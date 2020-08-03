По состоянию на 19:00 3 августа в мире зафиксировано более 18 млн 302 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 694 тыс. человек скончались, свыше 11,5 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта koronovirus.site

На десятом месте по количеству заболевших — Колумбия с 317,6 тыс. заболевших, следом идет Испания (335,6 тыс.).

На восьмом месте Чили (359,7 тыс.), потом Перу (428,8 тыс.), затем Мексика (439 тыс.), ЮАР (511,4 тыс.), Россия (856,2 тыс.), Индия (1 млн 830 тыс.) и Бразилия (2 млн 733 тыс.).

В мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 822 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 158,4 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 94,1 тыс. Следом идут Мексика (47,7 тыс.), Великобритания (46,2 тыс.), Индия (38,4 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (19,6 тыс.) и Иран (17,4 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 3 августа зафиксировано 856 264 случая заболевания, 14 207 заразившихся умерли, 653 593 человека выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 августа © бюллетень

«Мы выбрали, благодаря Институту Гамалеи, очень безопасный подход. Действительно, он будет активно использован. Как господин Мурашко (министр здравоохранения РФ — ред.) заявил, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши портфельные компании, Alium и "Р-Фарм", будут эту вакцину производить. Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 миллионов вакцин в месяц в России», — приводит слова Дмитриева РИА Новости 3 августа.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду на реализацию в ближайшие месяцы идеи о начале вакцинации от коронавируса, что позволило бы с большей уверенностью говорить о проведении Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год.

«Мы надеемся, что период вакцинации, о которой сейчас так много говорится, позволит нам и всем спортсменам из других стран принять участие в Олимпийских играх», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

«Безусловно, все нацелены провести эти Игры — и оргкомитет, и МОК. На сегодняшний день в связи с тем, что пандемия является чем-то новым для всего мира, прогнозы сейчас самое неблагодарное дело. Очевидно, что эти Олимпийские игры переносить дальше, чем лето следующего года, уже невозможно — и так практически через полгода должны состояться зимние Игры в Пекине, а потом будут Игры (2024 года) в Париже. Перенесены уже и юношеские Олимпийские игры, которые должны были пройти в Сенегале. Календарь мультиспортивных олимпийских событий нарушен», — добавил он.

Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Две недели назад тот же суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС, этот административный протокол также был связан с посещением Дивеево.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 3 августа зафиксировано 73 158 случаев заболевания, 1 738 заразившихся умерло, 39 876 выздоровели.

С 3 августа на Украине начали действовать правила зонального карантина. Города и регионы, которые попали в красную зону, отреагировали на них по-разному: Тернополь начал протестовать, а Луцк только частично приостановил работу общественного транспорта, сообщают местные СМИ

Попадание региона в «красную» зону, согласно распоряжению центральных властей, ведет к запрету работы транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и посещения учебных заведений.

В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин — закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также остановили работу общественного транспорта.

Главной причиной такого быстрого роста числа заболевших эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами.

А местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону. Мэр города заявил, что правительство не помогало финансово городу.

Горсовет Тернополя официально заявил, что в понедельник, 3 августа, проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.

Коронавирус есть и в других регионах, и в некоторых пробирается в органы власти.

Например, у двух заместителей Мэра Одессы Геннадия Труханова подтвердили коронавирус, еще один вице-мэр ожидает результатов тестирования.

«COVID-19 подтвердился у заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и у исполняющего обязанности вице-мэра Дмитрия Жемана, получившего положительный результат ПЦР-теста еще первого августа, до этого он участвовал в массовых мероприятиях и посетил презентацию фильма в одном из отелей. Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции и ждет своих результатов ПЦР-анализа», — говорится в сообщении.

В мире

Последствия пандемии коронавируса человечество будет ощущать в течение ближайших десятилетий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

«Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который бывает раз в столетие, и последствия которого будут ощущаться в течение следующих десятилетий. Многие страны, которые считали, что они оставили позади самое худшее, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. Некоторые из тех, кто был поражен впервые недели меньше, теперь сталкивается с растущим количеством случаев и смертей»

В рекомендациях странам-членам ВОЗ советует продолжать мобилизовать глобальных и региональных партнеров с целью быстрого реагирования на COVID-19 и ускорить исследования по разработке вакцины и доступа к диагностике и терапии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 2 августа

«Ряд вакцин проходит третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент "серебряной пули" нет и не может никогда не появиться», — сказал он.

Тедрос Аданом Гебереисус отмечает, что подавление вспышек заболевания пока что сводится к основам общественного здравоохранения и борьбы с распространением болезней и предостерегает от поспешной отмены карантина.

Глава ВОЗ напомнил руководствам государств о необходимости обеспечивать тестирование на COVID-19, изоляцию и лечение заболевших, выявление контактных лиц, а гражданам — соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.