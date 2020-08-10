Центральная избирательная комиссия предварительно объявила о победе на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко. Оппозиция этого не признаёт. А Польша требует жесткой реакции от ЕС

Центризбирком Белоруссии объявил официальные предварительные результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Как заявила на пресс-конференции в понедельник 10 августа в Минске председатель ЦИК Лидия Ермошина, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

Явка на президентских выборах превысила 84%. В то же время Ермошина подчеркнула, что окончательные результаты выборов будут отличаться от предварительных. «Слуги народа» поддержали протесты в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но в любом случае Лукашенко победил на выборах. Впрочем, оппозиция эту победу не признала. Как заявила в комментарии РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, по их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% за Тихановскую.

Впрочем, протесты, на которые надеялась часть оппозиционеров, не увенчались успехом. В отличие от властей Украины 2013-2014 годов Лукашенко не стал «играть в демократию» и жестко пресек все попытки Майдана в Минске в ночь на 10 августа.

Однако сопротивление радикальной части общества — не самое страшное, что ждет Лукашенко в ближайшем будущем.

Новый друг лучше старых двух?

Многие из экспертов в преддверии выборов отмечали: Лукашенко пытается лавировать между Западом в лице ЕС и Востоком в лице России в условиях, когда отношения с обеими сторонами серьезно испорчены. Однако уже техника на военном параде в Минске 9 мая, а позже — на улицах белорусской столицы в ночь после выборов 10 августа показала, что у Лукашенко есть и другой союзник. Он тоже находится на востоке. Это Китай.

Пекин первым признал победу Лукашенко на выборах, не дождавшись даже окончательных итогов. Так, президента Белоруссии поздравил глава КНР Си Цзиньпин.

«Председатель КНР стал первым, кто направил поздравительную телеграмму Лукашенко», — сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Поздравление Си Цзиньпина появилось на сайте государственного информационного агентства Белоруссии — БелТА.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — передавало БелТА текст поздравления китайского лидера.

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. «Надо следовать демократии». Зеленский прокомментировал выборы в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

«Китай и Беларусь являются «железными братьями» и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами», — подчеркнул лидер КНР.

При этом он выразил готовность вместе с Лукашенко прилагать все усилия для продвижения совместного партнерства и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

Поздравление Си Цзиньпина — лучший ответ на слухи о якобы имевшем место бегстве Лукашенко в Турцию. Последняя — геополитический соперник Китая. Интересы Турции и Китая сталкиваются в Африке, а кроме того турки так или иначе поддерживают уйгурских радикалов.

В то же время, поздравление Си Цзиньпина может указывать на ближайшее обострение в отношениях Белоруссии и США. Первые «грозовые раскаты» уже прозвучали западнее Бреста.

США и их европейский «цепной пёс»

Утром 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Белоруссии», — указывалось в сообщении канцелярии премьер-министра Польши.

В том же сообщении давалась оценка выборам в Белоруссии.

«После президентских выборов в Белоруссии, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет», — отмечалось в сообщении.

Польша, откуда работают оппозиционные белорусские СМИ и отдельные блогеры вроде Степана Путило — один из самых верных союзников США в Евросоюзе. В то же время Варшава нередко идет против воли Брюсселя, что вызывает критику государств «старой Европы». В ответ Польша критикует ту же Германию и подчас и вовсе отказывается выполнять требования ЕС. Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На этом фоне сотрудничество Польши и США только крепнет. 15 августа ожидается визит в Польшу госсекретаря США Майка Помпео. Во время этого визита подпишут новое соглашение об американо-польском военном сотрудничестве.

«Это исполнение воли президентов Польши и США, выраженной в декларациях, подписанных обоими лидерами в прошлом году в Вашингтоне, об увеличении присутствия американской армии в Польше, в том числе командования 5-м корпусом», — заявил руководитель кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

В соответствии с новым военным соглашением в Польшу перебросят как минимум 1 тыс. американских военных. Кроме того, в Польше создадут передовой элемент командования 5-го корпуса из Кентукки. Также на западе Польши появится совместный Центр боевой подготовки, в городе Ласк — эскадрилья беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец — подразделение спецназа США.

При этом нужно понимать, что для США Китай — злейший враг. Речь Помпео, произнесенную 23 июня в библиотеке имени Никсона в Калифорнии, наблюдатели окрестили «второй Фултонской речью».

«Мы должны действовать настойчиво и креативно, потому что Пекин угрожает нашим народам и процветанию. Если свободный мир не изменит Коммунистическую партию Китая, она изменит нас», — заявил Помпео.

Поэтому неудивительно, что США предсказуемо плохо отнесутся к победе Лукашенко на выборах. Особенно с учетом того, что первым, кто его поздравил, был лидер КНР Си Цзиньпин.

Для Лукашенко в частности и для Белоруссии в целом это может быть чревато серьезными последствиями. Само наращивание американского военного присутствия в сопредельном с Белоруссией государстве, которое к тому же поддерживает белорусскую оппозицию, должно насторожить Минск. Не исключено, что все те угрозы 2008 года, о которых Лукашенко рассказывал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, США могут воплотить в ближайшем будущем.