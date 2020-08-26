Пока заявления Порошенко о «падающей по осени зелени» выглядят скорее как попытка держать в тонусе своих сторонников, чем заявка на реальную смену власти. Однако в стране множество желающих вступить в «антизеленскую коалицию», говорят политические эксперты

В понедельник, 24 августа, Украина отметила День независимости. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора.

В своей речи президент говорил в основном о мире. При этом торжественные мероприятия второй год подряд при Зеленском прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Шествие «партии войны»

Иное настроение было в этот день у украинской «партии войны». Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли по центру Киева под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего». Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Часть участников марша прошли к Офису президента, где обвинили представителей Украины в ТКГ Леонида Кравчука и Витольда Фокина в том, что они будто бы вымаливают мир «на коленях», и потребовали принять закон о коллаборантах.

Присутствовавший на марше Порошенко публично заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Примечательно, что до Дня Независимости на Украине ходили слухи чуть ли не о возможной попытке захвата власти со стороны Порошенко и близких ему организаций. Ничего подобного не было, однако пятый президент точно не откажется от попыток вернуть власть.

Сможет ли Порошенко это сделать, а также насколько крепки позиции Владимира Зеленского, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Порошенко держит в тонусе сторонников

Громкие заявления Порошенко — это упражнения в риторике, считает политолог Алексей Якубин. Порошенко, поясняет эксперт, выбрал стратегию «лучшая защита — это нападение». Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин

«Это попытка показать власти и правоохранительным органам: не троньте меня, потому что у меня есть не только связи на Западе, но и отдельные группы, которые в случае чего будут готовы выйти на улицы», — сообщил политолог.

Также, добавляет он, это попытка со стороны Порошенко показать своим сторонникам, что с ним все будет хорошо, и держать их в тонусе.

«Нельзя забывать, что он [Порошенко] остается самым непопулярным политиком в Украине. Учитывая его антирейтинг, говорить об электоральной победе не приходится.

Попытки с его стороны расшатать ситуацию будут, но я не уверен, что он свободен в этих действиях, потому что можно по-всякому относиться к фактору Запада, но вряд ли западные политики будут активно вписываться в поддержку Порошенко против легитимной власти», — сказал Якубин.

«Подобные катаклизмы невозможны без согласования с внешним управляющим»

Пока, возможно, речь ещё идёт не о свержении власти как плановой операции, рассчитанной по часам и минутам с распределением точек на карте города, но работа по раскачиванию и давлению с целью досрочного прекращения полномочий президента страны ведется системно, регулярно. Об этом говорит директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Павел Рудяков: Против Зеленского готовится выступить целая когорта призраков, которые, к сожалению, не ушли в прошлое © РИА Новости, Нина Зотина

И неформализованным лидером этих процессов является Порошенко, хотя там есть разные группы, отмечает эксперт.

«Манифестации показали, что эта «антизеленская» группировка, которая проводила марш, шла длинной колонной, что соответствует реальному наполнению этой «партии войны».

Но мы же зависимая страна: у нас такого рода катаклизмы не могут происходить без согласования с внешним управляющим центром. Поэтому пока, насколько я понимаю, идет системная кампания, но это только подготовительная работа. У Порошенко было несколько высказываний, которые можно было бы при желании интерпретировать, что слово — не воробей, что проболтался, что знает, что произойдет в начале сентября, что позволит переводить эту работу дальше», — рассказал Рудяков.

«Порошенко — удобный оппонент для Зеленского»

Порошенко сейчас пытается цементировать свой электорат, убеждён замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. Политолог Молчанов: Зеленскому проще пугать избирателей фигурой Порошенко, чем посадить его © Facebook, Денис Жарких

В последние годы Порошенко уже плотно занял нишу радикального национализма, и, по всей видимости, он и дальше будет пытаться оседлать этого конька и объединить наиболее возмущенные националистические слои вокруг своей персоны перед местными выборами, говорит политолог.

«Но всерьез рассуждать о том, что будет некий госпереворот, я думаю, не стоит. Для этого нет никаких предпосылок. Возможностей у этих переворотчиков очень мало, и они не пользуются поддержкой общества», — пояснил Молчанов.

Кроме того, подчёркивает он, есть еще и фактор главы МВД Авакова, который явно не поддерживает все эти настроения Порошенко и Турчинова и у которого в запасе Национальная полиция.

В то же время, по словам политолога, Порошенко — удобный оппонент для Зеленского: вокруг него можно канализировать негатив, а посадить его — значит совершить какое-то серьезное действие. Проще пугать им, чем от него избавиться.

«У Порошенко — серьёзная поддержка на Западе. Я думаю, будут негативные оценки, если Порошенко всерьез будут прессовать или арестовывать. Плюс импотенция силовиков. Мы видим, что все дела, которые завела [генеральный прокурор] Венедиктова против Порошенко, разваливаются. Поэтому я думаю, что сегодня у власти нет ни возможности, ни желания посадить Порошенко», — сказал эксперт.

Порошенко — лидер политического антирейтинга

Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Андрея Пальчевского и его партию «Победа Пальчевского»

«Те, кто голосовал за Зеленского как за кандидата мира, могут ориентироваться на «Оппозиционную платформу».

Давайте не забывать, что Порошенко все равно остается политиком с самым высоким антирейтингом. И даже флуктуация рейтинга власти не означает, что Порошенко получит эти проценты. Это большая иллюзия», — заявил политолог.

«Старые скелеты из шкафов»

По мнению Павла Рудякова, сейчас на Украине много претендентов на вступление в условную «антизеленскую» коалицию.

Он полагает, что если она будет оформляться в таком режиме, как в 2014 году на Майдане оформлялась новая власть, то «потекут люди даже из окружения Зеленского».

«Это в основном старые скелеты из шкафов: [бывший врио президента Украины Александр] Турчинов, [экс-глава МИД Украины Арсений] Яценюк, [экс-председатель Верховной Рады Андрей] Парубий, [экс-глава Администрации президента Украины Сергей] Пашинский, зарубежные министры, начиная с [бывшей и. о. главы Минздрава Украины] Ульяны Супрун, которая тут же крутится вокруг фармакологических денег, не уезжает», — перечислил политолог.

А если почувствуют силу этой группы, то примкнут и боевые отряды, которые пойдут за сильным, добавляет Рудяков.