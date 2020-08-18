Украинская власть, теряющая поддержку в народе, может пойти на перенос местных выборов. Подобный сценарий допустил вчера главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Сделано это может быть под предлогом пандемии коронавируса не во всех регионах, а в тех, где граждане наименее лояльны власти

Угрозы коронавируса и низкий рейтинг «Слуги народа»

На сегодняшний день Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности и в случае превышения определенных показателей заболеваемости коронавирусом.

«Если мы будем отмечать превышение (заболеваемости Covid-19. — Ред)… 50% территории будет в «красной зоне», то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — заявил чиновник в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии. Если проанализировать статистику заболеваемости, то ситуация действительно далеко не самая оптимистичная. Так, за последние две недели, с 4 августа, в Украине ежедневно фиксируют более 1000 новых случаев COVID-19. С 13 по 15 августа были установлены антирекорды по количеству заболевших, наибольший показатель — 1847 за сутки.

В данный момент, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, «к регионам со значительным распространением коронавируса отнесены Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области». Впрочем, в ходе вчерашнего совещания правительства по данному поводу о возврате к жесткому карантину не говорилось, поскольку это может вызвать всплеск протестных настроений и еще больше усугубить негатив граждан в отношении властей. Covid-19 может отменить местные выборы на Украине – Ляшко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пока, если исходить из действующих сроков, предвыборная кампания должна начаться 5 сентября. Пропрезидентская партия «Слуга народа» растеряла популярность, поскольку не только не оправдала ожиданий избирателей, а и откровенно предала их. В связи с этим повторить успех, полученный на парламентских выборах 2019 г., она не сможет. Это подтверждает последний соцопрос, опубликованный социологической группой «Рейтинг». «Слуги» в целом по стране получают 26,9% голосов, что более чем на 17% меньше прошлого года. На этом фоне сыграют местные элиты и представители различных оппозиционных политических сил: «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место с результатом 17,6% (+4,55%), «Европейская солидарность» — 15,7% (+7,6%), «Батькивщина» — 10,4% (+2,22%), «Радикальная партия» Ляшко — 4,8% (+0,79%), «Партия Шария» — 3% (+0,77%).

Перенос выборов под предлогом коронавируса — лишь один из возможных сценариев избежать краха для команды Зеленского. Она идет на самые разные ухищрения, чтобы обеспечить себе более-менее приемлемый результат. Представители «Слуги народа» захватили контроль над территориальными избирательными комиссиями: ее выдвиженцы будут председательствовать в 13 областях и городе Киеве, в еще в 3 — занимать должность заместителя, в 5 — секретаря. Также она сможет использовать в качестве союзников выдвиженцев мелких партий. Усиление административного ресурса даст возможность определенной манипуляции над результатами народного волеизъявления. К примеру, теризбиркомы определяют количество и границы избирательных округов и могут сделать их более удобными для выгодных власти кандидатов. Кроме того, они расставляют приоритет жалоб на ход избирательного процесса и принимают решение относительно принятия или отклонения. Стало быть, именно территориальные комиссии имеют во многом даже более важное значение для местных выборов, чем ЦИК.

Как и почему лишили права голоса подконтрольный Киеву Донбасс

Еще один способ избежать конфуза — лишение права голоса сотен тысяч граждан Донбасса, проявляющих наименьшую лояльность властям. Еще 8 августа ЦИК Украины решил не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Речь шла о 10 объединенных территориальных громадах Донецкой и 8 громадах Луганской областей. В их составе — такие населенные пункты, как Светлодар, Торецк, Волноваха, Угледар, Авдеевка, Марьинка, Северодонецк, Лисичанск и ряд других.

«Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», — говорилось в сообщении ЦИК.

В качестве аргументации Центризбирком, военно-гражданские администрации и обслуживающая власть общественная организация «Комитет избирателей Украины» называли близость фронта и сложную военную обстановку, что создает риски для населения. Подобные слова вызывают недоумение в свете того, что в прифронтовых районах проводилось голосование по местным выборам в 2015 г., когда происходил наибольший размах боевых действий. Ничто не мешало людям участвовать в президентских и парламентских выборах в 2019 г.

Подлинные мотивы властей относительно Донбасса можно проследить, если проанализировать динамику рейтингов команды Зеленского. В ходе последних выборов в Верховную Раду почти половина жителей Луганской области проголосовала за «Оппозиционную платформу», «Слуга народа» получила 28%. Примерно такая же картина наблюдалась и в Донецкой области: 43% за «Оппозиционную платформу» и 27% за партию Зеленского. Из опроса группы «Рейтинг» следует, что среди жителей востока Украины «Оппоплатформа» может рассчитывать на поддержку 35% избирателей, «Слуги» — только на 16%. А если брать подконтрольную Киеву территорию Донбасса, то пропрезидентскую партию там ожидает оглушительный разгром — более половины выразили намерение голосовать за партию Бойко-Медведчука. Лишение права голоса граждан Донбасса дает возможность снизить поддержку крупнейшей оппозиционной силы и страхует Киев от возможности формирования там неподконтрольных ему гражданских администраций. Ведь по закону до местных выборов там продолжают существовать военно-гражданские администрации, возглавляемые назначенцами из центра. Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Сейчас в подконтрольных Украине городах — Северодонецке, Счастье, Лисичанске, Попасной проходят акции протеста против фактического лишения местных жителей гражданских прав. 14 августа прошел митинг и под офисом президента в Киеве, а на сайте главы государства создана петиция с требованием проведения выборов на Донбассе.

Пойдет ли власть на очередное попрание Конституции?

Возвращаясь к идее отмены выборов в этом году под предлогом коронавируса, следует отметить, что это очевидно противоречит Конституции.

«Конечно, кое-кому очень хочется отметить выборы, но:

1. Отменить выборы невозможно в принципе пока действует эта Конституция;

2. Перенести выборы можно только в условиях Чрезвычайного Положения, согласие на которое даёт Верховная Рада.

3. Необходимо думать об альтернативных формах голосования (интернет, почта) и разнесенном на несколько дней дне выборов, а не искать причины для отмены выборов», — написал на Facebook украинский политолог Руслан Бортник.

Систематическое попрание Конституции стало фирменным знаком постмайданной украинской власти, как при Порошенко, так и при Зеленском. Поэтому необходимые законы, оправдывающие это, могут «подмахнуть» в любой момент. Скорее всего, во всех регионах выборы отменять не будут. Но, учитывая опыт с Донбассом, можно предположить, что манипулирование цветами карантинных зон даст возможность перенести выборы в регионах, чей электорат явно не симпатизирует Зе-команде и прочим адептам Майдана. К примеру, в весьма проблемных для Киева Одессе и Харькове.