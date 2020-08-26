В Белоруссии начинают привыкать к протестным акциям и все меньше обращают на них внимание. Одновременно с оппозицией, у Комаровского рынка Минска митинговали и сторонники Лукашенко. Их акции стартовали 16 августа и продолжаются по сей день. Эти митинги, шествия, вело и авто-мото пробеги уже окрестили по украинскому образцу «Антимайдан». Хотя сами себя участники так не называют.
Логичный вопрос: за чей счет «банкеты»? Ведь Белоруссия — не очень богатое государство, с дефицитным бюджетом и 9-миллиардным внешним долгом.
Антимайдан госсектора
Сторонников президента опекает государство, и никто не скрывает, что на этот условный «Антимайдан» свозят автобусами с госпредприятий и бюджетных учреждений.
Расхожее клише: пролукашенковские митинги малочисленные, официозные, нудные и туда заставляют ездить. Это клюква. Белорусский «антимайдан» не похож на киевский. Они даже не близнецы.
Первое и главное — акции за Лукашенко разнообразны, многочисленны, проходят по всей стране и не имеют какого-то постоянного статуса. К тому же отсутствием креатива организаторы не страдают. В Киеве «Антимайдан» в Мариинском парке был довольно уныл и однообразен. К примеру, там все паузы заполняла одна-единственная песня, гимн партии Регионов «Єднаймося» (Объединимся). Это было так скверно, что технический персонал сцены даже спустя пять лет морщится, как от кислятины при одном воспоминании об этом, — вспоминает участник киевского «Антимайдана», ныне проживающий в Гомеле, Максим Равреба.
«Когда меня пригласили на второй после Минска митинг за Бацьку, — вспоминает политический эмигрант, — то очутившись на площади Ленина, глянув на собравшихся и услышав официальную мелодию из громкоговорителей, я сделал фейспалм, настолько это было похоже на киевский «антимайдан». Впрочем, когда митинг начался, я несколько отмёрз, убедившись, что это просто моя фобия».
И правда: уроки были извлечены, и организаторы «Антимайдана» в РБ стараются быть современными и креативными. Печатаются модные принты на футболках, бафах и других видах одежды, плакаты современны, а в сетях гуляют смайлики и стикеры разработанные весьма удобоваримо. Это если не считать маршей байкеров и автолюбителей, даже вертолетов с госфлагом.
На каждом собрании «лукашенколюбов» присутствуют сцены, звуковая аппаратура, а порой и более сложное оборудование. Целый автопарк организованно занимается трансфером участников, есть и кейтеринг, хотя меню не очень богато — в основном вода, лето же. И вот организация мероприятия лежит на исполкомах — областей, городов, районов. Но только общее руководство.
Винтики и шпунтики
Митинги в Могилеве и Гомеле 18 августа организовали облисполкомы. Ответственными лицами были председатели и их замы. Но важным лицом при митингах за Лукашенко были люди, облеченные в должность, которая, наверное, существует только в Белоруссии — начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи.
Поскольку это дело государственное, то за основу был взят опыт организации ежегодных, регулярных празднований, согласно белорусского календаря. К примеру «Дожники», «День Победы», «Беларусь помнит», и так далее.
Организовать массовый митинг для Облисполкома — дело привычное и не представляющее особой сложности. В этом ему, в каждом городе помогают официальные общественные организации. Например, БРСМ — Белорусский Республиканский Союз Молодежи, который — да, да, да — прямой потомок Комсомола, времен БССР. Собрать и свезти людей в условиях государственного капитализма — не вопрос.
Да будет вам известно, что на организацию многочисленных «антимайданов» по всей Белоруссии местные власти не потратили ни одной копейки. Как? Очень просто! Мероприятия проводятся в рабочие дни и считаются рабочими днями, то есть оплачиваются зарплатами — бюджетники же. В том числе автобусы и даже вертолеты. А байкеры счастливы от одной возможности проехать, как им хочется, по улицам городов. Милиция разрешает, чего в будничной ситуации не случается никогда.
Ибо всё гениальное просто.
Dura Lex
Но у скептически настроенного, дотошного читателя наверняка готов вопрос о том, санкционированы ли митинги за Лукашенко. Казалось бы, вопрос неуместен, если речь о том, чтобы Лукашенко продолжал быть президентом еще пять лет. Но такая уж страна Белоруссия, что это тут не мелочь.
А ответ на неудобный вопрос есть: пролукашенковские митинги, как и акции оппозиции, несанкционированные. Де-юре — это так. Местные исполкомы разрешения на их проведение не дают. К примеру, в Гродно местная власть официально уведомила об этом участников массового альтернативного митинга на площади Ленина.
Этот вопрос регулирует статья 5-я Закона «О массовых мероприятиях». Согласно его нормам, заявку на проведение мероприятия надо подавать не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В реальности заявки подавал областной координационный совет общественных организаций, пояснила изданию TUT.BY зампред Могилевского горисполкома Алла Галушко. И решение, проводить его или нет, принимал Облисполком.
По закону, если в акции участвует более тысячи человек, разрешение на него дает только центральный орган областной власти. А в случае «антимайданов», получается, что он должен был попросить разрешить их у себя самого. Решили «провести» их в обход самих себя — по другому закону, где если акцию проводят госорганы или с участием госорганов, а облисполком просто выпускает решение провести митинг на любой площадке и приказывает исполнителям обеспечить там порядок и врачей.
В общем, устроили и даже привели в соответствие с буквой закона. А вот участникам так понравилась непривычная потеха, где можно, записавшись, выступить со сцены, что телефоны Облисполкомов обрываются возрастной группой 45+ (термоядерный электорат Лукашенко), которая спрашивает, когда будет еще один митинг за него. Хотят, чтобы они проходили каждый день.
В общем, в отличие от Украины, в Белоруссии «Антимайдан» — поистине народное шоу, с разрешения милиции.
Трансфер с вертолетами
С подвозом автобусами все ясно. Это засчитывается в рабочий день и оплачивается по тарифам, либо взаимозачитывается. Но в трансфере участвовал и железнодорожный транспорт.
Белорусские СМИ насчитали, что для митинга в Минске 16 августа было использовано 15 вагонов из Бреста, 7 из Витебска. Не замечены поезда из Гомеля и Могилева, а они были. Здесь будет интересно отметить, что пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по Белоруссии убыточны и, например, в 2018 году белорусы возмещали лишь 43% затрат на проезд в пассажирских поездах.
После того, как в апреле Россия закрыла границу с РБ из-за карантина, все стало еще грустнее — доходы должны были существенно снизиться, но такая статистика не публикуется. В общем, совершенно понятно, что и здесь государство Лукашенко заботливо субсидирует железнодорожников, во имя общегосударственного культурного символа «социального государства».
Точно по такой же схеме работала и авиация. Вертолеты, которые участвуют в альтернативных «Майдану» акциях — это искренняя поддержка своего покровителя. В случае с офлаженными вертолетами — это прямой потомок советской «военизированной» организации, уходящей корнями в 30-е годы — ДОСААФ. Который, в отличие от БРСМ даже не сменил имя.
Летали бесплатно, в то время, как аттракцион для туристов стоит 1600 белорусских рублей в час, они же — 600 долларов.
За идею
В общем — коммунизм. На самом деле все, о чем шла речь выше, хоть и особый случай, форс-мажор в местных бюджетах, но местным властям не привыкать. Да, бензин за Лукашенко не голосовал и сам себя не заливал. Но так уж устроена Белоруссия Лукашенко, что модель социального государства не то, чтобы очень рентабельна, а даже, как любой социализм, пусть он даже шведский — работает зачастую в минус.
И перед каждым Новым годом, белорусские госпредприятия занимаются одним и тем же — пытаются натянуть сову на глобус. Одни ломают головы, как заплатить по госкредитам, другие — чем зачесть недоимку должникам. Задача не из простых: запрещено наращивать долги, равно, как и гнать должника в суд. И уже ясно, что винтики и шпунтики системы давным-давно приспособились к любой форме взаимозачета. И то, что автор назвал словами «бесплатно», то есть даром — чистая правда.
Ну, почти.
Но вот мы и подошли к самому интересному, а одновременно главному в данном повествовании — об участниках. О них в СМИ сплошная клюква, один в один согласованная с пропагандой врагов Лукашенко — мол, заставляют, под угрозой увольнения. Ответственно заявляем — это ложь. Безусловно, раз митинги от госсектора, где ядерный электорат Лукашенко, то объявления делает начальство. Но согласно инструкциям идеологическим отделам с самого верха — заставлять и давить запрещается. Разрешается стимулировать, хотя это не правило.
Что может выкроить из своего скудного бюджета белорусское предприятие, с ног до головы дотационное? Даже на новогодние корпоративы служащие скидываются сами. Слухам о том, что бюджетникам предлагали бонусы в виде матпомощи в размере 30-100 рублей, приказываем не верить. Не бывает. А вот отгулы — вполне возможно, хотя и не очевидно.