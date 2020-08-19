Для Киева недавний политический партнер Лукашенко стал токсичным, а с Россией у белорусского президента отношения сильно испорчены из-за антироссийской риторики, которую он щедро использовал во время предвыборной кампании

Неожиданные протесты в Белоруссии взволновали Украину не меньше, чем Россию. Белорусский нейтралитет оказался очень кстати для Киева в его конфликте с Москвой, Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу, а Александр Лукашенко, чей режим сейчас покачнулся, остается одним из самых популярных среди украинцев политиков. Об этом пишет автор обширного материала, размещенного на сайте Carnegie Moscow Center.

Белорусский кризис быстро превратился в одну из главных тем для внутриполитических споров, а президент Зеленский столкнулся с необходимостью сделать непростой выбор между солидарностью с Западом, демократическими ценностями и опасениями перед российским вмешательством.

Лукашенко всегда пользовался популярностью в украинском обществе. В ноябре 2019 года украинские социологи фиксировали его рейтинг на уровне 66%, что было сопоставимо с тогдашней популярностью Зеленского и делало белорусского президента самым популярным зарубежным лидером.

В белорусской модели украинцев привлекали стабильность, частичное сохранение советского уклада, отсутствие всесильной олигархии. То, что украинцы еще во многом советские люди, в очередной раз подтвердила реакция украинского общества на земельную реформу Зеленского. Когда он решился наконец открыть рынок земли со множеством ограничений и без допуска иностранного капитала, его рейтинг тут же начал таять. «За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями белорусских силовиков © REUTERS, Stringer

Импонировала украинцам и изворотливость Лукашенко: несмотря на экономическую зависимость от России, он умудрялся сохранять немалую самостоятельность во внешней политике — например, держал нейтралитет в ходе грузинского и украинского кризисов.

Коронавирус, против которого белорусский президент отказался принимать специальные меры, тоже добавил ему популярности среди украинцев, недовольных карантином у себя. Хотя в самой Белоруссии наплевательское отношение Лукашенко к эпидемии стало одним из катализаторов нынешних протестов.

Белоруссия для украинцев всегда выглядела альтернативой их собственной истории, как если бы Леонид Кучма продлевал до бесконечности свои полномочия и продолжал лавировать между Россией и Западом, избегая революций и не забывая о простом народе. Не случайно хозяйственник Кучма, по опросам, самый любимый президент украинцев. Значительной части общества нравилось, что белорусский президент умеет отстаивать суверенитет страны без революционных потрясений.

Для украинских политиков Лукашенко был удобным соседом, открытым для коммерческих схем и посредничества. После конфликта с Россией именно Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу. Через Минск продолжалось авиасообщение между Киевом и Москвой. Минск запретил въезд в страну «кураторам» Белоруссии из Европарламента © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Поэтому и во время нынешней избирательной кампании симпатии украинцев были скорее на стороне действующего белорусского президента. За его основным соперником Виктором Бабарико слишком явно маячили деньги «Газпрома».

Лукашенко хвалили за арест наемников из «Вагнера», у него брал интервью известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Президент Зеленский в начале августа анонсировал свой официальный визит в Белоруссию, несмотря на все претензии к тамошней предвыборной кампании. Похоже, в Киеве решили, что белорусы в очередной раз пошумят и успокоятся.

Размах протестов и ответного полицейского насилия поставил в тупик украинских политиков. Зеленский, верный своей тактике избегать острых углов, изначально отреагировал на кризис невнятным призывом к диалогу и отказу от насилия.

Национал-патриотическая оппозиция в лице партии Петра Порошенко не особо сочувствует белорусским протестам, у которых нет антироссийской/антипутинской повестки. Официально лидеры партии выступают в поддержку протестующих, прежде всего ради очередной возможности покритиковать Зеленского. Порошенко обратился к Лукашенко с призывом провести повторные демократические выборы. Любопытно, что во время выборов 2019 года Лукашенко поддерживал Порошенко из солидарности старых постсоветских элит, отмечает Carnegie Moscow Center. Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

На противоположном, пророссийском, фланге украинской политики жесткий ответ Лукашенко на протесты, наоборот, вызывает поддержку и одобрение. Виктор Медведчук лично поздравил Лукашенко с победой. Помимо общих «антимайданных» идеалов, он деловой партнер окружения белорусского лидера, а его медиаимперия создает необходимый информационный фон.

В некотором смысле пророссийские силы бегут впереди паровоза, учитывая более чем сдержанное отношение Кремля и к Лукашенко, и к белорусскому кризису в целом.

«Оппозиционная платформа» обращается к своим потенциальным избирателям на юго-востоке, для которых белорусский порядок всегда затмевал проблемы с демократией или свободой слова.

По данным исследования группы «Рейтинг», в 2019 году Лукашенко на востоке Украины поддерживали 79% респондентов, на юге — 77%. Белорусский кризис помог выйти из небытия даже такому подзабытому политику, как лидер запрещенной Компартии Украины Петр Симоненко, который теперь активно выступает в поддержку Лукашенко.

Первоначально сдержанную реакцию Зеленского на белорусские события раскритиковали внутри страны, но его осторожность была вполне оправданна. Рвать отношения с недавним союзником, который к тому же предоставляет площадку для ключевых переговоров по Донбассу, было явно не с руки. Кравчук рассказал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В Киеве опасаются, что протесты сделают Минск полностью зависимым от Москвы, что может обернуться геополитическим окружением Украины. Не последнюю роль играет и экономический фактор: Украина — второй после России внешнеторговый партнер Белоруссии.

Однако по мере углубления кризиса в Белоруссии Киеву стало невозможно продолжать отношения «как ни в чем не бывало». Равно как и присоединяться к клубу держав, поздравивших Лукашенко с победой. Массовость протестов поколебала его популярность и среди рядовых украинцев, заставив усомниться в достоинствах белорусской стабильности.

Отношения Киева и Минска резко ухудшились, констатирует автор. Тон тут задал сам Лукашенко. Под давлением протестов он на ходу поменял концепцию — бросил разоблачать козни Москвы и объявил агрессором новую Речь Посполитую, куда включил и Украину. «Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы», — заявил Лукашенко на митинге в его поддержку. Он отказался выдать Украине задержанных вагнеровцев, участников боев на Донбассе, вернув их России, хотя в разговорах с Зеленским намекал на другой вариант.

По мере того как снижаются шансы Лукашенко удержать власть, растет желание Киева избавиться от токсичного партнера. Украинский МИД осторожно солидаризировался с решением конференции глав МИД ЕС, не признавшей результаты белорусских выборов и инициировавшей санкции против белорусских чиновников. Но от присоединения к санкциям Украина пока воздержалась. Зеленский: Неадекватные власти Белоруссии обманули наше доверие, но будут последствия © пресс-служба президента Украины

Киеву, нуждающемуся в западной поддержке, придется дистанцироваться от его режима, и, возможно, присоединиться к санкциям. Не случайно глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук уже поговаривает об их переносе в более спокойную страну, вроде Швеции.

Но и крушение власти Лукашенко для Киева представляет уравнение с большим количеством неизвестных. Кто бы ни заполнил вакуум власти после его ухода, пророссийский или проевропейский лидер, Украине придется заново выстраивать отношения с северным соседом, приходит к выводу Carnegie Moscow Center.

Чешское издание Parlamentní listy опубликовало интервью с бывшим послом Чехии на Украине Ярославом Баштой. Он считает, что Лукашенко правит уже давно, иногда совершает ошибки, но в этом году их накопилось особенно много. Ситуация в Белоруссии отличается от той, которая была раньше. В каком-то смысле она возвращается на 20 лет назад, когда оппозиция против него была сильнее. Потом на какое-то время все затихло. Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Теперь оппозиция хочет его свергнуть. Раз ей не удалось это на выборах, она попытается сделать это после них. Судя по тому, что известно о ситуации в Белоруссии, вряд ли оппозиция могла победить. Если бы соотношение было 60 к 40 или 50 к 45, тогда возможно. Но разрыв между 80% и 10% слишком велик, указывает Башта.

Лукашенко скорее недооценил опасность ситуации в целом. Не важно, кто выступал со стороны оппозиции, просто после многих лет правления общество устало от Лукашенко. Кроме того, его поведение во время пандемии коронавируса как минимум попахивало экстравагантностью. А может, и чем похуже.

Александра Лукашенко поддерживают все, кто по-конформистски принял режим и не протестует против него. А это молчаливое большинство. И чтобы оно изменило позицию, должно что-то стрястись. Если бы баллотировались все кандидаты, которые хотели, процентное соотношение было бы другим, но не думаю, что все зашло так далеко, чтобы Лукашенко свергли, отметил дипломат. Просто разрыв был бы меньше, и ему пришлось бы считаться с оппозицией. Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся © AP, Marcio Jose Sanchez

Есть факты, о которых мало пишут и говорят: очень тесное сотрудничество Белоруссии с Китаем. Возможно, в этом одна из причин, почему Лукашенко осмелился идти против России. Ему придётся к кому-то примкнуть, потому что он понял, что заигрывания с Западом, которыми он занимался прежде, не помогут ему избежать участи лидера, свергнутого майданом.

Китайское влияние в Белоруссии — серьезный фактор. Сотрудничество продвинулось так далеко, что там даже производят китайские ракеты и бронетранспортеры. И повсюду надписи на нескольких языках: белорусском, английском и китайском. Именно связи с китайцами дают Лукашенко возможность позволить себе больше в отношениях с русскими, подчеркнул экс-посол.

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