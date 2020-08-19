На предстоящих осенью выборах шансы на прохождение в местные советы есть у ветерана украинской политики – партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко

По данным нового опроса службы «Рейтинг», ее готовы были поддержать 10,4% украинских избирателей. В июле таковых было 10%. Аналогичный результат показал и недавний опрос службы SOCIS совместно с Центром Разумкова. В Киеве рейтинг партии — от 5 до 7%. Личный рейтинг Юлии Тимошенко в целом по стране — 9%. Особого «прорыва» партии и резкого роста популярности вряд ли стоит ожидать. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

Электорат Юлии Владимировны — один из наиболее стабильных и верных. Преимущественно он сосредоточен в сельских районах Центральной и Западной Украины. При поддержке «Батькивщины» ранее были избраны мэры Сум и Черкасс, хотя сейчас они развивают свои региональные проекты, но при этом сохраняют и связь с «материнской партией». СМИ, связанные со «Слугами народа», сейчас критикуют «Батькивщину», подозревая ее в сотрудничестве то с Ринатом Ахметовым, то с Игорем Коломойским и его политическими проектами. В то же время, несмотря на былые конфликты, Юлия Тимошенко летом наладила сотрудничество с Олегом Ляшко и его «Радикальной партией».

Бывший генпрокурор Юрий Луценко, комментируя это сотрудничество, отмечал, что оба политика действуют на одном электоральном поле, а их избирателям не чужды просоветские взгляды.

«Есть партия "Батькивщина", которая за счет прогнозируемого объединения с Ляшко, которому предлагают, насколько я понимаю, [должность] председателя политсовета партии (и это вызывает очень неоднозначные ощущения и у членов партии, и у кандидата на политбюро)… Я думаю, что они вместе, работая на едином электоральном поле центральной сельской Украины, а это незабываемый электорат Сан Саныча Мороза, и когда меня когда-то, помню, иностранцы спрашивали, а в чем вот суть этого электората, я говорил: за Советский Союз без коммунистов, с украинским языком. Ну и теперь — без олигархов. Это их электорат, и они возьмут 10%», — отметил Луценко.

По данным опроса службы SOCIS от 18 августа, наибольшие шансы у этого союза есть в Черниговской области. Лидирует здесь партия Ляшко (30,4%), а «Батькивщина» набирает 7,6%. По данным этого же опроса, Олег Ляшко также лидирует среди кандидатов на пост мэра Чернигова (39,1%).

Августовский опрос службы Active Group показывает, что на западе страны «Батькивщину» поддерживают 12,6%, в центре — 15,6%, на юге — 12,8%, 5,7% — на востоке. Под предлогом пандемии. Стал известен план переноса выборов на Украине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Тем не менее, по данным опросов этой же и других социологических служб, в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре «Батькивщина» не преодолевает 5%-ный барьер, что тоже можно объяснить концентрацией электората этой партии в сельской местности.

Весной этого года фракция «Батькивщины» активно выступала против открытия рынка земли, обещая Зеленскому серьезные протесты и неприятности в случае принятия земельной реформы. В начале августа Юлия Тимошенко предложила свою кандидатуру в качестве переговорщика по Донбассу вместо Леонида Кучмы. Одну из составляющих нового формата переговоров Тимошенко усматривает в расширении формата переговоров о мире. «Надо включить в международные переговоры все страны, всех лидеров, которые так или иначе могут быть участниками этого процесса, и добиться результатов», — говорит Тимошенко. Иными словами, как и подобает популистскому лидеру, она предлагает превратить переговоры в постоянно действующий международный орган с десятками стран-участниц. Миру на Донбассе это, конечно, способствовать не будет, но позволит украинским политикам почаще встречаться с западными коллегами под этим предлогом.

Тимошенко также обвинила Офис президента в некомпетентности и напомнила, что в Украине — парламентская форма правления, как бы требуя от Зеленского делиться полномочиями с Верховной Радой. Тимошенко в своей предвыборной риторике также говорит, что украинцы сделали «трагическую ошибку», избрав действующую власть — «такого президента, правительство невежд и непрофессионалов». Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году в стране пройдут региональные выборы.

Партия «Батькивщина» остается преимущественно партией «вождистского типа», и основные решения относительно предвыборной тактики и выбора кандидатов утверждаются, по словам ее однопартийцев, лично Юлией Тимошенко. Заместитель главы партии и руководитель штаба в Днепропетровской области Вадим Ивченко утверждает, что партия уже давно занялась переговорами с "сильными и влиятельными людьми" в регионах, которые смогут присоединиться к команде "Батькивщины" на местных выборах. По его словам, "Батькивщина" будет прежде всего делать ставку на медийных и узнаваемых людей.

Политолог из «Службы старших экспертов» (SES) Юрий Трачук считает, что амбиции Юлии Тимошенко распространяются и на премьерское кресло, а для этого ей необходимо сколотить коалицию с региональными силами с прицелом на парламентские выборы.

«Снижение рейтинга Зе-команды и местные выборы госпожа Тимошенко хочет использовать для розыгрыша "золотой акции", чтобы сформировать локальные политические коалиции и на этом фоне достигнуть назначения ее новым премьером. А далее, усиливая свои позиции на парламентских выборах, сравнять ценность своей партии со "Слугами народа"», — утверждает Трачук. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, для реализации таких амбиций Тимошенко придется буквально «извиваться ужом», маневрировать, интриговать и формировать ситуативные коалиции. Ее электорат постепенно сокращается с каждым годом, в силу внутренней и внешней миграции из депрессивных сёл, что может к следующим выборам привести к маргинализации или роспуску «Батькивщины».