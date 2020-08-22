В ночь на 22 августа в Белоруссии пропал доступ к оппозиционным сайтам. Наблюдатели говорят о подготовке власти к воскресным митингам оппозиции, а эксперты указывают на несвоевременность реакции

Утром 22 августа многие белорусы обнаружили, что доступа к популярным оппозиционным в стране нет.

«Сайты <…> попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 августа. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Отметим, что с доступом к некоторым ресурсам и раньше наблюдались проблемы», — сообщило оппозиционное белорусское издание Tut.by. «Чай, зонтики и хорошее настроение». Что ожидает Минск в воскресенье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Оно привело список ряда изданий, среди которых финансируемое Польшей издание «Белсайт», белорусская служба «Радио Свобода», сайт бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, а также ряд других оппозиционных сайтов. Впрочем, в перечне встречались и российские сайты.

Таким образом власти, очевидно, готовятся к протестам 23 августа. Однако действенность этих мер под вопросом.

Радость и печаль

Сторонники белорусских властей одобряют шаг власти.

«Но есть и хорошие новости. В Беларуси заблокирован сайт «Радио Свобода». И еще 70 прекрасных информационных сайтов. Также вчера из Беларуси на машине посла РФ Мезенцева вывезли двух корреспондентов Свободы. Она, как вы поняли, российская. Обоих забанили в РБ на 5 лет», — пишет живущий в Белоруссии журналист Максим Равреба.

При этом некоторые из сторонников требуют более жестких мер.

«Хотим добавить, что при всей правильности принятого решения оно является недостаточным. Почему в перечне нет этой вонючей помойки Тутбай? Как так вышло, что такая нацистская агитка как «Наша нива» до сих пор здравствует? Когда уже закроют контору мотолькинской рогатки — куку? Доколе будут уходить от ответа прочие подонки, не вошедшие в список?», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Жёлтые сливы».

А вот оппозиционерам не до радости.

«Власти заблокировали несколько независимых СМИ и ресурсов для обхода блокировок, в том числе Еврорадио, Свободу, Трибуну, Village, Медиазону и другие. Почему? Потому что могут», — отмечает популярный среди протестующих в Белоруссии аккаунт в Τwitter «Чай с варэннем».

Власти заблокировали несколько независимых СМИ и ресурсов для обхода блокировок, в том числе Еврорадио, Свободу, Трибуну, Village, Медиазону и другие.



Почему? Потому что могутhttps://t.co/3XJcr31uiM pic.twitter.com/gmXQ5UlMCe — Чай з варэннем (@belteanews) August 21, 2020

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Некоторые же оппозиционные Τelegram-каналы пытаются напугать власть.

«Ну вот, скоро опять придётся обмениваться новостями на улицах…», — указывается в публикации Τelegram-канала Nexta_live, который ведётся из Польши.

Таким образом даётся намёк на акции протеста после выборов 9 августа. В тот день в Белоруссии были проблемы с доступом к интернету, которые сохранились до 12 августа. Оппозиция винила в ограничении доступа во всемирную сеть власть. Последняя же кивала на некие внешние силы. Долларовый удар. К чему стремится белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом эксперты указывали: блокировка интернета скорее побудила всё большее количество нейтрально настроенных белорусов выходить на улицы, чтобы узнать новости о происходящем и, таким образом, вольно или невольно пополнила ряды участников протестов.

Впрочем, и в отношении нынешней блокировки у многих есть вопросы.

Глупость или профанация

Оппозиционные СМИ отмечают: нынешняя блокировка безнадёжно запоздала. Те, по кому ударило отсутствие интернета 9-12 августа, научились получать информацию альтернативными путями.

«К слову блокировать сайты после того, как вся Беларусь поставила себе Psiphon, скачала все существующие VPN-аппы и научилась обходить любые блокировки так себе идея», — указывается в публикации популярного среди оппозиционеров аккаунта в Facebook «Чай з варэннем».

К слову блокировать сайты после того, как вся Беларусь поставила себе Psiphon, скачала все существующие VPN-аппы и научилась обходить любые блокировки так себе идея — Чай з варэннем (@belteanews) August 21, 2020

​В то же время те, кто не в восторге от оппозиции, тоже указывают на сомнительную действенность методов власти. На первый взгляд, действия эффективны.

«С одной стороны: список националистических сайтов достаточно полный и искренний. В иных условиях это могло бы быть существенным ударом по западному институту; российские ресурсы, заблокированные в этом списке, никогда не пользовались существенной популярностью в РБ (где в принципе отсутствует российское влияние), и поэтому это является гораздо более существенным ударом по Западу/националистам», — указывает Τelegram-канал «Бульба престолов».

Однако есть и другая сторона медали.

«С другой стороны: эти сайты нужно было закрывать ещё при их появлении в 2011-16; сейчас не 2015 год, и население массово оснащено VPN и прокси, заблокировать которые так легко не получится, а у сайтов есть ТГ-каналы. Многое напоминает проформу: заблокированы Еўрарадыё и Радыё Свабода, но не отозваны их аккредитации, не закрыты их редакции в РБ, с которыми сотрудничали и белорусские парламентарии, и Минский диалог, и МИД РБ, и даже Лукашенко; не заблокированы и не закрыты популярные ресурсы националистов ТУТ.бай и Наша Нiва; в список попал Belarus in Focus Information Office — фактически дочерняя структура Минского диалога, который в свою очередь спокойно работает в РБ и рукопожатен у Лукашенко, которому пропихнули этот инструмент как средство продвижения его режима и белорусского национализма на Западе. Пророссийские ресурсы из списка, вроде Регнума и Политнавигатора, годами освещали рост западного института в РБ и накачку властями антирусского национализма, блокировка этих сайтов существенно снижает вероятность, что белорусские власти действительно меняют курс», — указывается в публикации канала. Интернет вернулся в Минск. Почему Лукашенко больше не боится Τelegram © REUTERS, Vasily Fedosenko

Автор канала отмечает: меры, предпринятые властью Белоруссии, запоздали. Они не ослабят «связность западного института, который набрал популярность и претендует на политическую субъектность» внутри Белоруссии.

При этом автор подчеркивает: в том, что антирусский национализм «пошёл в народ» есть и заслуга самих властей.

«Мало точечных запретительных мер, нужно срочно останавливать программу мягкой белорусизации, возвращать русский язык на улицы городов и в визуальное оформление, строго отменить все разнарядки на орнамент, публично денонсировать белорусизацию и громить ядро белорусизаторов в номенклатуре», — предупреждает публикация.

Но, судя по всему, для белорусских властей главное — лишить протестующих координации накануне намеченного оппозицией массового митинга в Минске 23 августа.

Только эти меры запоздали: белорусы научились обходить блокировки, а иные Telegram-каналы по своему охвату многократно превосходят СМИ.