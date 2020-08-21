Виктор Балога властвует в Мукачево с 1998 года: сначала лично, потом через своих ставленников и родственников, а ныне – через сына Андрея, который стал мэром Мукачево в 2015-м и имеет высокие шансы на переизбрание

Наиболее интересными на Закарпатье местные выборы всегда были в Ужгороде и Мукачево. Но если волеизъявление жителей областного центра в разные годы имело хоть какую-то интригу, то выборы в Мукачево, начиная с 1998 года, были «традиционными». Речь, конечно, не о ходе избирательной кампании или «особенностях» голосования (чего стоят одни только выборы в апреле 2004 года, которые прославились на весь мир и стали «полигоном» для президентских выборов в том же году), а об итогах. В течение последних двадцати с лишним лет в Мукачево побеждал или сам Виктор Балога, или люди из его «семьи» — независимо от того, в какой партии находился этот политик. «Слуги народа» перед выборами: какие шансы у президентской партии Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 1998 году Виктор Балога впервые был избран городским головой Мукачево под знамёнами Социал-демократической партии (объединённой) Виктора Медвечука — СДПУ(О). Правда, в ратуше он проработал недолго, уже через год пересев в кресло губернатора Закарпатской области. Город он оставил на своего соратника Иосифа Кула — кстати, вместе с ним Балога перевёл из государственной собственности в коммунальную, а потом и приватизировал железнодорожную ветку, которая вела к недостроенной радиолокационной станции в селе Пистрялово, одной из самых больших в СССР. В 2002 году Балога, который к тому времени рассорился с соцдемами и вошёл в команду Виктора Ющенко, был избран мэром Мукачево уже как представитель «Нашей Украины». Однако поскольку Балога одновременно стал депутатом Рады, то в 2002-2003 годах городом руководил его ставленник Олег Гаваши.

Но то ли Гаваши не справился с поручениями хозяина города, то ли «голос крови» оказался сильнее, но в июне 2003-го и.о. мэра Мукачево стал двоюродный брат и бизнес-партнёр Виктора Балоги — Василий Петёвка. В следующем году Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Мукачево, на которых Балога опять выставил свою кандидатуру. Согласно экзитполам, за него проголосовали более 60% избирателей, но победителем был объявлен Эрнест Нусер, которого поддерживала СДПУ(о). Виктору Балоге удалось вернуть полный контроль над городом только после «помаранчевой революции», когда по решению суда Василий Петёвка вновь занял кресло мэра Мукачево. Сам же Виктор Балога после победы Ющенко стал сначала губернатором Закарпатья, потом — главой МЧС, а в 2006-2009 годов возглавлял Секретариат президента.

После местных выборов 2006 года Петёвка остался городским головой Мукачево, а большинство в горсовете получили люди Балоги, которые прошли под флагом «Нашей Украины», но уже тогда держались в этой партии особняком. Секретарём Мукачевского городского совета стал Золтан Лендьел — доверенный человек Балоги, бывший первый секретарь Мукачевского горкома КПСС, в 2005-2006 годах — глава одной из районных государственных администраций (РГА) Закарпатья. Он возглавил город в статусе и.о. мэра осенью 2007-го, когда на досрочных парламентских выборах Петёвка был избран депутатом Рады. А в 2010 году, уже как представитель новой партии Виктора Балоги — «Единый центр» — Золтан Лендьел без проблем выиграл выборы городского головы Мукачево.

В 2015 году Виктор Балога решил, что его старший сын, 27-летний Андрей, уже достаточно взрослый, чтобы возглавить «семейный» город. На выборах городского головы Мукачево 25 октября 2015-го за Андрея Балогу проголосовали 54,37% избирателей, тогда как за Ивана Чубирко (бывшего шурина Виктора Медведчука) — 26,66%. «Единый центр» получил в Мукачевском горсовете 17 мест из 36, так что Балоги без проблем сформировали там подконтрольное большинство. Сам же Виктор Балога продолжил заседать в Раде, в октябре 2014-го победив в округе №69 с центром в Мукачево с результатом в 63,35% голосов. Весь «порошенковский» созыв парламента Балога постоянно демонстрировал свою независимость. Так, несмотря на патриотическую риторику и поддержку войны на Донбассе и карателей из 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады, 18 января 2018-го Виктор Балога был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона об обеспечении суверенитета Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Под предлогом пандемии. Стал известен план переноса выборов на Украине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Вряд ли упомянутое голосование повлияло на тот факт, что на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года Виктор Балога чуть не «пролетел» мимо Верховной Рады, опередив лишь на 798 голосов кандидата от партии «Слуга народа» Эдгара Токаря. Последний категорически не согласился с результатом голосования, заявил о фальсификации выборов в округе и через суд пытался отменить результаты выборов, однако суды всех инстанций проиграл. Вместе с тем, по заявлению Токаря полиция провела расследование, которое выяснило, что члены нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) неправомерно выдавали бюллетени людям, которые находились за пределами страны. В июне 2020 года сам Токарь сообщил, что вынесено 15 приговоров членам УИК на округе №69. Вряд ли это угрожает депутатству Балоги в Верховной Раде (кстати, там он входит в группу «За будущее»), а вот его сыну может усложнить борьбу на выборах — как за пост мэра Мукачево, так и за места в городском совете для очередной «семейной» партии.

Дело в том, что 1 июля 2020 года партия «Единый центр» сменила и название, и лидера. Теперь это партия «Команда Андрея Балоги», и естественно, что возглавляет её мэр Мукачево. А 22 июля была создана одноимённая общественная организация, которую возглавил младший сын Виктора Балоги — Павел. Примечательно, что сейчас «Команда Андрея Балоги» презентует своих кандидатов во всех районах и крупных городах Закарпатья, планируя создать крупную фракцию в областном совете, однако главная цель «семьи» — сохранить власть в Мукачево. Хотя формально Андрей Балога до сих пор не объявил, что будет баллотироваться на пост главы объединённой территориальной общины, созданной на базе Мукачево и нескольких пригородных сёл, однако в выдвижении его кандидатуры никто не сомневается.

Пока что настроения местных жителей дают Андрею Балоге и его команде весьма высокие шансы на победу. Так, согласно обнародованному 5 августа исследованию политических симпатий жителей Мукачевской общины, 79% опрошенных считают, что их город и села развиваются в правильном направлении, и только 13% — противоположного мнения. С ноября прошлого года количество тех, кто оценивает направление развития своего населенного пункта как правильное, выросло почти в полтора раза. 74% опрошенных считают, что в целом изменения в их населенном пункте идут на благо, 18% убеждены, что ничего не меняется, и только 5% видят ухудшения. Оптимистичнее видят развитие ситуации в Мукачево более молодые и более состоятельные респонденты, именно на них ориентирован ныне главный информационный ресурс семьи Балог — это веб-портал «Мукачево.net», поскольку в прошлом «семейный» телеканал «М-Студио» отошёл к Василию Петёвке, который уже несколько лет как поссорился со своим двоюродным братом Виктором Балогой.

В рейтинге политических сил на выборах в Закарпатский областной совет на территории Мукачево лидирует партия «Команда Андрея Балоги», за которую отдали бы голоса 40,5% тех, кто определился и намерен голосовать. За партию «Слуга народа» проголосовали бы 15,9% опрошенных, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,8%, партию «Батькивщина» — 8,3%, партию «Родное Закарпатье» — 4,8%, партию «Европейская солидарность» — 3,7%, Радикальную партию Ляшко — 3,3%, партию венгров (КМКС) — 3,1%. Рейтинги других политических сил — менее 2%. Примечательно, что социологи не опубликовали показатели кандидатов в мэры Мукачево и партий в горсовет, по моей информации — чтобы не раздражать нового губернатора Закарпатья Алексея Петрова, поскольку рейтинги Андрея Балоги и его «именной» политической силы в городе ещё выше. Западная Украина с 8 по 12 июня: регион поделили на районы, проигнорировав интересы венгров, румын и гуцулов, а из Тернополя требуют депортировать чернокожих студентов © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

Хотя Алексей Петров (напомню — бывший генерал СБУ) в одном из интервью заявил, что «с их (Балог — прим.) видением развития области я, конечно, считаюсь, потому что их выбирала община, а одна из моих задач — это защита интересов этой общины», однако в начале мая 2020-го губернатор поручил провести проверку законности решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Мукачевского горсовета о преждевременной отмене карантинных мер. Несколько дней полицейские проводили в Мукачево «профилактически-разъяснительную» работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина, а уже 6 мая Закарпатская ОГА обратилась в суд с иском к Мукачевскому горсовету с требованием признать решение об ослаблении карантина противоправным.

При этом Алексей Петров не скрывает своих политических пристрастий в отношении Мукачево: во время одной из поездок по горным районам Закарпатья его сопровождал Эдгар Токарь, который не скупился на панегирики в адрес нового губернатора. Кроме того, когда в июне 2020 года в область приезжал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который по приглашению Андрея Балоги торжественно открыл в Мукачево новый диагностический центр и городской дворец культуры и искусств, назвав объекты «хорошим примером децентрализации», губернатор на этих мероприятиях принципиально не появился.

Правда, в последние недели в местных СМИ появилась информация, что «Слуга народа» может поставить на более опытного кандидата в мэры Мукачево. Речь идёт об однофамильце и родственнике Эдгара — Илье Токаре, бывшем главе Мукачевского райсовета и Мукачевской РГА, который занимал последний пост при Ющенко, Януковиче и Порошенко. Летом прошлого года Илья Токарь подал в отставку, мотивируя это тем, что хочет избежать обвинений в использовании админресурса во время избирательно кампании своего родственника. Имеют ли Илья и Эдгар Токари какие-то родственные связи с убитым в 1998-м легендарным мукачевским авторитетом Михаилом Токарем, в подручных которого начинал Виктор Балога, мне выяснить так и не удалось.

Однако не исключено, что Илья Токарь будет баллотироваться как самовыдвиженец в реальном качестве… технического кандидата Андрея Балоги, ведь до прихода в политику Илья Иванович работал коммерческим директором фирмы «Барва», главного бизнес-актива Виктора Балоги. Ныне Илья Токарь в первую очередь обращается к жителям сёл, вошедшим в Мукачевскую общину, за развитие которых он отвечал, когда возглавлял РГА, и позиционирует себя как «альтернативу». На данный момент говорить о рейтинге этого политика сложно, однако за десятилетия работы в Мукачево — как в бизнесе, так и на госслужбе — он имеет в этом городе обширные связи. Потому в гипотетическом втором туре выборов его поддержка для Андрея Балоги будет весьма важной.

А вот Иван Чубирко, который пять лет назад на выборах мэра Мукачево набрал более четверти голосов, в этот раз баллотироваться пока не планирует. Партия «Оппозиционная поатформа — За жизнь», в списке которой в минувшем году он получил 38-й номер (в парламент прошло 37), ещё не определилась со своим кандидатом на пост городского головы Мукачево. Среди возможных кандидатур чаще всего называют Вячеслава Шутко, директора местной компании «ДВС-САТ», предоставляющей в городе услуги кабельного телевидения и скоростного интернета. Шутко также один из собственников телекомпании «Первый кабельный», у которой есть весьма популярный интернет-сайт. На парламентских выборах в минувшем году в округе с центром в Мукачево этот кандидат получил 3,61% голосов.

За пост мэра Мукачево с «командой Балоги» готовится посоревноваться выдвиженец ещё одной местной партии — «Родное Закарпатье». Эту политическую силу создали и продвигают четыре депутата-мажоритарщика от Закарпатской области: Роберт Горват, Валерий Лунченко, Владислав Поляк и Василий Петёвка. Все они на своих страницах в соцсети Facebook одновременно опубликовали посты о новой партии и намерении принять активное участие в местных выборах. Депутаты также пообещали в ближайшее время обнародовать списки кандидатов в депутаты местных советов и на должности глав общин. Но уже сейчас идут разговоры, что в Мукачево эту политическую силу на выборах мэра будет представлять Андрей Лукач, руководитель ряда строительных компаний. Кроме содействия четырёх упомянутых депутатов Верховной Рады, он сможет рассчитывать на поддержку самого рейтингового телеканала Закарпатья — «М-Студио». Западная Украина с 25 по 29 мая: начало открытия границ, мэры-«свободовцы» против Зеленского, экосистема Полесья под угрозой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

О кандидатах от «патриотических» партий на пост городского головы Мукачево пока определённо говорить сложно. «Свобода», скорее всего, опять выдвинет Олега Куцина, который пять лет назад набрал на выборах мэра города 3,79%. В местной «Батькивщине» ныне идут процессы переформатирования, в партию пришли «новые люди», которые пока не определились с кандидатами. В «Европейской солидарности» как базовый вариант рассматривают поддержку кого-то из самовыдвиженцев, поскольку рейтинг этой партии в Мукачево весьма низок. Зато кандидата от партии «Голос» на выборах мэра Мукачево точно не будет. Выдвиженец «Голоса» Александр Шершун, который на последних парламентских выборах конкурировал с Виктором Балогой и набрал 2,36% голосов, в начале июля 2020-го получил должность в ратуше Мукачево — Андрей Балога назначил его своим советником по вопросам развития туристической отрасли города.