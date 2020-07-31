Украина привлекла от размещения евробондов $2 млрд, Кабмин утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы, большинство украинцев отмечают ухудшение экономического положения. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Большинство украинцев отмечают ухудшение экономического положения

На сегодняшний день свыше 60% украинцев полагают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось. Четверть считает, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в понедельник, 27 июля, опроса социологической группы "Рейтинг". «Безвиз» для украинских рек и «безхлеб» для украинских граждан © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Сообщается, что в отношении будущего две трети опрошенных оказались пессимистами. 17% украинцев считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация на Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% — ожидают ухудшения.

"Однако в долгой динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%)", — говорится в исследовании.

В целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Кроме того, 19% считают, что в целом дела на Украине идут в правильном направлении, и 68% — противоположного мнения.

Напомним, согласно результатам исследования R&B Group, в конце июня этого года лишь 1% опрошенных украинцев считали экономическое положение страны более или менее хорошим, 20% сочли его средним, а подавляющее большинство (76%) — в целом плохим.

Правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 29 июля, одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

"Проект был разработан при участии Минфина, Минсоцполитики, других заинтересованных органов, происходило много дискуссий, обсуждений, заседаний правительственного комитета, было доработано с учетом совещаний под председательством премьер-министра и совещаний с Минфином", — сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Народный депутат Алексей Гончаренко в то же время сообщил в Telegram-канале основные прогнозные макропоказатели. Так, по его словам, валовой внутренний продукт в 2021 году составит $164,49 млрд (плюс 4,6%), в 2022 году — $185,69 млрд (плюс 4,3%), в 2023 году — $207,59 млрд (плюс 4,7%). Потребительская инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 — 6,7% в среднем к предыдущему году.

Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году — 911 млрд грн ($33,24 млрд), в 2022 — 1034,6 млрд грн ($37,75 млрд), в 2023 — 1171,9 млрд грн ($42,76 млрд).

Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная в 2021 году — 13 632 грн (36,4 тыс. руб.), в 2022 — 15 414 грн (41,2 тыс. руб.), в 2023 — 17 169 грн (45,8 тыс. руб.). Падение промышленности, ухудшение прогноза по экономике, рост цен на газ. Главное в экономике Украины 18-24 июля © Украина.ру/Стрингер

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году — 16,36 млн человек, в 2022 — 16,66 млн человек, в 2023 — 16,84 млн человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году — 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 — 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 — 8% к рабочей силе соответствующего возраста.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в прогнозе есть базовые и положительные, и отрицательные сценарии. "Все зависит от того, как мы будем реализовывать запланированные реформы, как будет развиваться ситуация с коронавирусом на Украине и в мире. Наш базовый прогноз пока остается неизменным по Украине. Это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году, то есть мы, несмотря на различные прогнозы, более пессимистичны… мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Министерство экономики — так называемый "консенсусный макропрогноз", — заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, и Министерство финансов, и Министерство экономики пока подтверждают движение Украины по этому сценарию. "При этом, начиная с 2021 года правительство закладывает среднегодовой рост валового внутреннего продукта на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн (16,7 тыс. руб.) в среднем. То есть так, как мы и говорили, — шесть тысяч в начале года, 6500 во втором полугодии. В 2022 году — 6700 грн (17,9 тыс. руб.), в 2023 году — 7200 грн (19,2 тыс. руб.). Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики", — отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что точками роста будут развитие промышленности, поддержка национального производителя и ожидания, что с IV квартала начнется восстановление экономик стран мира, в результате чего возрастет спрос и экспорт украинских металлов. Также точкой роста будет переработка в аграрном секторе, чтобы аграрии поставляли готовый продукт. Третий аспект — поддержка малого и среднего бизнеса. Четвертый — привлечение внутренних инвесторов. Дания дала добро на «Северный поток — 2», Германия откажется от углеводородов. Обзор энергорынка © AP, Keith Srakocic

«Минэкономики решило, что у нас будет V-образный рост, быстрое восстановление после падения. Хотя в мире экономисты уже редко используют эту модель, предпочитая вариант U-образного роста, то есть медленного восстановления. Есть также модели W-образного роста, цикла ростов и падений, сменяющих друг друга, и т.д. Аргументация Минэкономики по прогнозу непонятна", — считает экономист Алексей Кущ.

Напомним, согласно прогнозу Нацбанка, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Украина привлекла от размещения евробондов $2 млрд

Украина в четверг, 30 июля, официально объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму $2 млрд (процентная ставка 7,253% с погашением в 2033 году). Также был завершен обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году.

В результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет $974 100 000, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении — $1,013 млрд.

«Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%). Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран ЕС, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций — их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира", — добавили в Минфине.

Напомним, это вторая попытка разместить 12-летние еврооблигации: первую отменили после заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, Министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", — заявил глава Минфина Марченко.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%.

Вторая попытка размещения оказалась не только удачной, но и более выгодной: в первый раз Минфину удалось привлечь лишь $1,75 миллиарда под 7,3%. Со второй попытки инвесторы согласились заплатить $2 миллиарда и под несколько более низкий процент — 7,25%.

Таким образом, по результатам сделки в бюджет непосредственно поступит $1,25 миллиарда. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета.