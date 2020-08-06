Вечером в среду, 5 августа, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в третий раз нарушили перемирие в Донбассе с момента введения там дополнительных мер контроля режима прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«В 19:10 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению поселок Шумы — Горловка (поселок шахты 6/7). Применялось стрелковое оружие» — говорится в сообщении.



В принципе, в целом режим всеобъемлющего прекращения огня пока соблюдается. Тревожит то, что в течение нескольких дней все-таки он изредка нарушался. А значит к возвращению полномасштабных военных действий с использованием огнестрельного оружия и артиллерии, путь недалек. Так, представительство ДНР в СЦКК сообщало 5 августа, что за истекшие сутки подразделения ВСУ дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня на линии разграничения с ДНР.



В свою очередь, штаб Операции объединённых сил (ООС) сообщает, что на участках ответственности подавляющего числа подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В то же время, утверждают в штабе, за минувшие сутки «вооружённые формирования Российской Федерации совершили 3 провокационных одиноких выстрела в сторону украинских позиций».



Накануне в представительстве ДНР так же сообщали о трёх обстрелах территории республики, при этом ВСУ применили стрелковое оружие и гранатомёты. Обстрелам подверглись районы поселков Зайцево и Доломитное на горловском направлении, а также окрестности села Новоласпа на мариупольском направлении.



В экстренном заявлении представителя Народной милиции ДНР уточняется, что огонь вели с позиций националистического батальона «Айдар» 53-й бригады ВСУ. Отмечается, что эти грубые нарушения режима полного прекращения огня наглядно демонстрируют неспособность командиров контролировать своих боевиков, «подрывающих имидж руководства Украины».



«Кроме этого, украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Порошенко и указания своего Верховного главнокомандующего В. Зеленского для них не имеют значения», — говорится в заявлении.



В Народной милиции потребовали от украинской стороны «выполнить взятые на себя обязательства по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны участниками Контактной группы, а также закреплены соответствующим приказом украинского командования».



Как бы то ни было, но важно учесть, что на линии соприкосновения бессрочный режим прекращения огня нарушают боевики-националисты. Иными словами. пока в окопах со стороны Украины находятся те. кто развязал войну на Донбассе, участвовал в грабежах и расстрелах мирного населения, ждать реального прекращения огня не приходится. Скорее всего пока эпизодические выстрелы носят сугубо демонстрационный характер — они должны показать и то, кто на фронте хозяин (не президент и главнокомандующий Зеленский с его мирными инициативами, а боевики, находящиеся в составе ВСУ) и то, что прекращать боевые действия они все же не собираются, а пока только присматриваются к действиям власти.

Важно и другое. На самом деле боевики на фронте — лишь малая часть "партии войны". Основная же часть этой политической тусовки находится в глубине страны. прежде всего — Киеве. И именно она, эта часть, требует воевать «до победного». С этой целью "партия войны" проводит пикеты у Офиса президента. требует отказа от прекращения боевых действий. Во главе этой партии — пятый президент Петр Порошенко, в свое время отдавший команду в мае-июне 2014 года применить против мирного населения боевую авиацию, потом давший санкцию подписать Минские соглашения, а теперь воюющий против их выполнения. Другой "коршун войны" Александр Турчинов. собственно развязавший гражданскую войну в Украине в марте- апреле 2014 года, будучи и.о. президента. Оба персонажа. наступи мирное время и приди к власти взыскательные политики, должны были бы ответить за свои действия по разжиганию гражданской войны в Украине перед судом. В том числе и поэтому они оба, а так же возглавляемая ими политическая партия "Европейская солидарность" будут всегда против мирного урегулирования гражданского конфликта на Востоке Украины.

Опорой партии войны являются неонацисты, радикалы, рассеянные по всей стране, их немного, но они весьма активны на улица. в соцсетях и даже в парламенте страны. Достаточно вспомнить, как один из украинских парламентариев предложил скрытно разместить в мирных городах России 15- "грязных ядерных зарядов", чтобы ими шантажировать руководство РФ.

При этом Офис президента, судя по всему, опасается открытого противостояния с национал-радикалами. Ожидания, что новая власть наведёт порядок на улицах украинских городов, уже развеялись как дым. Более того, радикалы набирают силу. На днях украинцы наблюдали с экранов телевизоров экшен в духе Германии 1933 года — в свете прожекторов ряды боевиков в масках, стрельба в воздух… Так презентовали новую националистическую организацию «Центурия» (в украинских СМИ указывают, что это, по сути, ребрендинг известных «Нацдружин»). Цель новой (или новой-старой?) организации — «обеспечение порядка на улицах украинских городов»… То есть теперь нацисты будут не только постреливать на лини соприкосновения милиции ЛДНР и ВСУ, но еще и улицы мирных городов патрулировать.

И надо прямо сказать, их действия не безобидны, не просто демонстративны. а целенаправлены и активны. Стоит вспомнить об акциях националистов, направленных против перемирия, о непрекращающихся нападениях неонацистов на политических оппонентов при бездействии, если не сказать — попустительстве полиции. При этом радикалы часто действуют в унисон с властью, как это было, например, во время нападения на журналистов, протестовавших в Киеве у здания Нацсовета против лишения лицензии на вещание оппозиционного власти телеканала КРТ.



При этом требование быстрого и окончательного мира тоже имеет своих сторонников, их немало, они активны, хоят и не действуют на улицах и в окопах. Неожиданно для многих с критикой слишком медленного продвижения по пути к миру выступила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По её словам, «власти завели все мирные переговоры в тупик, подвели наших международных партнеров, европейских друзей…».



«За время президентства Зеленского погибли 175 человек — это абсолютный провал всех мирных переговоров», — заявила Тимошенко на брифинге в Киеве 3 августа.

Тимошенко также сообщила, что она начинает переговоры со всеми лидерами фракций «для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру».

Она также сообщила, что встречалась с главой Офиса президента Андреем Ермаком и предложила помощь команды «Батькивщины», которая «имеет достаточный дипломатический опыт». Но это предложение, по её словам, осталось без ответа.

Тем временем новый полпред Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) экс-президент Леонид Кравчук подверг сомнению возможность выполнения «Минска-2» в полном объёме.

«Мы не можем подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло значительное время, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук также выразил мнение, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить особый статус управления для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в Конституцию Украины. Что на самом деле показывает довольно невысокую грамотность первого президента Украины.

«А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано, — сказал экс-президент. — И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу». Очевидно, что только войдя в состав ТГК, Кравчук так же стал на сторону "партии войны", настаивающей либо на пересмотре Минских соглашений, либо на отказе их выполнять.



В общем, до реального мира на востоке Украины с такими подходами в украинской власти и в украинском общественном сознании очень далеко.