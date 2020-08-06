Задержание 33-х россиян в Белоруссии, часть из которых власти республики грозят выдать Украине, актуализирует самые негативные сценарии в отношениях двух стран, формально входящих в одно союзное государство. Издание Украина.ру разбиралось, к каким последствиям приведёт заморозка экономических отношений между Москвой и Минском

Белоруссия оказалась единственной страной в регионе, которая получает целый ряд выгод от войны на востоке Украины и от российско-украинского конфликта в целом. Уход России с украинского рынка предоставил Минску возможность занять эту нишу и извлечь значительную экономическую выгоду из кризиса в отношениях Москвы и Киева. Официальный Минск, курирующий все внешнеэкономические проекты, сумел с пользой для себя развить торгово-экономические отношения с Украиной.

С начала конфликта на Украине сильно выросла роль Белоруссии как транзитного коридора. После того как Россия и Украина прекратили авиасообщение, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои перевозки во многие украинские города. Фактически Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией.

Государство-контрабандист

Главная статья дохода Белоруссии на транзите связана с тем, что Россия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина. Кроме того было прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. Уже через день после начала действия российского эмбарго на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина выходит из зоны свободной торговли с Россией, поднимает пошлины на все российские товары и вводит торговое эмбарго на ряд товаров, изготовленных в России.

Результатом стала новая роль Белоруссии — как страны-посредника, транзитера (в том числе в «серых» торговых схемах) между Россией и Украиной. Главным способом получения дохода для Белоруссии в первую очередь стал реэскпорт запрещенной санкциями ЕС поставок в Россию продукции.

Контрабанда европейских товаров приобрела в Белоруссии вполне государственный масштаб и стала элементом экономики. После подписания Украиной и Молдовой договоров о Евроассоциации, российские власти запретили поставки фруктов и овощей из этих стран. И моментально их «фруктово-овощной» экспорт в Белоруссии вырос в 28 раз. Но это не значит, что в Белоруссии в 28 раз стали больше потреблять фруктов и овощей. Как заявил в 2017 году министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, «Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России». Алексей Зубец о заявлениях Лукашенко: Окно возможностей для модернизации белорусской экономики уже закрылось © Youtube / Алексей Зубец

Товарооборот

Сейчас Белоруссия входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины и вторая среди партнеров — стран СНГ. В то время как переориентация на экономические отношения с Европой не обеспечивает Украине необходимые объемы экспорта, Минск остается важным внешнеэкономическим партнером, товарооборот между странами держится на достаточно высоком уровне.

Сильного взаимного переплетения экономик Белоруссии и Украины за почти 30 лет независимости так и не произошло. Экономические отношения сводятся к обычной торговле, инвестиций практически нет, как нет и взаимных финансовых потоков, то есть «быстрых» денег. Тем не менее, у Белоруссии с Украиной достаточно тесные экономические связи, причем сотрудничество идет в жизненно важных для Украины сферах (бензин, транзит некоторых товаров, особенно сельскохозяйственных, в Российскую Федерацию).

В 2019 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 6,9% и составил $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $4,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,7 млрд. Для сравнения, в 2017 году товарооборот составлял $4,6 миллиарда, а в 2016 году — $3,8 миллиарда. То есть существует стабильная тенденция ежегодного увеличения товарооборота на 16-20%.

Основу белорусского экспорта в 2019 году составили продукция нефтехимии (нефтепродукты, удобрения минеральные смешанные и азотные, газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кокс и битум нефтяные, углеводороды ациклические и др.), уголь каменный, автомобили грузовые, шины, тракторы и седельные тягачи.

Из Украины импортировались в Белоруссию соевые бобы, грузовые железнодорожные вагоны, корма, части подвижного состава, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, кукуруза, говядина свежая или охлажденная, полимеры этилена, хлеб и мучные кондитерские изделия.

Но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Белоруссии. За пять месяцев текущего года товарооборот составил $1 млрд 675 млн. Экспорт Белаоруссии на Украину — $1078 млн, а экспорт Украины в Белоруссию — $597 млн. По белорусской официальной статистике, по сравнению с аналогичным периодом за пять месяцев прошлого года, наблюдается падение товарооборота на 22,8%. Но произошло это не только из-за разрыва логистических связей — применение Украиной ограничительных мер в отношении белорусской продукции (цемента, газоблоков) также оказало негативное влияние на объем взаимной торговли. Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Совместное сотрудничество

Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинговыми компаниями сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные предприятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую продукцию на льготных условиях.

На Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний. Разветвленной сетью дилерских структур в регионах располагают такие флагманы экономики Белоруссии, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант.

В Белоруссии действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 117 совместных и 178 иностранных организации.

В настоящее время на Украине действует девять сборочных производств белорусской техники (тракторов — 2 производства, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, техники МАЗ, воротных систем, счетчиков электроэнергии). Кооперационные связи традиционно поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины.

При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» на Украине реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства и текущего ремонта украинской автодорожной сети.

Отдельная категория — военно-техническое сотрудничество. В некоторых украинских ракетных комплексах используются белорусские шасси. Налаживалось и совместное производство вертолетов, для чего даже украинской компании «Мотор Сич» был продан белорусский авиаремонтный завод. Однако, как заявлял глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Двигалев, «военно-техническое сотрудничество с Украиной не реализуется», поскольку Белоруссии важно поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса. То, что предприятия Госвоенпрома Белоруссии официально не торгуют с Украиной, — это правда. Как правда и то, что украинская армия в значительной степени обеспечена благодаря белорусским поставкам.

Топливо

Нефтепродукты, основа белорусского экспорта на Украину. Рост белорусских поставок дизтоплива был, прежде всего, связан с российским эмбарго на поставку дизельного топлива на Украину. Причем на первом этапе белорусские фирмы просто оформляли на себя российское топливо, которое не могло официально ввозиться на Украину. После введения запрета произведенное на российских НПЗ топливо начало сертифицироваться в Белоруссии как ТДЭ (топливо дизельное экспортное) и отгружаться на Украину как белорусский продукт через белорусские компании. Позднее Мозырский НПЗ в значительной степени начал работать на поставки на Украину.

Предполагалось, что в 2020 году белорусские НПЗ завершат модернизацию и вслед за этим увеличат экспорт дизтоплива на 3 млн тонн. Львиную долю этого прироста Белорусская нефтяная компания планировала поставить на украинский рынок. Однако теперь очевидно, что эти планы уже вряд ли удастся реализовать. За первое полугодие 2020 года крупнейший объем импорта дизтоплива остается за РФ, хотя сократился в I полугодии на 6,4% до 38% рынка, с 1,39 до 1,3 млн т. Высокие объемы российского импорта обусловлены срывом поставок ДТ из Белоруссии в первом квартале в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ. По итогам полугодия белорусы поставили на Украину 794 тыс. т, а это на 24% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Доля белорусского топлива на украинском рынке соответственно уменьшилась с 33% до 23,2%.

Тем не менее, Белоруссия остается основным источником импорта бензинов на Украину. По итогам первого полугодия доля белорусского бензина в балансе украинского рынка составляет 34% (358 тыс. т).

С конца 2019-го — начала 2020 года по причине российско-белорусских нефтяных споров между Киевом и Минском шли переговоры относительно транзита нефти через территорию Украины для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Притом переговоры успешные: через порты Черного моря и ветки нефтепроводов Украины на территорию Белоруссии пошла азербайджанская нефть. В марте этого года «Укртранснафта» начала транзит нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Белоруссии. Последний раз Белоруссия закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод «Южный-Броды-Мозырь» в 2011 г. Для портовой и нефтепроводной инфраструктуры Украины, пребывающей в кризисе, последние несколько лет из-за падения объемов транзита, это выгодные контракты.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за войны в Донбассе эти шахты перешли под контроль властей самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. Украина была вынуждена искать замену в других странах, например в США и ЮАР, еще одним поставщиком угля оказалась Россия.

Российский уголь попадает на Украину через Белоруссию, которая сама его не добывает. Как следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии, экспорт начался в конце 2018 года, и в январе-сентябре 2019 года Белоруссия экспортировала на Украину 2,2 млн т, 91% всего импортированного страной угля, около 3 млн т ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.

Журналисты «Радио Свобода» предполагали, что через территорию Белоруссии на Украину и Европу уголь мог поступать с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В 2017 году представители самопровозглашенной ЛНР заявляли, что ведут переговоры с белорусской стороной о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко опроверг эту информацию.

Нет транзита — нет денег

Сегодня Белоруссия является членом Единого союзного государства, членом Евразийского союза. И в принципе это означает, что у России с Белаоруссией есть единое таможенное пространство, есть политика таможенных пошлин, почти отсутствие таможенных границ. И если Россия заявит, что она исключает Белоруссию из Евразийского союза либо Белоруссия сама прекратит свое членство в нем, будут восстановлены таможенные границы, введены пошлины и так далее. Естественно, что Белоруссия сразу же лишится основного заработка на поставках санкционных товаров.

Белорусская экономика действительно в значительной степени зависит от российской финансовой помощи, там и нефтехимические предприятия работают на российском сырье, и от экспорта нефтепродуктов Белоруссия получает большую прибыль. Она получала нефть если не по совсем внутренним российским ценам, то явно по ценам ниже мировых. И зарабатывала на продаже нефтепродуктов по мировым ценам. При прекращении дотаций от России, белорусские нефтепродукты ожидаемо возрастут в цене и им будет сложно конкурировать на украинском топливном рынке. Например, уже сейчас снижение белорусского импорта ДТ было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива.

Белоруссия очень долгое время выполняла роль своеобразного экономического, финансового, транспортного хаба между Украиной и Россией. Но после разрыва экономических отношений с Россией, Белоруссия может утратить роль посредника и, как следствие, значительную часть экспортного заработка.