Утром 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сообщил, что главный конкурент президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская - находится в Литве.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал Линкявичюс в Twitter.

​Позже Пограничный комитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская пересекла белорусско-литовскую границу.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3.30 11 августа», — сообщил комитет в своем Telegram-канале.

А спустя еще некоторое время появилось видеообращение Тихановской.

«Знаете, я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [Тихановский] никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие — возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я… Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заявила она.

Это обращение появилось на YouTube-канале её супруга и уже успело вызвать резонанс среди белорусской оппозиции. Однако сами слова Тихановской еще не свидетельствуют о её уходе из политики.

Тем удивительнее было видео, которое Τelegram-каналы распространили позже.

КГБ и все-все-все

На позднейшем видео Тихановская всё в той же одежде, что на первом видео, призвала признать победу Лукашенко на выборах.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — старательно зачитывала текст Тихановская с листа бумаги у нее в руках.

Сторонники оппозиции обратили внимание на поведение Тихановской. Если на первом видео она чуть не плакала, то на втором механически произносила словно не ей написанные слова.

При этом, что характерно, видео с призывом уходить с улиц не было залито на видеоканал мужа Тихановской в YouTube.

Поведение Тихановской и ее призыв не убедили оппозиционеров.

«Тихановскую перед отьездом заставили записывать обращения. Видно, как бедная Светлана читает с листика», — прокомментировал ее последние видео Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Комментарии рядовых белорусов под новостями о видео Тихановской тоже свидетельствуют: они не верят в то, что она сделала такую запись добровольно.

«Запугали, старые методы КГБ», — отметил, к примеру, один из минчан, комментируя новость Tut.by.

Другие комментаторы также разделяют это мнение.

В штабе Тихановской в комментарии Τut.by заявили, что у неё «не было выбора».

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

При этом она заявила, что штаб продолжит борьбу, но ненасильственными методами.

В офисе Зеленского рассказали, как Запад запретил ему поздравлять Лукашенко с победой
В офисе Зеленского рассказали, как Запад запретил ему поздравлять Лукашенко с победой
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — сказала Ковалькова.

Примечательно, что при этом Тихановская ни в одном из видео не заявляет о том, что отрекается от своей победы на выборах, о чём ранее заявлял её штаб. Формулировка «народ Беларуси сделал свой выбор» довольно расплывчатая и может быть истолкована как в пользу Лукашенко, так и в её пользу. Тем более, что её штаб заявляет: именно Тихановская набрала большинство голосов избирателей.

Гуайдо в юбке

В КГБ, как предполагают сторонники Тихановской, она попала из здания Центризбиркома, куда ездила подавать жалобу на результаты выборов.

«Конечно, мы эти результаты не признаем», — заявила она на пресс-конференции перед поездкой в ЦИК.

Тогда — 10 августа — она и её штаб утверждали, что именно Тихановская победила на выборах. По данным оппозиционных экзит-поллов, на зарубежных участках за нее проголосовало 80% избирателей. От 70% до 80% она набрала и в самой Белоруссии, утверждали в штабе. Сама Тихановская утверждала, что ее команда располагает информацией о данных подсчета голосов по отдельным избирательным участкам, на которых был зафиксирован «перевес в ее сторону более, чем в десятки раз».

Однако выйдя из ЦИК, Тихановская пропала. И лишь 11 августа стало известно, что она в Литве.

Тем временем в соцсетях распространяются фото якобы протоколов с избирательных участков в Белоруссии, свидетельствующих о том, что Тихановская на отдельных участках набрала больше голосов, чем Лукашенко.

​Кроме того, популярность набирает запись якобы выступления главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского перед членами избиркома участка №25.

«У меня есть к вам очень жесткое предложение: изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом (Лукашенко и Тихановской — Ред.). Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять причины и даже фантазировать, но у нас есть задачи и у нас есть другие проблемы, которые нужно решать. Вам сегодня, потом еще с 1-го числа, потом еще ко Дню учителя готовиться. Доходчиво вам объясняю?» — говорит мужчина, которого выложивший запись называет Сташевским.

 

Сейчас и фото протоколов, и это видео активно распространяется оппозиционными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах.

Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии
Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии
© Sputnik | Перейти в фотобанк

Всё это может послужить «венесуэализации» Белоруссии на международной арене. Когда, как и в Венесуэле — де-факто у страны будет один глава, но де-юре страны Запада будут признавать другую фигуру законным главой Белоруссии. Тихановская может стать эдаким белорусским Хуаном Гуайдо. Тем более, страны Запада уже заявили о том, что белорусские выборы были проведены с нарушениями.

«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия», — говорится, к примеру, в заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиота Энгела и лидера республиканцев в комитете, конгрессмена Майкла Маккола.

Выборы в Белоруссии раскритиковал и Евросоюз. А пресс-секретарь австрийского президента Райнхард Пикль-Херк заявил, что Александер Ван дер Беллен не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах.

«Федеральный президент не будет отправлять поздравительную телеграмму», — отметил он.

В общем, Запад будет давить на Белоруссию всеми возможными способами.