На Украине начали обсуждать визит президента Владимира Зеленского в Гродно, который должен пройти 8-9 октября. Формально речь идет о Форуме регионов Белоруссии и Украины. Однако реально - о встрече глав обеих стран

В пятницу, 31 июля, в Министерстве иностранных дел Украины прошли переговоры замминистра Василия Боднара с послом Белоруссии на Украине Игорем Соколом. Экономист объяснил, почему модернизировать экономику Белоруссии уже невозможно © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В ходе беседы стороны обсудили ход подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию и организации 8-9 октября 2020 г. III Форума регионов в г. Гродно», — сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Кроме того, стороны обсудили вопросы проведения в сентябре белорусско-украинских межмидовских политических консультаций.

Спустя несколько дней — 5 августа — во время встречи Сокола и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова снова обсуждалась подготовка визита Зеленского в Белоруссию. Кроме того, стороны договорились подготовить пакет договорённостей по итогам визита Зеленского.

«В приоритете — совместная работа по скорейшему восстановлению объёмов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19», — указывалось в сообщении белорусского государственного информационного агентства БелТА.

У наблюдателей мог возникнуть вопрос, почему о протокольном визите, который должен состояться в октябре, вовсю говорят уже сейчас. Причиной этого могут быть белорусские президентские выборы, которые состоятся 9 августа.

Киев как канал связи

Выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко перед парламентом страны 4 августа у многих российских экспертов оставило тяжелое впечатление. Ведь белорусский лидер среди прочего подверг жесткой критике и состояние отношений с РФ. Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Россия боится нас потерять, ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников», — заявил он.

Кроме того, глава Белоруссии обвинил РФ в том, что она поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские.

«Мы родные люди — белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи, — мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия! Не накаляйте обстановку, иначе будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело!» — заявил Лукашенко.

Отдельное внимание он уделил и задержанным в Белоруссии гражданам России.

«Все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди дали показания, они были направлены специально в Белоруссию. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — указал белорусский президент.

На слова Лукашенко уже отреагировал российский МИД.

«Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия. Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем не менее выступление Лукашенко заставляет предположить значительное охлаждение российско-белорусских отношений.

Этим и может быть вызвана вспыхнувшая сейчас активность в подготовке визита в Гродно Зеленского. Притом визита, который состоится в октябре. Некоторые украинские Telegram-каналы списывают все на чрезмерную активность белорусской стороны. Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Наш источник в Офисе президента сообщил, что возможна поездка в Белоруссию, но этот вопрос только обсуждается и на данный момент не решён. Посол Белоруссии сознательно нагнетает ситуацию, делая публичные заявления», — отметил канал «Резидент», сославшись на свою раннюю инсайдерскую информацию, согласно которой американцы настойчиво рекомендовали Зеленскому не контактировать с белорусским коллегой и не признавать выборы.

Ранее этот же канал со ссылкой на источник в Офисе президента отметил, что Лукашенко отказался обсуждать выдачу задержанных россиян на Украину.

Однако другой Τelegram-канал — «Легитимный» — отмечает, что Лукашенко не отказывался, а торговался.

«Наши коллеги с «Резидента» чуть-чуть не правы. Лукашенко не отказался обсуждать с Офисом президента выдачу задержанных бойцов «ЧВК Вагнера», а сделал «финт» и «набивает» себе цену. Как поясняет наш источник, президент РБ торгуется не с нами, а с Западом, а мы лишь «прикрытие». Торги продолжаются, как и сам переговорный процесс по этому кейсу. Сегодня Лукашенко сделал критические заявления в адрес России, тем самым отправив месседж в Европу, что он готов к радикальному развороту, а значит, он готов «отдать» Украине (то есть Западу) ЧВКшников, которые воевали за ЛДНР, но взамен хочет получить политический иммунитет в широком понимании этого слова», — говорилось в публикации Telegram-канала от 4 августа.

При этом там же указывалось, что Запад занял выжидательную позицию.

«Наш источник уточняет, что Запад не спешит идти на условия Батьки, ведь в РБ сейчас «качели» и кое-кто может не удержать власть после 9 августа», — отмечалось в публикации «Легитимного».

Кстати, последнее может быть причиной того, почему визит намечается лишь в октябре, а не сейчас. Несостоявшийся соперник Лукашенко перебрался из Москвы в Киев © tsepkalo.by

Выжидательная позиция

Несмотря на то что в день выборов все силовые структуры Белоруссии, в том числе и армия, будут приведены в полную готовность (некоторые СМИ даже сообщали о якобы объявлении в стране срочной мобилизации), никто не даст гарантии, что после 9 августа Лукашенко сохранит власть.

Сам белорусский президент осознает опасность массовых протестов в стране.

«Целая армия провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите?!» — заявил он 4 августа.

Однако сам Лукашенко по этому поводу не сильно переживает.

«Пока вертикаль власти пользуется доверием народа, страну расшатать не получится. Нам 25 лет завидовали <…> Обращаюсь к госслужащим: даже не парьтесь. Мы найдем управу на этих экстремистов», — отметил он.

Но, как говорится, революция случается вдруг. На той же Украине многие до бегства Виктора Януковича из страны думали, что он в последний момент жестко подавит Майдан, в том числе и под предлогом борьбы с терроризмом, — тогда на руках у «майдановцев» уже было оружие, в том числе захваченное у правоохранителей. Но Янукович бежал. К нашим братьям-россиянам: белорусский оппозиционер Цепкало направил письмо Путину © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

И если Лукашенко не устоит, Зеленский будет иметь дело уже с новым президентом. Притом тогда, когда турбулентный период перехода власти если не закончится, то будет подходить к концу. Иными словами, Зеленский будет встречаться с реальным главой государства, а не с временщиком. Тем более кандидат от оппозиции Светлана Тихановская уверяет, что сразу же после своего избрания назначит новые — «честные» — выборы президента.

Если же Лукашенко удержит власть, Зеленский получит время для того, чтобы изучить реакцию международного сообщества на это. И в случае чего визит можно будет отменить, сославшись на карантинные меры: на октябрь обычно приходится пик заболеваний гриппом. Под эту причину, а также под причину борьбы с COVID-19, Зеленский может отложить визит.

В общем, октябрьский визит Зеленского под вопросом. Но вот его обсуждение сейчас может быть признаком того, что Лукашенко отчаянно торгуется с Западом.