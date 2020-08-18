Избирательная кампания в США выходит на новый уровень - партии утверждают кандидатов и продолжают обмениваться «любезностями». Демократы вновь обвиняют Россию в поддержке президента-республиканца Дональда Трампа, а тот в ответ называет бывшего вице-президента страны Джо Байдена марионеткой ультралевых, которая не понимает, что вообще происходит

17 августа открылся съезд Демократической партии, на котором бывшего вице-президента США Джо Байдена официально утвердят кандидатом в президенты, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис — кандидатом в вице-президенты. Кроме того, будет представлена их предвыборная программа. В условиях продолжающейся пандемии коронавируса личную встречу однопартийцев пришлось заменить виртуальным мероприятием. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Если Байден станет президентом…

В случае прихода к власти демократы намерены полностью пересмотреть политический курс нынешней администрации.

«Президент Трамп пообещал, что «Америка будет превыше всего», но Америка Трампа стоит обособленно. Репутация Америки Трампа и её влияние в ужасном состоянии. В нашей стране менее безопасно, экономика более хрупкая, а демократия, ценности и единство находятся под угрозой», — говорится в проекте предвыборной программы.

Во внутренней политике предлагается провести реформу системы правосудия, уделив особое внимание борьбе с полицейским беспределом, в частности, разрешить стражам порядка применять оружие только в случае прямой угрозы их жизни. Сейчас они действуют в соответствии с постановлением Верховного суда США, вынесенного ещё в 1980-х годах, которое наделяет полицейских правом стрелять на поражение, если они почувствуют (!) угрозу для своей жизни или жизни окружающих. То есть никакой угрозы на самом деле может не быть, а полицейский может сказать, что ему показалось, и в этом случае закон будет на его стороне.

Более того, демократы выступают за отмену смертной казни как высшей меры наказания.

Что касается второй ключевой проблемы американского общества — расового неравенства, — в программе подчёркнуто, что защищать гражданские права нужно вне зависимости от расы, этноса, национальности, языка, пола, возраста, сексуальной ориентации, гендерного самоопределения и трудоспособности. Также предлагается создать комиссию по оценке экономического ущерба, нанесённого рабством, сегрегацией и расовой дискриминацией.

Большое внимание уделяется мигрантам, в отношении которых, как сказано в документе, Трамп проводит «жестокую, бесчеловечную и опрометчивую политику». Его оппоненты намерены сосредоточиться на воссоединении семей, разлучённых из-за недочётов в миграционном законодательстве, и найти более гуманные методы борьбы с нелегальной миграцией.

Помимо этого демократы хотят расширить страну: наделить столичный округ Колумбия статусом полноценного штата и дать жителям ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико право на самоопределение и впоследствии войти в состав США в качестве нового штата. Это позволит обоих регионам получить своих представителей в Конгрессе.

Внешнеполитический курс Вашингтона тоже претерпит значительные изменения, если к власти придут Байден и Харрис. Главным инструментом для обеспечения США позиции центральной державы мира призвана стать дипломатия, которая ослабла при Трампе. Демократы обещают восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения, Совете ООН по правам человека и Фонде ООН в области народонаселения, а также реформировать Госдепартамент, чтобы он стал более современным, мобильным и эффективным.

Байден намерен укреплять отношения с партнёрами по НАТО, а вот расширения G7 за счёт включения России не допустит ни в коем случае. Кроме того, он ставит перед собой амбициозную цель — прекратить военные действия с участием Штатов.

«Демократы знают, что настало время закончить почти два десятилетия непрекращающихся конфликтов. Боевые действия, которые ведёт наша страна на территории от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, обошлись нам в сумму, превышающую $5 трлн, и унесли более полумиллиона жизней.

Мы будем применять силу, только когда она будет необходима в рамках национальной обороны, а цель ясна и достижима — с осознанного согласия американского народа и в обоснованных случаях, с одобрения Конгресса. Поэтому мы будем работать с Конгрессом над тем, чтобы отменить стародавние разрешения на применение силы и заменить их более узкой и определённой структурой, которая обеспечит защиту американцев от террористических угроз, пока мы завершаем эти войны», — говорится в предвыборной программе.

И тут возникает вопрос: а не администрация ли Барака Обамы, в которой Байден работал вице-президентом, развязала многие из этих войн под прикрытием распространения демократии по всему миру? Да, Трамп за почти 4 года своего президентского срока успел рассориться и с отдельными странами, коих оказалось немало, и с международными организациями, но он не инициировал ни одну военную кампанию за рубежом, как и обещал накануне выборов 2016 года. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Демократы предлагают отказаться от политики угроз в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «спасать венесуэльскую демократию посредством мягкого давления и эффективной дипломатии», для Кубы вместо ограничений на путешествия и денежных переводов продвигать тему защиты прав человека и содействовать обменам между гражданами двух стран, отказаться от конфронтации с Ираном и требований смены режима в исламской республике в пользу поддержки ядерной сделки.

Победителю президентских выборов в США, вне зависимости, кто это будет, предстоит решить непростую задачу — что делать с СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года, то есть через 16 дней после церемонии инаугурации.

«Подобно тому, как это было в годы холодной войны, в наших интересах работать с Россией над поддающимися проверке ограничениями и сокращениями наших ядерных арсеналов. Мы будем работать на этой основе, чтобы добиваться на переговорах соглашений по контролю над вооружениями, которые учитывают появление на мировой арене новых игроков, таких как Китай, и отдаляют мир от края ядерной пропасти», — говорится в программе демократов.

Байдена поддержали не только демократы, но и республиканцы

В начале съезда участники затронули тему расового неравенства и полицейского произвола, а символической фигурой в этой дискуссии стал брат того самого афроамериканца, после убийства которого страну охватили массовые акции протеста.

«Мой брат Джордж всегда был самоотверженным, он всегда шёл на жертвы во имя родных, друзей и даже незнакомых людей. Джордж был близок нам по духу, и это проявилось на улицах наших городов и по всему миру», — сказал Филонис Флойд, после чего началась минута молчания.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила Байдену, который вёл беседу на эту тему, что необходимо отказаться от законов и системных принципов, которые чересчур долгое время способствовали укреплению расизма.

Конечно, не могли обойти стороной проблему коронавируса, ведь по количеству заболевших США по-прежнему занимают первое место в мире. Здесь главным спикером стал губернатор штата Нью-Йорк, где эпидемиологическая обстановка остаётся сложной, Эндрю Куомо. Он настолько решительно вёл себя в борьбе с эпидемией COVID-19, что в стане демократов даже ходили разговоры о выдвижении в президенты его кандидатуры вместо Байдена, хотя к тому моменту он уже заручился поддержкой нужного количества делегатов для участия в выборах. «У меня есть доказательства, но я их не покажу». Трамп назвал источник коронавируса © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

«Вирус — это метафора, он атакует, когда организм ослаблен и не может себя защитить. За последние несколько лет американский политический организм ослабел, а разногласия усилились. Только сильный организм сможет побороть вирус. Не Трамп породил разногласия, но разногласия породили Трампа, а он лишь усилил их. Нынешнее федеральное правительство недееспособно и некомпетентно, оно не смогло победить вирус, оно даже не предвидело его. США нужен лидер, который способен сплотить, а не разобщить население страны. Я знаю такого человека, это Джо Байден», — заявил Куомо.

В поддержку кандидатуры Байдена выступили однопартийцы, которые вместе с ним боролись на праймериз за право стать соперником Трампа на предстоящих выборах: сенаторы Эми Клобушар и Кори Букер, конгрессмен Бето О'Рурк, предприниматель Эндрю Янг и, конечно, сенатор Берни Сандерс — главный конкурент бывшего вице-президента, вышедший из гонки последним.

«Будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону. Будущее нашей планеты стоит на кону. Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом. Цена провала слишком велика, чтобы её вообразить. Мы оказались перед лицом тяжелейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет и самого глубокого экономического спада со времён Великой депрессии. Мы противодействуем системному расизму и огромной угрозе, которую представляют собой изменения климата для всей нашей планеты. И на фоне всего этого наш президент не только не способен урегулировать эти кризисы, но и ведёт нас по пути авторитаризма», — заявил Сандерс.

Он раскритиковал Трампа за неэффективную борьбу с коронавирусом: за критику врачей и учёных, которые пытались защитить население от пандемии, за отказ увеличить производство масок и перчаток, в которых так нуждались работники сферы здравоохранения.

«Нерон играл на волынке, пока горел Рим, а Трамп играет в гольф», — добавил сенатор.

Своё слово за кандидата замолвила и супруга предыдущего президента США Мишель Обама, которая пользуется большим уважением среди однопартийцев, некоторые даже прочили ей место вице-президента при Байдене.

«Я буду откровенна: Дональд Трамп — плохой президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может делать эту работу, но очевидно, что ему это не по зубам. Он не может воспользоваться моментом. Он просто не тот, кем он должен быть для нас. Если вы думаете, что хуже уже некуда, поверьте мне, хуже есть куда и будет, если мы не изменим это на выборах.

Если мы хотим покончить с этим хаосом, мы должны голосовать за Джо Байден так, как будто наши жизни зависят от этого. Джо не идеален, и он будет первым, кто скажет вам об этом, но нет ни идеального кандидата, ни идеального президента. Он знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну. Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен», — заявила Обама в видеообращении, которое транслировалось на съезде.

Впрочем, поддержку Байден получил не только со стороны своих однопартийцев, что логично, но и со стороны республиканца — бывшего губернатора штата Огайо Джона Кейсика, который в 2016 году проиграл Трампу внутрипартийные праймериз. Двое против президента. Противостоять на выборах Трампу будут Джо Байден и Камала Харрис © REUTERS, Carlos Barria

«Америка находится на перепутье. Сохранение сегодняшнего курса будет иметь ужасающие последствия для американцев, потому что по неверному пути нас ведёт президент, настраивающий нас друг против друга», — сказал он на съезде демократов.

Это не первый случай, когда представитель одной партии выступает на предвыборном съезде своих политических оппонентов. Как напомнил телеканал CNN, в 2004 году бывший сенатор от штата Джорджия демократ Зелл Миллер поддержал республиканца Джорджа Буша-младшего, претендовавшего на переизбрание, в 2008 году бывший сенатор от Коннектикута демократ Джо Либерман — республиканца Джона Маккейна, в 2016 году бывший мэр Нью-Йорка республиканец Майкл Блумберг выступал с речью на съезде демократов.

Кейсик признался, что у него с Байденом, которого знает больше 30 лет, есть разногласия по некоторым вопросам, но это нормально, и выразил уверенность, что Джо со своим опытом, мудростью и порядочностью сможет объединить американцев и помочь найти лучший путь.

Трамп набирает обороты

Тем временем хозяин Белого дома сокращает отставание от своего соперника. Согласно опросу, проведённому службой SSRS по заказу телекомпании CNN с 12 по 15 августа, если бы президентские выборы проходили сейчас, то за Байдена проголосовали бы 50%, а за Трампа — 46%. Для сравнения: по опросу 2-5 июня разрыв между ними был 14% — 55% против 41% соответственно.

Телеканал CNN, который традиционно симпатизирует демократам, обратил внимание на «даже близко недостаточную» активность Байдена в информационном пространстве в разгар избирательной кампании. Как подсчитали журналисты, за последние 48 дней он отвечал на вопросы СМИ всего 2 раза — 30 июня и 28 июля — и отказался общаться с прессой на прошлой неделе, когда состоялось 3 мероприятия, посвящённых выдвижению Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты.

Этот момент не мог не прокомментировать Трамп, который с завидным постоянством появляется в кадре. 17 августа в эфире своего любимого телеканала Fox News он заявил: «Этот парень не вылезает из своего подвала и не отвечает ни на один вопрос».

Впрочем, и Трампу досталось от CNN — его уличили в том, что он якобы на вопросы журналистов даёт лживые ответы.

Выступая у трапа самолёта в Миннеаполисе (штат Миннесота), высмеял предвыборное мероприятие демократов: «Я заметил, что на их съезде всё будет в записи. Речь Мишель Обамы записана. Почему мне не говорят, чтобы я записал речь? Запишу на следующей неделе. Так гораздо проще. Сделаю, чтобы она наверняка была идеальна, каждое слово. Что это вообще такое? Она записывают речи… Когда вы слышите, что речь записана, то в этом нет ничего вдохновляющего».

Вспомнил он и своего предшественника. На этот раз не просто раскритиковал за экономический курс, но и придумал ему кличку, как и всем своим политическим оппонентам.

«Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени», — сказал Трамп.

Уже на митинге в Висконсине, куда направился из Миннесоты, президент назвал Байдена марионеткой ультралевых, который вообще не понимает, что происходит. По словам Трампа, он сможет победить на выборах только в одном случае — если они будут проходить нечестным путём. Глава государства предупредил, что Байден на ближайших выборах станет «троянским конем, несущим социализм». Не ведают, что творят: Обама обвинил руководство США в безответственности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были, потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы. — Ред.) придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего так будет, теперь я уверен. Потому что это одинаковая идеология, у нас будет вторая Венесуэла, если они выиграют», — заявил Трамп.

Несколькими часами ранее в Миннесоте он говорил, что в случае прихода к власти Байдена США станут очень скучной социалистической страной, потому что никто из СМИ не захочет освещать деятельность Байдена.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, Эрдоган — все они шахматисты мирового класса. Они только и мечтают о Джо Байдене. Мы не можем допустить, чтобы с ними имел дело человек, который уже не соображает. Он и в лучшие-то свои годы был не очень-то хорош. Китай завладеет Соединёнными Штатами. Никто (из президентов США. — Ред) не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — заявил Трамп.

Без России выборы в США уже не те

И вновь в преддверии американских выборов всплывает российская тема.

На видеосеминаре Atlantic Council 17 августа Хиллари Клинтон, которая в 2016 году боролась за президентское кресло от лица демократов, сказала: «Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран. Необходимо серьёзно и окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться. Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться». Политический философ объяснил, почему Трамп выгоднее для России, чем Байден © nupds.ru

Конечно же, бывший госсекретарь США не утруждала себя приведением каких-либо доказательств своих слов. И это несмотря на то что по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл никакого сговора между Трампом и Москвой. Она опирается на слова главы Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина, который 7 августа заявил, что Россия якобы использует спектр мер против Байдена, а некие лица, связанные с Кремлём, пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

Однако в оставшиеся до голосования месяцы «российская карта» может сыграть против самих же демократов, ведь на осень запланированы слушания в Сенате, на которых сотрудники администрации Белого дома времён Обамы должны рассказать, кто, как и когда распорядился установить слежку за избирательным штабом Трампа, которого спецслужбы безосновательно обвинили в связях с российскими властями.

К тому же не исключено, что октябрьский сюрприз, который обещает американский президент, будет связан с РФ. Например, стороны смогут достичь договорённости о судьбе СНВ-3, ведь сейчас переговоры на эту тему набирают обороты — заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли провели 17 августа второй раунд межведомственных консультаций по стратегической стабильности, хотя пока, как сообщил Рябков, свидетельств изменения позиции американцев не наблюдается.

Телеканал BC News поделился своей инсайдерской информацией, что до 3 ноября Трамп собирается встретиться с Путиным, но его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен опроверг такую возможность. Но кто знает, в политике многие процессы остаются за кулисами, а публика видит лишь конечный результат, часто не подозревая, каким образом он был достигнут.