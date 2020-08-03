Дмитрий Выдрин, как истинный политический философ, увидел на груди у украинского президента Владимира Зеленского весьма необычный, вернее непривычный современному человеку гаджет. И вот, что из этого получилось

Одно из самых ярких событий детства: знакомый отца — ветеран Великой Отечественной подарил мне, в честь поступления в первый класс, бинокль. Настоящий, трофейный, цейсовский! Я месяц с ним не расставался. Кажется, даже спал с тяжелой и безупречной оптической тушкой. Мир сразу приблизился ко мне в восемь раз. Но со временем я понял, что бинокль, даже просветленный, не изменяет мир, а только приближает.

Поэтому, искренне смеялся на фильме «Свадьба в Малиновке». Помните, там персонаж Попандопуло постоянно носится с биноклем на груди. Всё, даже лежащее рядом, рассматривает через линзы. Комизм в том, что он еще не вышел ментально на уровень первоклассника. Ему мерещится, что через этот волшебный агрегат окружающие сущности резко поменяются. Куча драного барахла превратиться в элегантные одежды, пустой бандитский общак предстанет обильной казной, даже отмороженные подельники обратятся надежными боевыми соратниками. Но чуда не происходит. Даже с помощью таинственной оптики. Смешно, право.

Но вот каждый день я вижу фотки и ролики уже президента Зеленского с биноклем на груди. (Чаще всего, почему-то морским. Как парафраз шутки: «Жора, плюнь мне на грудь — не могу без моря»). Вот главнокомандующий внимательно рассматривает, что-то на Донбассе. А вот, пристально всматривается в упор в лежащий рядом с одесским пляжем танкер «Дельфи»… И подобных сюжетов множество. Зе скоро и представить нельзя будет без такого аксессуара власти. Даже в ВР и на Кабмине. Про семью и не говорю. Зеленский решил сделать государственными праздниками Курбан-байрам и Хануку © пресс-служба президента Украины

Но я-то всё понимаю. Чел еще думает, что этот гаджет меняет сущности. Посмотрел на линию разграничения — и нет никаких обстрелов. Посмотрел на вонючий контрабандный мазутовоз — и чистейшее море до горизонта. (Хотя бинокль в режиме аннигилятора сущностей работает только в паре с «колёсами». Был у меня сосед «на химии», который изобрел «противотанковые таблетки»: принял в окопе одну — и нет никаких танков.)

Короче, похож, похож он на Попандопуло в исполнении гениального его коллеги Водяного. Ну, может только одно маленькое различие. Народный артист Союза Михаил Григорьевич был масштабен в жизни и комичен на сцене. А украинский юморист Владимир Александрович масштабен на сцене (особенно в известном сериале), но комичен в жизни. Но «це таке». Сейчас о другом. О самом «Феномене бинокля».

Начну с собственной загадки: чем бинокль отличается от политика? Ответ простой — бинокль приближает (если без мистики), а политик — меняет (если по большому счету). Я вспомнил об этом, когда слушал Дегтярёва. Да, да того самого Михаила Владимировича, который назначен и.о. губернатора Хабаровского края.

Сражу скажу, внешне мне временный лидер края понравился. Волевой, лаконичный, моложавый. Про таких мой бывший научный руководитель говорил: «Крепкий аспирант!» Еще он, уже по стилю риторики, напомнил моего дальнего родственника — бывшего генсека. Тот тоже любил обычно заканчивать свои спичи, также как завершил свою известную речь на двадцать втором партийном съезде: «За работу, товарищи!» (Хотя это может быть и тост знаменитого генерала Михалыча из «Особенностей национальной охоты», типа: «Ну, за работу, товарищи!») Работа, так работа.

Короче, всем хорош в.и.о., если б только ехал работать в этот безбрежный край оптическим аппаратом, а не политическим руководителем. Да, как бинокль, он действительно, силен. Приблизил, например, проблему коронавируса. Не так, правда, кратно как санврач, но ощутимо. Будем, мол, бороться! За нами Москва. Какие-то еще проблемы края укрупнил, но сейчас не вспомню. Жаль, только о политике ни слова. Например, о том почему богатейшая территория с необозримыми ресурсами за последние годы отстала на порядок от другой — китайской стороны Амура, где нет кроме населения вообще ничего.

Политика, напомню, опирается среди прочего на такие важнейшие основания как количество ресурсов и качество управленческой элиты. Вроде всё есть на нашем берегу. И нет, повторюсь, такого на той стороне. А разрыв в развитии, комфорте, технологичности производства, качестве жизни и пр. все увеличивается. Причем не в нашу пользу. Даже в бинокль это видно с высокого берега батюшки-Амура. Но мало увидеть. Надо понять и не простить. Понять, почему это происходит и не простить тех управленцев, которые это допустили. А это уже не оптика, а политика.

Политик, напомню, не санврач, не дорожный строитель, не энергетик, не бизнесмен. Даже не учитель. Он, скорее, герменевтик. Потому, что учитель учит людей. А герменевтик учит учителей. (В самом широком смысле). Не всем, пока, понятно. Даже «крепким аспирантам».

Вот, протесты в Хабаровском крае активно поддержали украинские политики и «активисты». Говорят, что Хабаровский край, типа, «наш край». Они по своему правы. Украина — страна биноклей. (В смысле, президентов с биноклями). Там все проблемы рассматривают укрупнено. Не решают, конечно никакие, но и не строятся к этому. Наверное, поэтому украинская сторона так психологически легко признала своими запредельно дальние территории, где ментальность, подход к реальности очень похожи. Суть, в одном слове: «Посмотрим». Ходаковский объяснил, почему Зеленский побоится вводить миротворцев в Донбасс © предоставлено Александром Ходаковским

Но Дегтярев не един. В многочисленных краевых субъектах федерации, бдительно, как Карацупа на границе, бдят губеры с биноклями. Смотрят. Смотрят. В бинокли Зеленского. На дороги, на ТЭЦ, на базары…Они винят новый дивный мир. Там за горизонтом, там тарам, там тарам…

Геополитика, напомню, по своему дизайну состоит из стратегичности центра и силы края. Край в мирное время — это витрина страны. В военное — ее фронт.

Соответственно, любой политик края — это еще и геополитик, отвечающий за баланс сил на краю. Он отвечает за воплощение стратегии центра и за мощь своего участка края. То есть он выбирает тип, структуру, темпы реиндустриализации и ее драйверы, если уж речь идет об актуальном моменте. Он конвертирует этот инструмент в мегацели государства — здоровье и образование нации (в самом широком смысле). Он создает дополнительные ресурсы — и человеческие, и материальные. Именно не смотрит, а создает! Он…Да, что там говорить — тут все понятно.

Проблема только в том, что в России издавна было выгоднее, да и безопаснее, быть чиновником, чем политиком. Тем более — геополитиком. Поэтому так рвут душу слова из песни: «Возвращай-ка Алясочку взад». Может эта тенденция, наконец, прервется. Хотя на самом краю. («Хоть немного еще постою на краю»). Тем более запрос на это есть. И с самого « низа», и с самого самого «верха». На тех, кто служит державе, а не выслуживается перед начальством. На тех, кто «дворянин», а не «дворник». Тогда не будет таких «обломов» как недавняя осечка с дивным проектом «Северного Края», через сущностное объединение Архангельской области и ненецкой автономии. Тогда люди не будут массово выходить на улицы Хабаровска со странными требованиями. Выходят ведь, по сути, не за хлеб, а за величие своей страны…Впрочем, туда уже вылетел мой любимец Шнур. Он все объяснит.На понятном многим языке.

Короче, бинокли не нужны, если весь мир и так на ладони.