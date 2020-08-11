Конкурент президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - 11 августа покинула страну. Но это не означает, что ее можно списывать со счетов

Утром 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сообщил, что главный конкурент президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская - находится в Литве.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал Линкявичюс в Twitter.

​Позже Пограничный комитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская пересекла белорусско-литовскую границу.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3.30 11 августа», — сообщил комитет в своем Telegram-канале.

А спустя еще некоторое время появилось видеообращение Тихановской.

«Знаете, я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [Тихановский] никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие — возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я… Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заявила она.

Это обращение появилось на YouTube-канале её супруга и уже успело вызвать резонанс среди белорусской оппозиции. Однако сами слова Тихановской еще не свидетельствуют о её уходе из политики.

Тем удивительнее было видео, которое Τelegram-каналы распространили позже.

КГБ и все-все-все

На позднейшем видео Тихановская всё в той же одежде, что на первом видео, призвала признать победу Лукашенко на выборах.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — старательно зачитывала текст Тихановская с листа бумаги у нее в руках.

Тихановская записала новое видео — призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон pic.twitter.com/7v1C01OQHd — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

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Сторонники оппозиции обратили внимание на поведение Тихановской. Если на первом видео она чуть не плакала, то на втором механически произносила словно не ей написанные слова.

При этом, что характерно, видео с призывом уходить с улиц не было залито на видеоканал мужа Тихановской в YouTube.

Поведение Тихановской и ее призыв не убедили оппозиционеров.

«Тихановскую перед отьездом заставили записывать обращения. Видно, как бедная Светлана читает с листика», — прокомментировал ее последние видео Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Комментарии рядовых белорусов под новостями о видео Тихановской тоже свидетельствуют: они не верят в то, что она сделала такую запись добровольно.

«Запугали, старые методы КГБ», — отметил, к примеру, один из минчан, комментируя новость Tut.by.

Запугали, старые методы кгб — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 11, 2020

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Другие комментаторы также разделяют это мнение.

В штабе Тихановской в комментарии Τut.by заявили, что у неё «не было выбора».

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

При этом она заявила, что штаб продолжит борьбу, но ненасильственными методами. В офисе Зеленского рассказали, как Запад запретил ему поздравлять Лукашенко с победой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — сказала Ковалькова.

Примечательно, что при этом Тихановская ни в одном из видео не заявляет о том, что отрекается от своей победы на выборах, о чём ранее заявлял её штаб. Формулировка «народ Беларуси сделал свой выбор» довольно расплывчатая и может быть истолкована как в пользу Лукашенко, так и в её пользу. Тем более, что её штаб заявляет: именно Тихановская набрала большинство голосов избирателей.

Гуайдо в юбке

В КГБ, как предполагают сторонники Тихановской, она попала из здания Центризбиркома, куда ездила подавать жалобу на результаты выборов.

«Конечно, мы эти результаты не признаем», — заявила она на пресс-конференции перед поездкой в ЦИК.

Тогда — 10 августа — она и её штаб утверждали, что именно Тихановская победила на выборах. По данным оппозиционных экзит-поллов, на зарубежных участках за нее проголосовало 80% избирателей. От 70% до 80% она набрала и в самой Белоруссии, утверждали в штабе. Сама Тихановская утверждала, что ее команда располагает информацией о данных подсчета голосов по отдельным избирательным участкам, на которых был зафиксирован «перевес в ее сторону более, чем в десятки раз».

Однако выйдя из ЦИК, Тихановская пропала. И лишь 11 августа стало известно, что она в Литве.

Тем временем в соцсетях распространяются фото якобы протоколов с избирательных участков в Белоруссии, свидетельствующих о том, что Тихановская на отдельных участках набрала больше голосов, чем Лукашенко.

Читатели присылают десятки протоколов с участков по всей Беларуси, на которых Тихановская побеждает. pic.twitter.com/3ffkduIZf8 — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

​Кроме того, популярность набирает запись якобы выступления главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского перед членами избиркома участка №25.

«У меня есть к вам очень жесткое предложение: изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом (Лукашенко и Тихановской — Ред.). Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять причины и даже фантазировать, но у нас есть задачи и у нас есть другие проблемы, которые нужно решать. Вам сегодня, потом еще с 1-го числа, потом еще ко Дню учителя готовиться. Доходчиво вам объясняю?» — говорит мужчина, которого выложивший запись называет Сташевским.

Сейчас и фото протоколов, и это видео активно распространяется оппозиционными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Всё это может послужить «венесуэализации» Белоруссии на международной арене. Когда, как и в Венесуэле — де-факто у страны будет один глава, но де-юре страны Запада будут признавать другую фигуру законным главой Белоруссии. Тихановская может стать эдаким белорусским Хуаном Гуайдо. Тем более, страны Запада уже заявили о том, что белорусские выборы были проведены с нарушениями.

«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия», — говорится, к примеру, в заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиота Энгела и лидера республиканцев в комитете, конгрессмена Майкла Маккола.

Выборы в Белоруссии раскритиковал и Евросоюз. А пресс-секретарь австрийского президента Райнхард Пикль-Херк заявил, что Александер Ван дер Беллен не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах.

«Федеральный президент не будет отправлять поздравительную телеграмму», — отметил он.

В общем, Запад будет давить на Белоруссию всеми возможными способами.