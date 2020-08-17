Европейские политики упрекают Александра Лукашенко в фальсификации выборов и выражают поддержку белорусам, требующим смены режима. При этом европейцы "забывают", что совсем недавно подобные протесты проходили в странах ЕС, и тогда они почему-то не встали на сторону активистов, призывавших свергнуть власти

Протестное движение в Белоруссии ключевые страны ЕС начали комментировать лишь неделю спустя, причём все и сразу.

Германия

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который долгие годы возглавлял МИД страны, выступая в Берлине, заявил: «Я призываю президента Лукашенко ступить на путь переговоров — делать ставку не на силу, но на диалог. Я призываю белорусскую армию не брать на себя грех применения силы против собственного народа. Жители этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашей солидарности и поддержки».

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге предупредил о возможности расширения санкций против лиц, ответственных за применение силы к протестующим в Белоруссии, а будут ли они введены, зависит от дальнейших действий белорусских властей.

«Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключённые должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис. Важную роль могла бы играть ОБСЕ, приняв на себя перепроверку выборов», — сказал он. Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона ещё 10 августа, на следующий день после выборов, назвала их не соответствующими минимальным требованиям демократии, несвободными и нечестными, поэтому, по его словам, «тот, кто объявил себя победителем, не может называться демократически избранным». Исходя из этого Германия настаивает на перепроверке результатов голосования, объявленных ЦИК Белоруссии, которые, как уверен немецкий чиновник, не соответствуют действительной ситуации с мнением граждан.

Более того, он сообщил, что немецкая сторона установила контакт с кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской, которая находится в Литве, отметив при этом, что вопрос о её приезде в Германию не стоит на повестке.

Официального представителя правительства ФРГ попросили прокомментировать достигнутую накануне договорённости Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным о помощи со стороны РФ при первом же запросе Белоруссии об обеспечении безопасности на основе принципов Союзного государства, а в случае необходимости и по линии ОДКБ.

«Я выступаю от имени правительства ФРГ, и в согласовании с европейскими партнёрами мы очень ясно объявили наши условия в адрес силового аппарата, государственного аппарата в Минске. Речь идёт о том, чтобы правовой мирный и демократический процесс был гарантирован для граждан, чтобы насилие было немедленно прекращено. Эти вещи должны происходить внутри Белоруссии, и из этого пункта мы исходим на переговорах», — отметил Зайберт.

О ситуации в Белоруссии высказался и министр финансов, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Bild: «Я твёрдо убеждён, что у этого президента больше нет легитимности. В ином случае он бы не прибегал к такой невероятной жесткости и насилию. Если всё будет идти согласно демократическим правилам, Лукашенко больше не останется на посту».

Франция

Вечером 16 августа оценку происходящему в Белоруссии дал президент Франции Эммануэль Макрон, который до того момента ограничивался лишь звонком Владимиру Путину, чтобы выразить очень большую озабоченность сложившейся ситуацией подчеркнуть необходимость поиска пути диалога.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета», — написал французский лидер в Twitter.

Удивительно слышать такие слова из уст президента страны, которая совсем недавно сама была охвачена акциями протестов с применением дымовых шашек и слезоточивого газа. Тысячи граждан при поддержке ведущих оппозиционных политиков сначала призывали отменить решение о повышении налогов, а затем потребовали отставки Макрона. Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч «жёлтых жилетов»., которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть», — прокомментировала заявление французского президента официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Великобритания

17 августа МИД Великобритании объявил, что королевство не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии.

«Нам срочно необходимо провести независимое расследование в рамках ОБСЕ в отношении нарушений, которые сделали эти выборы нечестными. Также следует расследовать жестокие репрессии, которые за ними последовали», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Впрочем, рассчитывать на ОБСЕ в этом вопросе не приходится. Организация не направляла своих наблюдателей на выборы в Белоруссию, как объяснила 15 июля директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Гисладоттир, потому что приглашение от ЦИК поступило менее чем за два месяца после объявления выборов. На самом же деле причина более глубокая — ОБСЕ переживает серьёзный кризис. 18 июля свои посты оставили руководители ключевых структур организации: сама Гисладоттир, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, верховный комиссар по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир — им не продлили мандат, а назначение их преемников состоится лишь в декабре на министерском заседании в Тиране.

«Великобритания будет работать с международными партнёрами, чтобы ввести ограничительные меры против тех, кто несёт за это ответственность. Мир с ужасом смотрит на насилие, которое белорусское руководство применяет для того, чтобы подавить мирные протесты, последовавшие за фальсифицированными выборами», — добавил Рааб.​​​​​​​

Евросоюз

Венцом сегодняшних заявлений европейских политиков стала новость о созыве очередного экстренного саммита ЕС по Белоруссии.

«Я с нетерпением жду стратегической дискуссии между лидерами ЕС на заседании Евросовета по Белоруссии в среду (19 августа — ред.). Народ Белоруссии должен знать, что ЕС твёрдо их поддерживает и что виновные в нарушениях человека и насилии будут наказаны», — написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам переговоров с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши озвучил единое мнение четырёх стран: на предстоящем саммите ЕС должен объявить санкции в отношении представителей режима, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии против мирно протестующих людей.

«Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное — стабилизация ситуации в Белоруссии и проведение новых выборов. Мы имеем предварительные сигналы от нескольких наших европейских партнёров о готовности и обязательности заняться этим делом на высшем уровне. Я надеюсь, что в перспективе следующих нескольких дней такое решение будет принято. Оно, конечно, требует ряда дипломатических шагов, которые мы, как польское правительство предпринимаем», — заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

В свою очередь, руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью Польскому агентству печати выразил уверенность, что назначенный на 19 августа саммит стал результатом активной политики главы польского правительства Матеуша Моравецкого, контактов с лидерами Евросоюза и роли «Вышеградской группы» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

«Польша в течение ряда лет является лидером в проектах, направленных на поддержку белорусского общества, на помощь репрессированным и на поддержку свободных СМИ. Мы будем убеждать наших партнёров из ЕС проявлять большую активность в вопросе поддержки белорусского общества», — заявил он журналистам.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прямым текстом заявил, что ЕС поддерживает народ Белоруссии, который хочет перемен и хочет их сейчас.

Свою позицию озвучили и депутаты Европарламента. В совместном заявлении партии осудили применение силы к митингующим, ограничение работы интернета и СМИ в день голосования, а также призвали как можно скорее ввести на уровне ЕС персональные санкции против всех «ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов». Более того, политики настаивают на пересмотре сотрудничества с Минском, в том числе в рамках программы «Восточного партнёрства». Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской, поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы предлагаем ЕС назначить специального представителя по Белоруссии, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти в соответствии с волей белорусского народа», — говорится в документе.

Комментируя заявление депутатов Европарламента, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал журналистам: «Где был Европарламент со своим праведным гневом во время событий Одесской Хатыни, где был Европарламент во время протестов «жёлтых жилетов»? Лицемерие в действии. ЕП глубоко наплевать на белорусский народ и развитие этой страны, важно осудить и попытаться помножить на ноль неугодных Западу политиков. Реакция Запада демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряжённости вблизи российских границ».