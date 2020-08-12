Утром 12 августа в Минске снова заработал интернет. В белорусской столице стали доступны соцсети и мессенджеры, в том числе Τelegram, благодаря которому протестующие координировали свою деятельность

Утром 12 августа в Минске снова заработал интернет. Около 6:50 одновременно заработали Facebook, WhatsApp, Telegram и другие ресурсы, которые были отключены с вечера воскресенья, когда в Белоруссии проходили выборы президента.

И это несмотря на то, что соцсети зачастую использовали для координации протестующих во время «цветных революций» по всему миру. Да и во время столкновений в ночь на 10, 11 и 12 августа каналы в Τelegram стали выполнять роль оппозиционных СМИ, которые к тому же координировали действия протестующих.

Это может свидетельствовать не столько об уступке властей, сколько о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение или больше не боятся интернета, или же потери от его блокировки выше, чем выгоды.

Накрыли сеть?

Утром 12 августа белорусский канал ОНТ сообщил о задержании в Минске координаторов протестов.

«В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков. Один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда минчанин и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», — говорилось в сообщении канала.

Таким образом, речь может идти о том, что накрыли тех, кто координировал акции протеста в том числе и через Τelegram-каналы. Telegram против Лукашенко. Кто на самом деле начал информационную атаку на главу Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Еще в конце июня атаку на наиболее одиозные из таких Telegram-каналов предприняла белорусская власть. Так, 25 июня был задержан Игорь Лосик — администратор канала «Беларусь головного мозга». Также задержали ряд других администраторов. Это помогло среди прочего белорусским силовикам устроить чистку рядов — ранее в Τelegram-канале стартовал флешмоб: сотрудники силовых органов, скрывая свое лицо, выкладывали оппозиционные слоганы «Саша 3%», «Сыходзь», «Я/Мы 97%».

О деятельности сетки каналов в Белоруссии рассказал один из подписчиков ориенталиста Игоря Димитриева.

«Это действительно одна уже довольно старая сетка, при том аффилированная или напрямую подконтрольная людям/структурам РадиоСвободы, например Франаку Вячорке, который о своей деятельности ездил отчитываться в Вашингтон (это не фигура речи). Нексту не могу отнести прямо к этой сети. Он очень близкий их союзник. Но всё же скорее возник, как проект польских властей, так и развивается. Целый ряд каналов этой сети администрировал Игорь Лосик @belamova (К слову, у него на твиттерской аватарке — коллаж из кота и горящего дома профсоюзов в Одессе), в силу большого объёма контента скорее всего вёл их с кем-то менее публичным<…> Возможно, причиной был запущенный беламовой флешмоб, в рамках которого силовики на условиях обещанной анонимности присылали фото своих погон, удостоверений и т.д. на фоне бчб-флага, слоганов «Саша 3%», «Я/Мы 97%», «Сыходзь» и т.д. Арест Лосика дал властям доступ к его аккаунтам, а как следствие к списку аккаунтов участников флешмоба, в том числе из КГБ и президентской охраны). Какое-то время его каналы были без контроля (некоторые так и остаются), но потом ребята из РадиоСвободы смогли вернуть контроль за ними и продолжают свою инфовойну», — рассказал подписчик. Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что эта сеть неиерархична и автономна. И нельзя сказать, что Лосик отвечал за неё всю. Там хватало и других лидеров, вроде Эдуарда Пальчиса, призывавшего к убийству русского националиста Егора Просвирнина.

«Нельзя сказать, что у сети очень высокая координация. Скорее у многих каналов, которые можно объединить в её рамках, есть общий чат админов, где те договариваются что-то продвинуть. Но прям виден общий дискурс: например, Тихановская выступила с митингом в райцентре, и много каналов постит фотки и разные тексты, но в каждом есть маркёр со странным, но общим эпитетом «Пинск удивительный совершенно!», «Бобруйск просто поражает» (25-30-летние люди, приехавшие в Минск из регионов, так не говорят, это обороты языка старшего поколения или жителей Садового кольца, живущих в квартирах дедушек-НКВДистов)», — отметил анонимный подписчик.

А вот белорусский политолог Алексей Дзермант как только заработал Facebook, рассказал о существовании транснациональной сети внешних интересантов, которым выгодны были беспорядки в Белоруссии.

«По разным оценкам в этот белорусский майдан транснациональной сетью внешних интересантов «Синий Купол» было вложено от $50 млн до $70 млн. Конечной целью был затяжной политический кризис, передел собственности и создание еще одной точки геополитического напряжения. Самая серьезная, профессиональная попытка за последние годы», — отметил он.

При этом Дзермант похвалил власть за блокировку интернета.

«Сработала тактика блокировки месенджеров. Хорошо просчитали психологию белорусов, особенно из числа креаклов. Это крайние индивидуалисты, без интернета у них слабые социальные связи и самоорганизация. Разительное отличие от цветных революций в арабских странах, когда отсутствие интернета как раз стимулировало выход на улицы», — указал политолог.

Впрочем, другие эксперты придерживаются диаметрально противоположной точки зрения.

Потери превысили выгоды?

Сейчас оппозиционные белорусские аккаунты в соцсетях наверняка будут разгонять информацию о том, что Лукашенко сдался, так как подсчитал финансовые потери от блокировки интернета.

«$56 401 874 экономических потерь стоит 1 день блокировки интернета в Беларуси (согласно COST от Netblocks). Ну а что, Беларусь же богатая страна», — отмечал Twitter-аккаунт «Чай з варэннем».

$56 401 874 экономических потерь стоит 1 день блокировки интернета в Беларуси (согласно COST от Netblocks)



Ну а что, Беларусь же богатая страна pic.twitter.com/03w587bbcD — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

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Но есть и другая точка зрения. Она касается не финансовых, а политических потерь. Так, популярный Telegram-канал «Бульба престолов» отмечал: блокировка интернета на самом деле лишь подогревает конфликт. Таким образом, она могла быть выгодна предателям в окружении белорусского президента.

«Тревожность жителей белорусских городов и особенно Минска крайне возросла из-за вторых суток отсутствия доступа в Интернет. Доступ нестабилен утром и днём, а блокада начинается в 17:00, что выгоняет закончивших работать людей прямо на улицы, которые присоединяются к молодёжи и безработным. К полуночи люди находятся в максимальной ажитации и вливаются в ряды митингующих. Лукашенко и его прихлебатели — это те ещё балаболы, и я понимаю, что им не следует верить, но я бы не исключал версию о внешних игроках и DDOS. Ибо без отключений сети на всю страну такого уровня тревожности, и, соответственно, протеcтов не было бы. Особый звоночек — информацию о скором отключении Интернета первой распространяла западная сеть, а именно крыло оппозиционных националистов, на данный момент частично перехваченных Россией с целью создания фона для ухода Лукашенко», — говорилось в публикации канала за 10 августа. «Это разве мирный протест?» МИД Белоруссии призвал Европу быть объективной © REUTERS, Vasily Fedosenko

Автор отмечал, что отключающий интернет старательно топит режим Лукашенко.

«Если это не внешние игроки и DDOS, то Лукашенко пытается убрать его же окружение, рассказывая, что блокировка поспособствует стабильности. Из-за отсутствия связи и частичного паралича экономики, у людей банально начинаются тревожные эпизоды, а политизация тут как тут, и они идут на улицы на адреналине», — указывалось в этой публикации.

На следующий день автор задавался вопросом, чьи именно спецслужбы решили свалить Лукашенко, заблокировав интернет.

При этом нужно понимать, что восстановление доступа к интернету утром 12 августа не гарантирует того, что его не «погасят» вечером в этот же день. В то же время нельзя переоценивать мощь Telegram-каналов. Тот же Nexta-live поймали на прямой лжи, спровоцировав на распространение фейка.

Открытка всем пересылающим сообщения от Нексты https://t.co/rnLDsDz56c pic.twitter.com/AEAJotJen3 — карантинный императив (@Zhitnipalzhi) August 11, 2020

​Пока мнения экспертов разделились. Кто-то считает, что применительно к Белоруссии блокировка интернета играет на руку власти, кто-то уверен, что все наоборот и что отсутствие доступа к сети лишь приближает конец правления Лукашенко. Кто же был на самом деле прав, покажет ближайшее будущее.