То, о чем мечтали революционеры сто лет назад, наконец-то воплощается в независимой Украине. Министр юстиции Денис Малюська анонсировал закрытие с последующей распродажей колоний, исправительных центров и СИЗО

Первым объектом тюремной инфраструктуры, который пустили с молотка, стал исправительный центр в поселке Коцюбинское в 2,8 км от Киева. Второй объект расположен в самом центре Одессы. И дело не в том, что с преступностью уже покончено и эти заведения не нужны. Наоборот, криминалитет процветает. Просто в Минюсте захотели сэкономить на их содержании, уплотнив существующие колонии и тюрьмы. Ну и заодно получить выгоду от продажи. Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

Овчинка выделки не стоит

Министр юстиции Денис Малюська лично занялся рекламой бывшего исправительного центра в Коцюбинском, торги по которому состоятся на этой неделе. Объект — в пешей доступности от Киева, площадь — 24 тысячи квадратных метров, стоит на более чем восьми гектарах земли. Имеет собственную канализацию, водоснабжение и две электроподстанции. Рядом — жилые массивы.

«Сам бы такое купил!» — сказал министр юстиции.

Как уверяют в министерстве, часть вырученных с продажи средств пойдет на развитие новой тюремной инфраструктуры, остальная часть пополнит госбюджет. Сам исправцентр, где сидели жители Киевской и рядом расположенных областей, совершившие нетяжкие преступления, «заморозили» летом прошлого года — развезли по другим колониям контингент и сократили персонал.

Но и это еще не все. Минюст выбрал следующий лот: одесская колония №51 на Люстдорфской дороге, 9. Почти на берегу моря, в каких-то 3,5 км от побережья и 4 км от центра Одессы. Площадь земельного участка — 5,983 гектара, площадь зданий составляет 14 тысяч 482 квадратных метра. Малюська рассказал, что колония пострадала в мае 2019-го от пожара во время бунта осужденных. Из-за повреждений большинство зданий стали непригодными для использования. Сгорела баня, дежурная часть, магазин, силовой кабель. К тому же она и до пожара была загружена только на 50%.

В итоге было принято решение ее не ремонтировать, а закрыть. Всех осужденных расселили по другим колониям, а персонал переведен в другие места или сокращен.

Всего в ходе реформы системы исполнения наказаний планируют продать 100 объектов недвижимости. В ближайшее время будут выставлены на торги еще восемь колоний и исправительных центров. На сегодняшний день в Украине насчитывается уже 27 законсервированных объектов, где еще вчера «кипела» жизнь и отбывали наказания осужденные. Еще 9 тюрем и 12 исправительных центров предполагают закрыть.

На месте Бориспольской исправительной колонии №119 собираются создать киевское СИЗО — перенести его с Лукьяновки в центре столицы за город. Бизнес на тюрьмах. Что означает введение частных СИЗО на Украине © Андрей Лубенский

«Мы построим новые следственные изоляторы в промзонах или за пределами городов, которые заменят существующие в центрах городов. Постепенно большая распродажа превратится в большое строительство», — заявил министр Малюська во время презентации продажи исправцентра в Коцюбинском.

Уплотнение приведет к бунтам

Однако если участок в Коцюбинском под Киевом довольно перспективен, на месте бывшей колонии можно построить жилой квартал или торговый центр, то в Одессе, несмотря на близость к морю, ничего подобного не построить. Одесская колония в плане застройки не представляет никакого интереса, потому что ее окружают еще три пенитенциарных учреждения: с одной стороны — одесское СИЗО, с другой — 74-я колония, с третьей — 14-я колония. С четвертой к колонии примыкает городское кладбище.

Место, мягко говоря, довольно специфическое.

Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький считает, что даже за объекты в Коцюбинском выручить больше миллиона долларов вряд ли получится. Ведь Минюст продает только здания, а земля остается в собственности местной общины, которая определяет ее целевое назначение. Вырученных от продажи объектов денег не хватит на строительство новых колоний и СИЗО. Если даже из 70 оставшихся в Украине колоний продать половину, удастся построить всего две или три новых.

«Почти все места лишения свободы построены в годы СССР, и за это время уже устарели и разваливаются без капитального ремонта, который там не проводили уже давно. Если брать колонии на периферии, которые тоже собираются продать, то там интерес в землях сельхозназначения, которые и сейчас сдают в аренду фермерам. При этом продают объекты не в самом плохом состоянии, есть намного хуже колонии, но они не идут с молотка. Все это приведет к тому, что осужденные будут сидеть друг у друга на головах, их же уплотняют. Нагрузка увеличится на персонал», — считает Старенький. Дело политзаключенного Гончаренко. «Хочу вернуть свое честное имя» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Заключенные тоже высказали свое мнение, хотя его у них и не спрашивали.

«А министр, закрывая "зоны", подумал, где лучшие условия содержания, где хуже? Что это за «уплотнение» в условиях пандемии? Как з.к. развозить будете? Будете уплотнять, 100% не будет положенных 4,5 квадрата на человека, а на второй ярус уже никто не полезет или конфликты начнутся. Вам на зеков на***ь, а то, что при этапировании позаражаются, так это пофиг. Передохнут, и пусть. Вот ваша сущность. Вот ваше отношение. Вы хотя бы уже не препятствовали освобождению по льготам, если амнистировать не хотите, так хоть на УДО отпускайте», — высказался заключенный Вадим Шлычко.

В свою очередь украинские правозащитники уверены, что глобальное уплотнение приведет к бунтам, конфликтам и побегам.

Украинские колонии строились с расчетом на 200-300 человек. Но если сейчас в них поселят до тысячи, это усугубит ситуацию внутри колоний — контингент станет неподконтрольным. В развитых странах, наоборот, стараются открыть больше колоний, чтобы количество заключенных не превышало 200-300 человек, чтобы с ними было легче работать, помогать получить профессию, адаптировать к жизни на свободе. Но на Украине решили пойти другим путём.