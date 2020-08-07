В четверг, 6 августа, был опубликован свежий результат социологических опросов украинской службы «Рейтинг». Людей спрашивали о том, как бы они проголосовали на парламентских выборах

Выяснилось, что правящая партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала бы больше всего голосов — 26%. Далее идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,6 %, третье место занимает «Европейская солидарность» — 15,7%, далее идет «Батькивщина» — 10,4%.

Остальные партии набирают менее 5% и в Верховную Раду не проходят.

«Рейтинг» провел опрос 5 августа 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме неподконтрольного Киеву Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины

Примечательно, что еще в июле, по данным опросов, рейтинг президентской партии был на уровне 30%, а в феврале, до эпидемии коронавируса, 40%. По данным июльского опроса этой же службы, личный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского только в прошлом месяце снизился до уровня 30,2%,

В прошлом году Зеленскому и его «слугам» удалось объединить электорат разных регионов и сторонников разных политических взглядов благодаря неопределенности обещаний. Сейчас же очевидно, что часть голосов перетекает обратно — к политическим оппонентам.

Параллельно с падением рейтинга президентской партии стабильно растут рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь» (преимущественно на Юго-востоке) и «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко (преимущественно на западе страны).

«Слуга народа» пока еще уверенно лидирует в центральных и южных областях, имеет небольшое преимущество над «Евросолидарностью» в западных (17% против 16%) и существенно уступает ОПЗЖ в восточных (16% против 35%). Исправляют вручную: «Слуга народа» развесила по Закарпатью рекламные щиты с ошибкой © Facebook Виталий Глагола

Директор Института украинской политики Руслан Бортник считает, что электорат просто возвращается на круги своя, а оппозиционные партии пользуются промахами власти, что и отражают данные новых опросов.

«Они аккумулируют антирейтинги "Слуги народа" и власти. Это один их трендов политических новых электоральных раскладов.

Ни одного нового политического проекта, твердо проходящего избирательный порог в 5%, нет. Разочаровавшийся электорат переходит в неопределившийся или частично возвращается на старый, второй выбор. Кто-то идет к ОПЗЖ, кто-то к "Европейской солидарности".

"Европейская солидарность" набрала практически в два раза больше в среднем, у ОПЗЖ было 13, стало 16%, у "Батькивщины" было 8, стало 10%. Все оппозиционные партии набирают. Они пользуются промахами власти в части невыполнения предвыборных обещаний. Оппозиция их тоже не может выполнить, но более честная и последовательная позиция дает ей электоральный эффект», — говорит Бортник.

Наибольшей популярностью президентская партия пользуется у молодежи (18-29 лет), возрастной категории наименее стабильной и часто склонной игнорировать выборы.

Опрос также показал классовое распределение украинских избирателей. Украинцы со средним и высоким доходом больше поддерживают «Слугу народа» и «Европейскую солидарность», а бедные и малообеспеченные — ОПЗЖ, «Батькивщину» и «Радикальную партию О. Ляшко».

При этом городские малообеспеченные слои населения склонны предпочитать ОПЗЖ, а сельские — «Батькивщину» и «Радикальную партию». Партия Зеленского определилась с новым лозунгом © Facebook, Yevheniya Kravchuk

В президентской партии осознают степень падения популярности и этим летом попытались использовать себе в плюс инновационную программу «Большая стройка» и недавно объявленное перемирие на Донбассе. Тем не менее, особого эффекта от строительства дорог украинцы пока не ощутили, а перемирия на Донбассе объявлялись уже столько раз, что в них никто не верит.

Бесконечные переговоры и обещания встреч в минском формате тоже порядком утомили избирателя — невозможно больше года «выезжать» на одном и том же обещании, параллельно обещая вернуть Донбасс и Крым.

Пытаясь спасти рейтинг, глава государства недавно внёс в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен (13 500 рублей), то есть на 6%. Но и эта мера в случае одобрения тоже вряд ли его спасёт.

Украинский политолог Кирилл Молчанов полагает, что рейтинг президента и его партии будет и дальше падать — до 10% в следующем году, так как одними обещаниями и пиар-акциями долго невозможно удерживать избирателя.

«Дальнейшее падание рейтинга Зеленского неизбежно. У его избирателей нарастает недовольство из-за невыполнения ключевых обещаний. До этого у многих были надежды, что нужно подождать для того, чтобы Зеленский поменял вектор политики экс-президента Порошенко.

Год президентства прошел, но нет никакого прогресса ни в урегулировании конфликта на Донбассе, ни в борьбе с коррупцией. Также мы не видим снижения тарифов. Поэтому вполне очевидно, что начинает нарастать недовольство.

Скорее всего, этот тренд будет только усиливаться. У Зеленского объявили о бессрочном перемирии на Донбассе. Президент звонил лидеру Кремля Путину, чтобы попытаться остановить падение рейтинга. Однако одними пиар-заявлениями этого не достичь. Поэтому осенью рейтинг Зеленского может снизиться до 20%, а в следующем году до 10%», — говорит Молчанов.

Несомненно, подпортил президентской партии ее рейтинг и введенный весной карантин, к которому многие украинцы скептически относятся, а еще больше — за время карантина потеряли работу и источник доходов. Мы вам покажем драму «Пиф-Паф». Шарий и Зеленский: кто прав, кто не прав? © Facebook/Анатолий Шарий, Ukrainian Presidential Press Office via AP

По данным того же соцопроса, большинство украинцев недовольны тем, в каком направлении идет страна, и только пятая часть считает, что в целом Украина движется в правильном направлении. Количество недовольных за месяц выросло на 10%, что отчасти объясняется невозможностью провести отпуск традиционным образом: у кого-то нет возможности выехать в связи с карантином, у кого-то уже нет денег даже на отпуск на соседней речке.

До августа, по данным опроса, успели отдохнуть только 16% (из них почти половина в своем регионе), еще 18% планируют это сделать в августе, а 66% не планируют и не были в отпуске.

Когда в следующем месяце украинцы получат новые счета за газ и электричество, в которых отразятся недавно опять повышенные тарифы, популярности власти это точно не принесет.

Если президентской партии и Офису президента в ближайшие месяцы не удастся продемонстрировать своим избирателям хоть какие-нибудь существенные достижения, со «Слугами народа» уже к осени никто практически не будет считаться.

Вероятно, это приведет к тому, что ультраправые партии и «Европейская солидарность» станут еще менее опасаться радикальных действий и перейдут к масштабному террору против своих оппонентов.

А учитывая, что избиратели «Слуг народа» постепенно расходятся обратно по своим электоральным и региональным нишам, на массовую поддержку президентской силе не стоит рассчитывать. И это может привести к новому витку гражданского противостояния на Украине, на которое президенту придется взирать либо из «осажденной башни», либо из эмиграции.