апреля следующего года. В общей сложности до конца года планируется сделать капитальный и текущий средний ремонт общей протяженностью 122,9 километров (17,6 км капитального и 105,3 км среднего ремонта) от Запорожья до Мелитополя.

Кроме того, Зеленский принимал короткие инфраструктурные отчеты от мостостроителей на знаковом для всей страны объекте: запорожских мостах-долгостроях, которые возводят уже 16 лет. Сейчас строительство мостов ведется круглосуточно. Во время визита президента подрядчик монтировал одну из балок через р. Старый Днепр.

Достроить мосты Зеленский пообещал за два года: «Я думаю, это быстро. Посмотрим. Хотим действительно его построить». Офис Зеленского отредактировал видео концерта ко Дню независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Общая стоимость строительства — 11,9 млрд грн (32,5 млрд руб.). Генеральный подрядчик — турецкая компания "Онур".

Кроме того, при участии Зеленского партия "Слуга народа" представила команду, с которой пойдет на местные выборы.

Херсон

Уже на следующий день, 20 августа, президент приехал на Херсонщину. Зеленский принял участие в представлении Стратегии развития Херсонской области на 2021-2027 годы и заявил, что Херсонщина может стать "бриллиантом" юга Украины.

Не обошлось и без инспекции очередного долгостроя. Строительно-монтажные работы на мостопереходе с проспекта Сенявина на улицу Залаэгерсег в Херсоне начали еще в декабре 2012 года.

Первый транш на строительство поступил вначале 2014-го. А уже в августе 2014 года выяснилось, что загадочным образом исчезли 30 млн гривен, и строительство затормозилось.

В 2017 году строительство мостоперехода возобновили, власть обещала завершить первую очередь проекта к концу 2018-го. В прошлом году действующий глава Херсонской ОГА сообщил, что мостопереход планируют достроить за счет кредита ЕБРР в 25 млн евро, и анонсировал технический аудит сооружения.

Сейчас Зеленский пообещал, что первую очередь мостоперехода-долгостроя в Херсоне завершат до 1 мая 2021 года.

Во время визита в Херсон Зеленский также поучаствовал в предвыборном шоу на предприятии «Укроборонпрома» — заводе «Паллада». Презентация Стратегии развития области, которая состоялась во время рабочей поездки, сопровождалась символикой, цвета которой похожи на символику политической партии «Слуга народа» с соответствующим слоганом "Зе местные".

Николаев

21 августа Зеленский был уже в Николаеве. Здесь глава государства проверил ход выполнения ремонтных работ на трассе Н-14 «Николаев — Кропивницкий».

Ранее в «Укравтодоре» анонсировали, что открытие автодороги состоится в октябре 2020 года. Подрядная организация, занимающаяся ремонтом автодороги, выполнила 46 из 66 запланированных километров в цементобетоне. Фесенко рассказал об угрозе для Зеленского от украинских элит © пресс-служба президента Украины

Президент заявил, что в следующем году в Николаевской области построят двое больше дорог.

«Я очень доволен, что мы видим инфраструктурные изменения на Николаевщине, мы видим, что около 200 километров дорог на Николаевщине в этом году будет построено полностью. И мы уже видим, какое это качество. Это не просто латание дыр, а действительно, будет сделано», — сказал Владимир Зеленский.

Президент был впечатлен, что такой суммы денег и такого количества сделанных дорог не было на Николаевщине последние 10 лет.

Затем Владимир Зеленский отправился в порт, где выступил на 8-м Причале и сразу передал слово главе партии "Слуга народа" Давиду Арахамии, который и представил стратегию развития Николаевщины. В частности нардеп рассказал о том, что планируют возродить судостроение, отремонтировать мост и сделать подземную дорогу в Корабельном районе, а именно там, где находится железнодорожный переезд.

Днепр

Уже 22 августа Зеленский был в Днепре. Здесь он сначала проинспектировал дорогу на Кривой Рог.

Реконструкция дороги, которую построили еще в 1966 году, проходит в рамках национальной программы "Большое строительство". В 2020-2021 году подрядчики отремонтируют почти 45 километров дорожного покрытия.

Президент остался доволен реконструкцией трассы Днепр — Кривой Рог.

"Приятно, что наконец на Днепропетровщине строятся дороги. Эта проблема не решалась десятилетиями. Наконец будут отремонтированы и трасса Днепр-Кривой Рог, и дорога на Никополь. Уже в следующем курортном сезоне все жители области смогут поехать по ним на море. В Украине появятся качественные магистрали, которые будут связывать всю страну", — восторгался Владимир Зеленский. Филатов назвал визит Зеленского в Днепр «дурно пахнущим шоу» © Facebook/Borys Filatov

В присутствии президента глава «Укравтодора» Александр Кубраков пообещал уже в этом году закончить трассу Н-11 (Днепр — Николаев). Работы начнутся уже 31 августа. Также заканчивается ремонт дороги Н-23 (Запорожье — Кропивницкий) в направлении Кропивницкого. На сегодня главный объект — трасса Н-31 (Днепр — Решетиловка). Ее первый участок, длиной в 31 км, уже вводят в эксплуатацию. Автодорогу соединят с трассой Киев-Харьков.

Затем Зеленский анонсировал, что до конца сентября начнут строить взлетно-посадочную полосу нового аэропорта города Днепр.

"После 15 сентября под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия соответствующие органы проведут большинство важных тендерных процедур и, я уверен, что до конца сентября мы увидим уже работы, которые будут на месте. Как мы и обещали, в этом году начнем строить. Мы максимально будем ускорять этот процесс", — заявил Зеленский.

Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко добавил, что с 15 сентября стартует строительство терминала аэропорта, которое будет проводить частный инвестор компания DCH. Новый терминал будет построен раньше полосы.

Как известно, финансирование строительства аэропорта в Днепре увеличено в три раза — с 100 млн грн (273 млн руб.) до 300 млн грн (820 млн руб.) за счет средств 2019 года. Изначально было обещано, что новый аэродром международного аэропорта начнут строить летом 2020 года.

За бюджетные средства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Сдача ВПП в эксплуатацию намечена на III квартал 2022 года.

После инспекции дорог президент отправился на Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, и всех заверил, что вопрос по долгам производственного объединения и задолженности по зарплате будет решен. Кроме того, Зеленский пообещал помочь Южмашу с получением заказов.

«Относительно контрактов — мы готовы также подставлять плечо, готовы сделать все возможное, чтобы Южмаш был украинским брендом и вернул внимание различных западных инвесторов, заинтересованных в его продукции», — сказал Президент.

Отдельно глава государства отметил возможность проведения переговоров относительно военных заказов для предприятия.

«Хотим, чтобы у вас было новое ощущение, что действительно государству не безразлично, что происходит у вас. Чтобы мы в следующий раз приехали к вам, и здесь стояли тысячи работников: и вы, и опытные, и молодые. И мы для этого готовы делать все, готовы поддерживать Южмаш и другие принципиально стратегические предприятия», — добавил Зеленский. «Позорит наш Кривбасс»: футбольные фанаты в Кривом Роге «тепло» встретили Зеленского © football.ua

А ещё президент поведал, что у него есть мечта.

«Моя мечта — чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш, есть невероятные специалисты, которые имеют уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально», — признался Зеленский.

Кривой Рог

После небольшой передышки из-за праздников президентское турне возобновилось. Владимир Зеленский 26 августа в родном Кривом Роге открыл новый сезон Кубка Украины.

Но президент не только играл в футбол, но и впервые за свою каденцию посетил «АрселорМиттал Кривой Рог». Приехал на предприятие Зеленский не один, а вместе с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL

Здесь президент ничего не обещал и не инспектировал гости побывали на производственной площадке комплекса машин непрерывного литья заготовок № 2 и №3. И увидели масштабы строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год.

Сейчас это один из ключевых инвестиционных проектов компании стоимостью более 160 млн долл., который является частью более масштабной программы, направленной на модернизацию предприятия и улучшение экологических показателей.

Но визит, надо полагать, не случен и все-таки привязан к «Большой стройке», ведь предприятие остается партнером государства в реализации крупных инфраструктурных проектов. Например, в 2018-2019 гг. "АрселорМиттал Кривой Рог" суммарно поставил 13 тыс. тонн арматурного проката для строительства и реконструкции различных мостов на Украине.

А с мая 2020 года начал поставки металлургических шлаков для использования в большом дорожном строительстве.