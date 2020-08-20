Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка» и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире

Если обвинение будет подтверждено в суде, это создаст Коломойскому и другим украинским олигархам, которые могли отмывать или просто прятать деньги в США или офшорных юрисдикциях, целый ряд проблем. «Плёнки Деркача»: Коломойский навязывает Украине сепсис © Facebook, Андрей Деркач

Как оказалось, украинские антикоррупционные ведомства активно сотрудничают в этом деле с американцами. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник недавно проговорился, что НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу «ПриватБанка» в рамках некоего меморандума. "Единственное, что я могу разгласить — это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу", — заявил Сытник на брифинге, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно Коломойского.

Он подчеркнул, что по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.

В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями с НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

Кольцо сжимается

Федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

6 августа Минюст США подал иск в окружной суд южного округа штата Флорида о гражданской конфискации двух объектов недвижимости, обосновав его подозрением в отмывании денег преступного происхождения. Иск подан по месту расположения центрального офиса группы компаний, которой принадлежит недвижимость. Процедура гражданской конфискации в Соединенных Штатах предусматривает, что владелец "подозрительного" имущества должен доказать законность средств на его приобретение, иначе оно будет конфисковано.

Речь идет о коммерческой недвижимости, которая принадлежит Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам в Далласе (штат Техас) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой американские правоохранительные органы оценивают в $70 миллионов. В Луисвилле украинцу принадлежит 31-этажный офисный центр, известный как PNC Plaza. По данным американских следователей, нынешние собственники купили это здание в 2010-2011 годах за $77 миллионов. Тогда же компания, подконтрольная Коломойскому, купила и второй объект, конфискации которого добивается Минюст США — участок в Далласе почти в восемь гектаров с тремя офисными зданиями и парковкой. Этот актив был приобретен за $47 миллионов. «Коломойский — заноза в заднице». Чем для Украины обернётся скандал с Байденом и «ПриватБанком» © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Всего в США Коломойский и Боголюбов купили активов на сотни миллионов долларов — значительно больше, чем сейчас требует конфисковать Минюст. Кроме двух объектов недвижимости в Луисвилле и Далласе, украинские олигархи приобрели также почти полмиллиона квадратных метров в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в штате Иллинойс и прочее. Но иск о гражданской конфискации подан именно против двух объектов в Луисвилле и Далласе.

Для инвестирования средств в США доверенными лицами Коломойского и Боголюбова — американцами Мордехаем Корфом и Ури Лейбером — был создан ряд компаний, зарегистрированных в штате Делавэр, который считается "американским офшором". Эти компании были объединены в условную группу "Оптима", офис которой находится в Майами. Корф и Лейбер, отмечают следователи, получили десятки миллионов долларов за свои услуги, в частности, из средств "ПриватБанка" и имели тесные дружеские отношения с представителями топ-менеджмента банка.

Карманный банк

Американские следователи заявляют, что активы в США частично приобретены за средства, выведенные из "ПриватБанка" преступным путем. Экс-владельцам «Привата» инкриминируют, что они брали кредиты в подконтрольном им до 2016 года банке и не возвращали деньги, либо возвращали лишь частично за счет новых кредитов, полученных в том же "ПриватБанке". В преступной схеме, считает следствие, было задействовано большое количество компаний в различных юрисдикциях, а над "прикрытием" преступных операций в банке работала целая армия сотрудников, которые оформляли операции так, чтобы они имели легальный вид.

В 2016 году Национальный банк Украины выявил дефицит в бухгалтерских книгах «ПриватБанка» на $5,5 млрд. На тот момент глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства украинских налогоплательщиков. В результате банк был национализирован и его пришлось докапитализировать.

Минюст США подчеркивает, что обладает прямыми доказательствами того, что недвижимость в Луисвилле и Далласе куплена частично на средства, которые представляют собой кредиты "ПриватБанка", растраченные мошенническим путем. В частности, не менее $13 из $77 миллионов, уплаченных за бизнес-центре в Луисвилле, были предоставлены "ПриватБанком" в кредит Запорожскому и Никопольскому заводам ферросплавов Коломойского и Боголюбова на "финансирование текущих операций". «ПриватБанк» без Коломойского и «присвоенная» Победа. Рада провела внеочередное заседение © пресс-служба президента Украины

Заводы должны были вернуть кредит из собственной выручки. Однако часть выданных кредитов оказались через офшоры в США, а большая часть кредита была погашена новыми кредитами "ПриватБанка", выданными подконтрольным владельцам группы "Приват" офшорным фирмам. Для покупки недвижимости в Далласе, отмечают следователи, были потрачены $15 миллионов, взятых на "финансирование текущих операций" Покровского горно-обогатительного комбината.

Согласно документам Минюста США, миллионные займы, выданные для "кредитования текущих операций" украинским заводам Коломойского и Боголюбова, частично выводились на счета подконтрольных украинским олигархам офшорных компаний в дочерней структуре "ПриватБанка" на Кипре. За эти средства впоследствии покупалась коммерческая недвижимость в США. Один из примеров того, как работала эта схема: металлургический завод в штате Огайо был куплен за кредит, выданный на "покупку марганцевой руды" одной из украинских компаний группы "Приват". Деньги были положены на депозит в кипрской "дочке" "Приватбанка", а затем сняты со счетов 13 офшорных фирм с помощью в общей сложности 17 транзакций. Вся сделка, констатируют следователи, заняла восемь минут и предназначалась лишь для "запутывания следов". Всего в документах Минюста США приведены подробные примеры мошеннического вывода в Соединенные Штаты сотен миллионов долларов.

Сам Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса. В частности, от продажи активов российской металлургической корпорации Evraz. То есть приобретал активы за российские деньги, а не за деньги вкладчиков «Привата».

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в «ПриватБанке». Всё иное категорически отвергается», — заявил Коломойский в комментарии "Украинской правде".

Справедливость по-американски

В Минюсте США отмечают, что упомянутые в гражданском иске лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде. В то же время дело еще может обернуться для Коломойского и Боголюбова уголовным преследованием в США — за его расследование уже взялось ФБР, в частности отдел международной коррупции. 4 августа, как сообщают американские СМИ, в офисе группы компаний "Оптима" в Майами прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры. За отмывание денег преступного происхождения в США грозит до 20 лет лишения свободы. При этом расследование уголовного дела может длиться много лет. И здесь Коломойский. Зачем Офис Зеленского начал войну с ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В случае если присяжные в суде признают конфискацию правомерной, деньги пойдут в федеральный бюджет США. В некоторых случаях деньги направляются на компенсацию ущерба жертвам преступлений. В исках Минюст США отмечает, что жертвами преступлений Коломойского и Боголюбова стали вкладчики "ПриватБанка", доверием которых владельцы злоупотребляли в своих интересах, а также украинские налогоплательщики, за счет которых Нацбанк вынужден был спасать банк. Впрочем, юридически статус пострадавших на Украине в исках никак не зафиксирован.

Впрочем, Украине не стоит рассчитывать на возвращение выведенных из страны средств. И пример тому — дело беглого экс-премьера Павла Лазаренко. По оценкам ООН и Всемирного банка, Лазаренко вывел из Украины $200 миллионов. Прокуратура США выдвинула обвинения в вымогательстве, мошенничестве и отмывании $280 миллионов. На Украине считают, что похищенная сумма составляет не меньше $320 миллионов.

Но американское следствие смогло доказать хищения Лазаренко только на сумму $114 миллионов. В 2014 году суд в Вашингтоне постановил разделить $100 миллионов, которые Лазаренко вывел из Украины и скрывал в офшорах, между правительством США ($75 миллионов) и банком на островном государстве Антигуа, где беглый премьер хранил украденные деньги ($25 миллионов). Украине — ноль.