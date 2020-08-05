Первого августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания. Тема этого года: «Поддержим грудное вскармливание и сделаем планету более здоровой». В соответствии с этой темой ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают правительства защищать и способствовать расширению доступа женщин к квалифицированному консультированию по вопросам грудного вскармливания

Грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления новорождённым детям необходимых для них питательных веществ. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или старше. Вопреки всему. Вторая история: Я принесла вам любовь © Анна Ревякина

Сложно писать статью на эту тему, так как подобные темы травмируют. Есть огромное количество женщин, которые в силу тех или иных причин не кормили детей грудью. Они живут с огромным чувством вины. Я принадлежу к их числу. Своего первенца я кормила всего три месяца. Но я должна написать эту заметку, чтобы мамы и папы знали, что польза грудного молока сохраняется даже в том случае, если вскармливание было смешанным. Положительное воздействие грудного молока длится в течение нескольких лет после завершения кормления.

Важно понимать: в том, что у женщины не сложилось с грудным вскармливанием, нет вины только женщины. Это системная проблема нашего общества. Безусловно, мамам нужно больше информации и поддержки врачей, акушерок, неонатологов, педиатров, медсестёр, семьи, мужа, мамы, свекрови, начальника и т.д.

Кормить ребёнка грудью или не кормить?

Мне кажется, что такой вопрос вообще не должен возникать, но он упорно возникает. Есть женщины, которые берегут грудь и покупаются на рекламу смесей. Одна из медсестёр в роддоме меня неправильно поняла, подумала, что я не планирую кормить дочь грудью. Это было примерно на четвёртый день после родов. Молоко только пришло.

Я сказала, что не буду кормить ребёнка, пропустив слово «сейчас». Я имела в виду, что только что покормила дочь и она сыта. Медсестра решила, что я вовсе отказываюсь прикладывать ребёнка к груди. Я видела, что восприняла она это нормально. Не кормить своего ребёнка грудью нормально, хотя это ненормально! Впрочем, наверное, медсестра на своём веку видела очень много, научилась ничему не удивляться и никого не осуждать.

Моя мама кормила меня до года и четырёх месяцев. Она убеждена, что моё здоровье именно потому такое богатырское, что она меня упорно, не жалея себя, кормила.

«А как тебя было не кормить, — вспоминала мама, — если смеси из тебя выливались фонтаном».

Я слушала и улыбалась: молодая, я не могла поверить, как это смеси могут выливаться из ребёнка фонтаном, а молоко нет.

Мой первый ребёнок родился, когда мне было двадцать лет. Я училась на четвёртом курсе Донецкого национального университета. Питание моего первенца было смешанным: смесь и молоко. Я училась, мне надо было ходить на пары. Постепенно молока становилось всё меньше. Сейчас, оглядываясь, я понимаю, что можно было побороться за лактацию, но мне было двадцать лет, и я не слишком-то заморачивалась. Вопреки всему. Как преодолеть страхи во время пандемии и кризиса © Facebook, Анна Ревякина

Заморочилась я через семнадцать лет. В роддоме мне снился сон, как излишки молока я бережно собираю в бутылочку и заставляю своего взрослого сына выпить со словами: «Пей! В материнском молоке иммунитет! Лучше поздно, чем никогда».

Сон этот не что иное, как моя вина. Много лет назад я не проявила упорство, отступила, не стала бороться за молоко. Сейчас я за молоко борюсь и смесью дочь не докармливаю. Да и как бы мне её докармливать, если мне досталась дочь, из которой смеси выливаются фонтаном! Мама, ты была права! Когда мы лежали в Морозовской больнице, нас снимали с грудного вскармливания на пару дней, чтобы снизить билирубин. Таков грубый способ борьбы с этим повышенным показателем.

Эти дни были адом. Дочь категорически отказалась пить смесь. Впрочем, мое молоко из бутылочки она не пьет тоже. Недавно мне надо было съездить в больницу, и я оставила дочь на папу. Папе торжественно была вручена бутылка с молоком. Но дочь его пить отказалась. Она терпеливо ждала, когда подвезут грудь, не желая довольствоваться резиновой подделкой и настаивая на оригинале.

Консультант по грудному вскармливанию

Лет пятнадцать назад появилась такая профессия — консультант по грудному вскармливанию. Сейчас этот факт уже почти никого не удивляет. В первые недели после рождения дочери мне казалось, что у меня не хватает молока, и я обратилась за помощью к консультанту по ГВ Полине Олифировой. Полина — дончанка, вот уже шесть лет живущая в Москве. Полина десять лет консультирует мам по вопросам грудного вскармливания.

Эту заметку я написала при помощи Полины.

Она, как и многие консультанты по ГВ, пришла в профессию в связи с тем, что у неё самой на старте материнства были проблемы с грудным вскармливанием. Никто из врачей молодой маме помочь не мог.

«Я слышала фразы, которые сейчас меня приводят в ужас, — вспоминает Полина, — мол, а что я думала, что будет легко и т.д. Мне советовали купить смесь и не мучить ни себя, ни ребёнка!»

Через знакомых подружек Полина узнала, что в Донецке будет проходить обучение консультантов по грудному вскармливанию в рамках программы ЮНИСЕФ. Полина попала на тренинг, когда дочери был год, ей казалось, что она уже всё знает, а после тренинга она поняла, что не знала почти ничего.

Смесь или молоко

«Разница между смесью и грудным молоком в том, что грудное молоко — это биологически активная жидкость, которая меняется в зависимости от потребностей конкретного ребёнка, — говорит Полина, — меняется состав в зависимости от состояния здоровья ребёнка, от его возраста. Каждое конкретное молоко подстраивается под конкретного ребёнка. Даже если мама заболевает, состав молока меняется таким образом, чтобы защитить ребёнка от болезни мамы. Часто можно услышать, что после года «молоко пустое», это неправда. Чем реже становятся кормления, тем больше иммунных защитных факторов появляется в составе грудного молока». Младенцы-отличники и не очень. Анна Ревякина о загадочной шкале оценки новорожденных © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

Существует рекомендация ВОЗ кормить ребёнка до двух лет и более.

«Минимальный срок кормления шесть месяцев или год, — говорит Полина, — после двух лет ребёнок вполне может самоотлучиться. Все дети и мамы индивидуальны, конечно, всё должно зависеть от состояния здоровья, если ребёнок часто болеет, нельзя рано прекращать его кормить».

Монголия впереди всей планеты

В Монголии грудное вскармливание является почётным материнским делом. Там самый настоящий культ грудного вскармливания и грудного молока. Монгольские младенцы первые три месяца, так называемый четвёртый триместр, кормятся только по требованию. Грудь им дают на любой писк. Монгольская мама вообще особенно не думает, из-за чего ребенок начал возмущаться. В Монголии абсолютно нормально кормить до трёх лет, но считается желательным всё-таки до шести.

Один из самых популярных монгольских видов спорта — национальная борьба. Считается, что настоящим борцом мальчик сможет стать, только если мать не отлучала его от груди до шести лет.

Реже, но не сказать, что редко, в Монголии можно встретить случаи, когда ребёнок пьёт грудное молоко до восьми-девяти лет. Это считается долгокормлением. Монгольские матери серьёзно сокрушаются, что пришлось завершить грудное вскармливание слишком рано, если обстоятельства заставили отнять ребенка от груди до трёх лет.

Публичное грудное кормление для Монголии является абсолютной нормой. Более того, очень поощряется обществом. Никто не будет стыдливо отводить глаза, наоборот, подойдут поближе и подробно расскажут маме, какая она молодец, что кормит ребенка, и наговорят кучу комплиментов малышу. Никому в голову не придёт, что женщина должна прикрыться или как-то закамуфлировать процесс. Ей могут предложить сесть поудобнее, но никто не будет предлагать пройти в отдельную комнату.

Ведь с точки зрения монголов, то, что она делает, свято.

А что у нас?

«Что касается России или Украины, то до сих пор мама, кормящая малыша в общественном месте, вызывает огромное количества негатива, — сетует Полина, — часто в социальных сетях грудное вскармливание сравнивают с прилюдным опорожнением кишечника. Мол, что это вы тут такое природное устроили, так давайте в туалет не будем заходить, будем делать свои дела прямо посреди супермаркета или картинной галереи».

Странно, что люди не понимают, что полотен с опорожняющими кишечник людьми великие художники не писали, а вот кормящих матерей или кормилиц изображали часто. Это и Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», и Пабло Пикассо «Материнство», и многие другие. Вопреки всему. Четвертая история: О мужчине, но для женщин © предоставлено автором

«А помните молодую маму, мою тёзку Полину Хлынову, которую выгнали из Третьяковской галереи за то, что она стала кормить грудью полуторагодовалого сына, — напомнила Олифирова, — Хлынову журила смотрительница, говорила, что их за это наказывают, что это неприлично, что кормить надо в предназначенных местах. Так вот этот инцидент происходил по иронии судьбы в зале, где на картинах женщины кормили грудью младенцев. После этого случая в галерее появились специальные таблички, указывающие на зоны, где можно в спокойной обстановке, не привлекая внимания, покормить ребёнка».

Так вышло, что ХХ век превратил женскую грудь в сексуальный объект. На самом деле грудь предназначена прежде всего для выкармливания детей. Мы нормально воспринимаем девушек без белья в полупрозрачных майках. Но стоит к этой груди приложить младенца, так сразу начинаются ахи и вздохи.

За без против

Кормление грудью — это поистине чудесное занятие, самое настоящее волшебство, магия единства, возникающего между мамой и ребёнком. Когда я первый раз кормила сына грудью, я плакала. Слёзы капали на его щёку. Он лежал в палате интенсивной терапии и ждал, когда я приду его кормить. Но бывает, что женщине неприятны ощущения, которые возникают во время кормления, а порою женщине не хочется зависеть от ребёнка, кормление воспринимается как несвобода.

Да, я за грудное вскармливание, но смешанное или искусственное не хуже. Надо понимать, что у каждого своя жизненная ситуация.

И напоследок я перечислю все «за». Грудное вскармливание способствует быстрому восстановлению мамы после родов, уменьшает риск кровотечений в послеродовом периоде и способствует более выраженной потере веса после беременности. С последним тезисом очень часто спорят, но таковы данные научных исследований. Женщины, кормящие грудью, менее повержены послеродовой депрессии, у них снижается риск рака молочной железы, яичников и эндометрия. Удивительно, но грудное вскармливание улучшает минерализацию костей и уменьшает риск развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе.

Кроме того кормить удобно и выгодно! Грудное молоко всегда с собой и оно всегда нужной температуры. Экономическая выгода составляет около 70 тысяч рублей в год. Именно столько тратят молодые родители на адаптированные молочные смеси для малыша. Но это ещё не всё! Грудное молоко позволяет снизить заболеваемость у детей, и родители не будут тратить денег на лечение. Снижается число госпитализаций и посещений врача, а так же риск внезапной смерти. Вопреки всему. Третья история: Первый день дома © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Грудное вскармливание снижает риск сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсульта, гипертонии ИБС, атеросклероза) у матери и укрепляет психоэмоциональный контакт матери и ребёнка. Есть исследования, что ГВ улучшает когнитивное развитие, речь, двигательные функции и показатели IQ. У недоношенных малышей грудное молоко снижает риск некротического энтероколита, сепсиса, ретинопатий, бронхолёгочной дисплазии, улучшает неврологический исход и развитие функции слуха.

Грудное молоко стимулирует моторику и созревание кишечника, правильно формирует микрофлору кишечника у детей. Дети, которых кормили грудью, реже страдают от неправильно сформированного прикуса. Молоко защищает от серьёзных заболеваний: снижает частоту ожирения, рака, ишемической болезни сердца и показатели липидограммы в старшем возрасте, аллергических состояний, сахарного диабета и т.д. Степени защиты увеличиваются с продолжительностью грудного вскармливания.

Многие из положительных эффектов сохраняются даже при дополнении материнского молока молочной смесью.