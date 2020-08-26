25 августа на внеочередной сессии Верховная Рада повысила минимальную зарплату на Украине с 4723 грн до 5000 грн. То есть на 277 грн - на целых 10 долларов. Срочность такого решения, очевидно, вызвана тем, чтобы надбавки люди начали получать до местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года

С одной стороны, эти 10 долларов (6% от предыдущей минималки) — курам на смех. С другой — это 2,5 кг свинины или около 7 кг курицы для людей, которые половину зарплаты отдают за коммуналку, а на оставшиеся 100 долларов должны как-то выживать.

Доходы падают, налоги собираются

Итак, популистское предвыборное решение по расчетам Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики будет стоить бюджету около 4 миллиардов грн. Сообщается, что часть расходов профинансируют деньгами, сэкономленными на обслуживании госдолга благодаря колебаниям курса валюты. Другую часть — за счет увеличения сборов НДФЛ и НДС. На Украине подняли минимальную зарплату © CC0, Pixabay

Действительно, по результатам января — августа 2020 года поступлений от налогов в бюджет председатель ГНС Алексей Любченко предполагает на 14,6 млрд гривен больше запланированного, что он связывает прежде всего в налаживании эффективного сотрудничества фискальной службы с СБУ, а отнюдь не с ростом экономики. Тем более что прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза, а ВВП — на 6,5%. Госказначейство же говорит, что за январь-июль 2020 года доходы бюджета аж на 30,4 млрд грн меньше плана.

То есть налогов собрано больше при всеобщем обеднении, бюджет не выполняется, и в нем на самом деле нет не только тех 4 млрд, которые нужны для повышения минимальной зарплаты, но и денег на запланированные ранее расходы.

Теперь об экономии на падении курса национальной валюты, что часто не совсем верно называют инфляцией. Инфляция — это повышение цен на все товары, кроме товара «рабочая сила». То есть цены на потребительские товары растут, а зарплата нет, или растет медленнее, чем цены. Это отнюдь не естественное явление, оно характерно совершенно не для всех типов экономик, но было изобретено экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом в 30-е годы XX века.

Целью изобретения было успокоить стремительно растущее на Западе рабочее движение таким образом, чтобы формально не снижать зарплаты (иногда даже повышать), но путем постоянного небольшого поднятия цен делать реальное содержание этих зарплат все меньше и меньше. Если бы Остап Бендер дожил до указанного времени, то его 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения пополнились бы еще одним.

Не просто так в июне этого года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко назвал текущую инфляцию в 2% катастрофической. Ведь в макропрогнозе, на основании которого принимали бюджет, была заложена инфляция около 11%. «Зарплаты выплачивали гробами, навозом и кастрюлями»: экс-премьер Украины заявил об обвале экономики страны © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Кожу для них дают сами бараны»

Посмотрим статистику Минфина. За первое полугодие 2020 года инфляция у нас на уровне 1,4%, то есть крайне низкая. Для сравнения: в 2015-2017 гг. она была в районе 10-13%, а в 2015-м — вообще 43%. Таким образом, кажется, что население в этом году беднеет медленнее, чем раньше. Но индекс реальной зарплаты (иначе говоря, покупательной способности денег) говорит об ином. В первом полугодии 2020 года купить на одну и ту же зарплату стало можно на 7,4% меньше, чем в прошлом году.

Получается, кстати, что повышение минимальной зарплаты на 6% даже не возвращает людей на уровень 2019 года, но делает их беднее на 1,4% — тютелька в тютельку на уровень инфляции.

Ситуация близка к катастрофическим по инфляции 2014-м и 2015-м, когда реальное содержание зарплат сократилось на 13,5% и 9,9% соответственно. Но тогда за счет высокой инфляции и связанного с этим ограбления работников олигархи-экспортеры могли компенсировать свои валютные прибыли и что-то отдать в виде налогов в бюджет. Сейчас же ситуация совсем аховая — олигархи из-за сократившихся прибылей платят меньше, выбитых с помощью фискалов и СБУ налогов со среднего и мелкого бизнеса для выполнения бюджета не хватает, а народ беднеет.

Государству и олигархам не помогает даже девальвация (снижение курса по отношению к т.н. твердым валютам) гривны, которая в этом году составила почти 17%, тогда как в прошлом году она укрепилась на 14,5%. Впрочем, до уровня «святых» 2014-2015-х, когда гривна упала на 97,3% и 50,8% соответственно, есть еще куда расти. «Бедность будет сама себя воспроизводить». Экономист рассказал, что ждет украинцев из-за кризиса © Украина.ру

Для спасения олигархов-экспортеров и наполнения бюджета, пусть и за счет дальнейшего обнищания населения, инфляцию срочно надо запускать, то есть начать повышение цен. Сделать это можно, например, подняв немного минимальные зарплаты (6% в относительном значении не так уж и мало) и анонсировав на следующий год их поднятие аж на 40%, что и предполагается принятым на сессии Верховной Рады законом.

Поскольку розница у нас вся частная и государством не контролируется, она обязательно начнет повышение цен.

А еще министр Петрашко говорит, что для «очень нужного» запуска инфляции следует обеспечить дешевое потребительское кредитование. И он, конечно, прав. Вбрасывание не обеспеченных внутренним производством денег на потребительский рынок, вне всяких сомнений, приводит к обесцениванию национальной валюты и росту цен, поскольку львиная доля потребительских товаров у нас импортная.

Обеспечить же «печатный станок» внутренним производством нет никакой даже теоретической надежды. Госстат определяет норму прибыли в производственной сфере в 2019 году не выше 7%. Как известно, ставка рефинансирования НБУ с недавнего времени составляет 6%. Прибавим к этому маржу коммерческих банков, и меньше 9-10% не получается даже при льготном кредитовании. Отдавать 10% при прибыли в 7%, ясное дело, невозможно. Таким образом, развиваться за счет кредитования в украинских банках промышленность не может. А это в том числе безработица, которая уже на 77% выше, чем в прошлом году.

Итак, на одной стороне 277 грн надбавки для гражданина, а на другой — девальвация гривны, инфляция, снижение покупательной способности, рост безработицы и падение ВВП, а также усиленный сбор налогов по сути с того же самого гражданина.

Роскошно жить не запретишь

Выжившие. Как украинский малый и средний бизнес выходит из карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Откуда при падении прибыли в 7,5 раза взять деньги для повышения зарплаты? У собственника завода, шахты или латифундии есть кубышка на офшорном счете, а у мелкого хозяйчика лотка с зеленью или киоска с шаурмой нет. Ему придется либо поднимать цены (этого и добиваются), либо увольнять работников, либо еще больше уходить в тень. В последнем случае репрессивные органы, как мы видим по свежим показателям, не дремлют.

О развитии бизнеса в такой ситуации даже речь вести нет смысла.

Ухудшится положение у предпринимателей-физлиц, которые платят единый взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. К минималке привязаны налог на недвижимость, госпошлины и судебный сбор. А вот субсидии на оплату заоблачных коммунальных услуг некоторые граждане могут потерять, поскольку эти 277 гривен выведут их официальные доходы на уровень выше того, который предполагается для получения субсидии.

Парадоксально, но повышение минимальной зарплаты в текущих условиях делает бедных беднее, а богатых богаче. Ведь, например, налог на роскошь тоже привязан к минималке. С автомобиля, который стоит свыше 375 минимальных зарплат, взымают 25 000 грн в год. Таким образом, раньше роскошными считались машины стоимостью от 1,7 млн гривен, а теперь будут только от 1,87 млн грн. Олигархи с шикарными авто могут быть спокойны.