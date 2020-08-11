Во вторник, 11 августа, белорусская оппозиция создала Комитет государственного спасения и будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом Белоруссии. Об этом заявил экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало

Валерий Цепкало в комментарии РИА Новости сообщил, что белорусская оппозиция создаёт Комитет государственного спасения, войти в который предложат Светлане Тихановской — главной сопернице белорусского президента Александра Лукашенко на выборах. Цепкало заявил о создании в Белоруссии «Комитета государственного спасения» © tsepkalo.by

«Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Будем туда включать всех заинтересованных людей. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись», — заявил Цепкало.

Кроме того, Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Тихановской президентом Белоруссии.

Таким образом, сделан еще один шаг к "венесуэлизации" Белоруссии. Но будет ли комитет действовать? И что вообще означает его создание?

Главный по комитетам

Некоторые украинские политэмигранты при словах Цепкало о Комитете государственного спасения недобро ухмыльнулись. Пять лет тому назад — 3 августа 2015 года — в Москве в отеле «Украина» состоялась пресс-конференция, на которой бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, а также бывшие народные депутаты Владимир Олейник и Игорь Марков объявили о создании Комитета спасения Украины.

Представляя комитет, Азаров отметил, что вместе со своими коллегами не мог представить, что на Украине «силы, которые захватили власть посредством государственного переворота, развяжут кровопролитнейшую войну, начнут проводить политику уничтожения своего собственного народа, разрушения экономики, и доведут за кратчайшее время страну до состояния хаоса». Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы себе этого представить не могли, именно поэтому было принято решение объявить в составе Комитета всех тех людей, которые своим практическим опытом, знаниями способны вывести страну из кризиса, прекратить братоубийственную войну и обеспечить стране развитие», — указал экс-премьер-министр.

Однако за пять лет Комитету так и удалось сыграть значительной роли ни в украинской политике, ни в украинско-российских отношениях.

Поэтому у многих уже сейчас есть сомнения в эффективности действий Цепкало. Тем более, тому не впервой создавать комитеты. Чуть более двух недель тому назад он уже объявил о создании нового оппозиционного органа — Комитета народного единства.

«Мы создаем Комитет народного единства. Это действительно должно быть народное единство — в противопоставлении единоличной власти, которая установилась у нас в стране. У нас — я абсолютно убежден — создался народный консенсус, создалось единое мнение в отношении того, что мы не хотим видеть больше у власти капризного правителя», — заявил Цепкало в видеообращении к избирателям 22 июля.

Он пригласил в это комитет всех известных белорусских политиков —«тех, которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены».

«Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства — тех, для которых небезразлична судьба и история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя. Власть, которая потеряла ориентир, власть, которая потеряла ценности, превращается в убогую, мерзкую, богопротивную власть», — сказал Цепкало.

С тех пор прошло уже более двух недель. Но о действиях Комитета народного единства ничего не слышно.

Редактор рубрики «История» издания Украина.ру Александр Васильев в начале августа задал прямой вопрос Цепкало: как он видит развитие ситуации в Белоруссии в ближайшем будущем.

«Много разных сценариев. Я не думаю, что сейчас мы можем говорить, что ситуация пойдет по какому-то из них», — отвечал Цепкало.

При этом он заявлял, что Тихановская наверняка наберет около 70% голосов. Но то, что за этот результат выборов придется жестко бороться, он не предполагал.

Теперь же, даже если Комитет государственного спасения не в пример Комитету народного единства появится и начнет действовать, ему придется столкнуться с другим комитетом — Комитетом госбезопасности Белоруссии. Последний — довольно жесткая и, в отличие от задумок Цепкало, эффективная структура. И побороть его будет крайне нелегко. Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, Комитету государственного спасения придется найти поддержку у белорусской оппозиции.

«Змагары» против «имперцев» или едины для Запада?

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Цепкало свой ответ Александру Васильеву давал в России. Именно в Россию после своей поездки на Украину прибыл Цепкало. Москва для него — не чужой город. Цепкало — выпускник МГИМО.

В Москву же прибыла жена Цепкало, Вероника, поздно вечером 8 августа — накануне выборов президента Белоруссии.

«Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально», — рассказал в комментарии РИА Новости источник из окружения Цепкало.

По его словам, жену Цепкало из Белоруссии побудил уехать инцидент с задержанием другой участницы кампании — Марии Колесниковой, которую сначала задержали милиционеры, а потом отпустили, пояснив, что перепутали.

«Ее (Цепкало. — Ред.) хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?» — отметил источник.

Собственно, московское прошлое Цепкало среди прочего и дало основание сторонникам президента Лукашенко обвинить Россию во вмешательстве в выборы.

А вот Тихановская выехала не в Россию, но в Литву. Да и самые популярные среди протестующих Telegram-каналы — Nexta-live, а также ряд других — ведутся из Польши. При этом в акциях протеста оппозиция активно использует бело-красно-белый флаг и герб со всадником «Пагоня» — символы, популярные в первую очередь среди проевропейской части противников Лукашенко.

Последняя в отношении России не испытывает теплых чувств. В декабре 2019 года в Минске прошли протесты против интеграции с РФ. За них активно агитировали и освещали их всё те же Telegram-каналы, которые сегодня координируют действия противостоящих Лукашенко оппозиционеров и рассказывают о том, что творится на улицах Белоруссии.

Таким образом, Комитет государственного спасения может умереть, не родившись. Ведь объединить усилия для победы на выборах — это одно. А вот вырабатывать дальнейшую стратегию развития страны — совсем другое.

Совсем другое дело, если главной задачей Комитета, о котором говорит Цепкало, будет представлять «законную белорусскую власть» с точки зрения Запада. Тем более Цепкало уже заявил, что оппозиция должна добиваться признания международным сообществом Тихановской президентом Белоруссии. Тогда ситуация будет похожа на ту, что сегодня сложилась в Венесуэле, президента которой Николаса Мадуро Запад не признает легитимным правителем страны, вместо этого считая венесуэльским лидером Хуана Гуайдо.

Кстати, свое заявление о Комитете государственного спасения Цепкало сделал, находясь в Киеве. Сейчас Украину, как утверждают украинские СМИ, Запад задействует для свержения Лукашенко. Венесуэльский вариант для Белоруссии? К чему приведёт отъезд из страны Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«После объявления ЦИК РБ результатов выборов в Беларуси Администрация президента Лукашенко запросила телефонный разговор с Зеленским, с намеком на официальное поздравление с победой. Однако западные партнеры попросили Ермака пока не спешить с этим процессом», — рассказал украинскому изданию ΑPNews источник в Офисе президента Украины.

По его словам, из-за молчания украинской стороны Минск затягивает переговоры по вопросу выдачи Киеву части задержанных в Белоруссии россиян, которых Лукашенко называет представителями «ЧВК Вагнера», бывших граждан Украины.

«С большой вероятностью нашу страну будут использовать как раздражающий фактор для России в период нестабильной ситуации и протестов в Беларуси», — добавил источник.

И тот факт, что именно на Украине сейчас находится инициатор создания Комитета государственного спасения, весьма красноречив.

В общем, Комитет государственного спасения еще может сыграть свою роль в истории Белоруссии. Правда, вряд ли эта роль понравится рядовым белорусам.