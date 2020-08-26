В понедельник, 24 августа, в Минске протестная часть населения Беларуси провела массовую, несанкционированную акцию на центральной площади столицы, у Дома правительства. Она была посвящена годовщине распада СССР и рождению незалежной Беларуси - прикрытие протестов против Лукашенко

В Белоруссии начинают привыкать к протестным акциям и все меньше обращают на них внимание. Одновременно с оппозицией, у Комаровского рынка Минска митинговали и сторонники Лукашенко. Их акции стартовали 16 августа и продолжаются по сей день. Эти митинги, шествия, вело и авто-мото пробеги уже окрестили по украинскому образцу «Антимайдан». Хотя сами себя участники так не называют.

Логичный вопрос: за чей счет «банкеты»? Ведь Белоруссия — не очень богатое государство, с дефицитным бюджетом и 9-миллиардным внешним долгом.

Антимайдан госсектора

Сторонников президента опекает государство, и никто не скрывает, что на этот условный «Антимайдан» свозят автобусами с госпредприятий и бюджетных учреждений.

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Первое и главное — акции за Лукашенко разнообразны, многочисленны, проходят по всей стране и не имеют какого-то постоянного статуса. К тому же отсутствием креатива организаторы не страдают. В Киеве «Антимайдан» в Мариинском парке был довольно уныл и однообразен. К примеру, там все паузы заполняла одна-единственная песня, гимн партии Регионов «Єднаймося» (Объединимся). Это было так скверно, что технический персонал сцены даже спустя пять лет морщится, как от кислятины при одном воспоминании об этом, — вспоминает участник киевского «Антимайдана», ныне проживающий в Гомеле, Максим Равреба.

«Когда меня пригласили на второй после Минска митинг за Бацьку, — вспоминает политический эмигрант, — то очутившись на площади Ленина, глянув на собравшихся и услышав официальную мелодию из громкоговорителей, я сделал фейспалм, настолько это было похоже на киевский «антимайдан». Впрочем, когда митинг начался, я несколько отмёрз, убедившись, что это просто моя фобия».

И правда: уроки были извлечены, и организаторы «Антимайдана» в РБ стараются быть современными и креативными. Печатаются модные принты на футболках, бафах и других видах одежды, плакаты современны, а в сетях гуляют смайлики и стикеры разработанные весьма удобоваримо. Это если не считать маршей байкеров и автолюбителей, даже вертолетов с госфлагом.

На каждом собрании «лукашенколюбов» присутствуют сцены, звуковая аппаратура, а порой и более сложное оборудование. Целый автопарк организованно занимается трансфером участников, есть и кейтеринг, хотя меню не очень богато — в основном вода, лето же. И вот организация мероприятия лежит на исполкомах — областей, городов, районов. Но только общее руководство.

Винтики и шпунтики

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Поскольку это дело государственное, то за основу был взят опыт организации ежегодных, регулярных празднований, согласно белорусского календаря. К примеру «Дожники», «День Победы», «Беларусь помнит», и так далее.

Организовать массовый митинг для Облисполкома — дело привычное и не представляющее особой сложности. В этом ему, в каждом городе помогают официальные общественные организации. Например, БРСМ — Белорусский Республиканский Союз Молодежи, который — да, да, да — прямой потомок Комсомола, времен БССР. Собрать и свезти людей в условиях государственного капитализма — не вопрос.

Да будет вам известно, что на организацию многочисленных «антимайданов» по всей Белоруссии местные власти не потратили ни одной копейки. Как? Очень просто! Мероприятия проводятся в рабочие дни и считаются рабочими днями, то есть оплачиваются зарплатами — бюджетники же. В том числе автобусы и даже вертолеты. А байкеры счастливы от одной возможности проехать, как им хочется, по улицам городов. Милиция разрешает, чего в будничной ситуации не случается никогда.

Ибо всё гениальное просто.

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А ответ на неудобный вопрос есть: пролукашенковские митинги, как и акции оппозиции, несанкционированные. Де-юре — это так. Местные исполкомы разрешения на их проведение не дают. К примеру, в Гродно местная власть официально уведомила об этом участников массового альтернативного митинга на площади Ленина.

Этот вопрос регулирует статья 5-я Закона «О массовых мероприятиях». Согласно его нормам, заявку на проведение мероприятия надо подавать не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В реальности заявки подавал областной координационный совет общественных организаций, пояснила изданию TUT.BY зампред Могилевского горисполкома Алла Галушко. И решение, проводить его или нет, принимал Облисполком.

По закону, если в акции участвует более тысячи человек, разрешение на него дает только центральный орган областной власти. А в случае «антимайданов», получается, что он должен был попросить разрешить их у себя самого. Решили «провести» их в обход самих себя — по другому закону, где если акцию проводят госорганы или с участием госорганов, а облисполком просто выпускает решение провести митинг на любой площадке и приказывает исполнителям обеспечить там порядок и врачей.

В общем, устроили и даже привели в соответствие с буквой закона. А вот участникам так понравилась непривычная потеха, где можно, записавшись, выступить со сцены, что телефоны Облисполкомов обрываются возрастной группой 45+ (термоядерный электорат Лукашенко), которая спрашивает, когда будет еще один митинг за него. Хотят, чтобы они проходили каждый день.

В общем, в отличие от Украины, в Белоруссии «Антимайдан» — поистине народное шоу, с разрешения милиции.

Трансфер с вертолетами

С подвозом автобусами все ясно. Это засчитывается в рабочий день и оплачивается по тарифам, либо взаимозачитывается. Но в трансфере участвовал и железнодорожный транспорт.

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После того, как в апреле Россия закрыла границу с РБ из-за карантина, все стало еще грустнее — доходы должны были существенно снизиться, но такая статистика не публикуется. В общем, совершенно понятно, что и здесь государство Лукашенко заботливо субсидирует железнодорожников, во имя общегосударственного культурного символа «социального государства».

Точно по такой же схеме работала и авиация. Вертолеты, которые участвуют в альтернативных «Майдану» акциях — это искренняя поддержка своего покровителя. В случае с офлаженными вертолетами — это прямой потомок советской «военизированной» организации, уходящей корнями в 30-е годы — ДОСААФ. Который, в отличие от БРСМ даже не сменил имя.

Летали бесплатно, в то время, как аттракцион для туристов стоит 1600 белорусских рублей в час, они же — 600 долларов.

За идею

В общем — коммунизм. На самом деле все, о чем шла речь выше, хоть и особый случай, форс-мажор в местных бюджетах, но местным властям не привыкать. Да, бензин за Лукашенко не голосовал и сам себя не заливал. Но так уж устроена Белоруссия Лукашенко, что модель социального государства не то, чтобы очень рентабельна, а даже, как любой социализм, пусть он даже шведский — работает зачастую в минус.

Украинский президент сравнил белорусские протесты и Майдан © пресс-служба президента Украины

Ну, почти.

Но вот мы и подошли к самому интересному, а одновременно главному в данном повествовании — об участниках. О них в СМИ сплошная клюква, один в один согласованная с пропагандой врагов Лукашенко — мол, заставляют, под угрозой увольнения. Ответственно заявляем — это ложь. Безусловно, раз митинги от госсектора, где ядерный электорат Лукашенко, то объявления делает начальство. Но согласно инструкциям идеологическим отделам с самого верха — заставлять и давить запрещается. Разрешается стимулировать, хотя это не правило.

Что может выкроить из своего скудного бюджета белорусское предприятие, с ног до головы дотационное? Даже на новогодние корпоративы служащие скидываются сами. Слухам о том, что бюджетникам предлагали бонусы в виде матпомощи в размере 30-100 рублей, приказываем не верить. Не бывает. А вот отгулы — вполне возможно, хотя и не очевидно.