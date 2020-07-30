Две недели назад, 15 июля, ГП «Укрводпуть» и китайская государственная компания China Railway подписали соглашение о развитии внутренних водных путей Украины на Днепре, Днестре и Дунае для облегчения торговли между Украиной и Китаем

В Мининфраструктуры заявили, что еще было бы неплохо за счет «льготного кредитного финансирования» Эксимбанка КНР построить дорогу на участке обхода Кременчуга с мостовым переходом через р. Днепр, Большую кольцевую дорогу вокруг Киева и дорогу Одесса-Николаев-Херсон. Всё на продажу. Как Украина становилась колонией Китая © kit.ai

С одной стороны, можно было бы посмеяться над тем, как вдохновенные декоммунизаторы просят денег у структур, напрямую подчиненных Компартии Китая, и поинтересоваться, не является ли госизменой сотрудничество с банком, который финансирует развитие российского нефтегазового комплекса, а с другой… все еще хуже, поскольку госизмена здесь таки есть, но заключается она, конечно, не в этом.

Украина меняет ориентацию

Итак, по итогам I квартала 2020 года главным торговым партнером Украины, которая ввела уголовную ответственность за позитивные упоминания коммунизма, продолжает оставаться коммунистический Китай. Причем «экспортно ориентированная» украинская экономика почему-то вывезла туда товаров на 1,78 млрд долларов, а ввезла — на 2,4 млрд, не говоря уже о том, что в «страну-агрессор» Украина с начала этого года уже вывезла товаров на 889 млн долларов, а ввезла оттуда — на 1,56 млрд. Поэтому первое, что надо понимать, Украина — это «импорто ориентированная» экономика, которая потребляет больше, чем производит (в 2019 году общий экспорт — 50,1 млрд долларов, импорт — 60,4 млрд долларов). Сводить концы с концами при такой системе удается лишь за счет долговой кабалы у внешних кредиторов и постоянной девальвации национальной валюты. Снижение покупательной способности гривны (в т.ч. за счет инфляции) помогает украинским экспортерам-олигархам, получающим прибыль в валюте, минимизировать издержки внутри страны, касающиеся прежде всего выплаты зарплат. Так что разговоры об «экспортно ориентированной» экономике Украины значат лишь то, что олигархи богатеют за счет вывоза из страны всякой всячины, а народ живет на дорогом импорте.

Но что же вывозят наши экспортеры? В 2019 году из Украины за рубеж ушло сельскохозяйственной продукции на 22 млрд 153 млн долларов (44,3% от всего экспорта) и металла — на 10 млрд 259 млн долларов (20,5% от всего экспорта). А теперь внимание — ТОП-10 украинских экспортных товаров: подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, железная руда и концентраты, полуфабрикаты из углеродистой стали, прокат плоский, провода и кабели, рапс, соя, макуха. Как видно, здесь почти нет даже продукции первого передела, а почти все занято чисто сырьем. Украина — сырьевой придаток, и это математический факт. Чей сырьевой придаток? В ТОП-10 стран-импортеров из Украины входят Китай, Польша, Россия, Турция, Италия, Германия, Египет, Индия, Нидерланды, Венгрия. И тут возникает вопрос, были ли в истории случаи, когда сырьевая колония вела бы войну против своей метрополии, продолжая при этом оставаться ее сырьевой колонией? Сама же Украина импортирует из «страны-агрессора» целых 11,5% (второе место после Китая; импорт из стран ЕС — от 6,8% до 2,6%). При этом крайне интересно, что, вывозя прежде всего с/х-продукцию и металл, Украина ввозит в весьма значительных объемах… тоже с/х-продукцию (9,5% на 5 млрд 736 млн долларов) и металл (6% на 3 млрд 649 млн). В чем смысл? Да в том, что олигархи по максимуму продают сырье и получают за него доллары, а остаткам нашей перерабатывающей промышленности и потребительскому рынку негде взять продукцию, кроме как за рубежом. Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum

Итак, колонией в современном смысле называется страна, которая ввозит больше, чем вывозит, и при этом в структуре ее импорта — высокотехнологичные товары, а в структуре экспорта — сырье и продукция первого передела. Отличие от классических колоний конца XIX-начала XX века лишь в том, что на территории современной колонии не стоят войска метрополии. Хотя многие считают, что стоят.

Миссисипи на Днепре

Важно понять, почему в украинском правительстве озаботились срочным развитием водных путей. Ведь помимо соглашения с Китаем готов для принятия законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте. В апреле его не внесли в повестку Верховной Рады, но он остается в ряде приоритетных. Главное в законопроекте — допуск в Украину судов под иностранным флагом (кроме российского, естественно), что должно решить проблему нехватки флота класса «река-море», которую считают главным препятствием для увеличения речных грузоперевозок.

Дело в том, что крупнейшим логистом в Украине до сих пор остаются железные дороги (около 60% преревозок), но ж/д-полотно сильно изношено, а восстанавливать его дорого. То есть качество услуг падает, а цены растут. Госстат говорит о том, что в прошлом году ж/д-перевозки сократились на 2,6%, а объем перевозок зерна и продуктов помола в I квартале этого года — на 18,8%. В июне же такая транспортировка вообще просела на 48,9% по сравнению с июнем 2019-го.

Зато речные перевозки увеличились аж на 36,9%, причем прежде всего за счет все тех же зерна и руды. Только по Днепру в прошлом году отправили на продажу 4,8 млн тонн зерновых. В январе-феврале 2020 года по Днепру перевезли в 6,2 раза больше грузов, чем в аналогичный период прошлого года. Впрочем, металлурги-экспортеры тоже смотрят в эту сторону. Ахметовский «Метинвест», например, в 2019-м увеличил объем речных перевозок на 43,3%, из которых примерно 2/3 ушло сразу на экспорт, а 1/3 — каботажем через морские порты Украины.

Идея переключиться на речной транспорт для отправки за границу сырья и полуфабрикатов вообще-то не нова. Еще в 2014 году на конференции «Днепр в европейском фарватере» при поддержке посольства Королевства Нидерланды представитель Всемирного банка закончил свою речь словами: «Давайте сделаем Днепр Миссисипи Украины!» В прошлом году та же риторика появилась в Комитете ВР по вопросам транспорта — помимо украинской Миссисипи там придумали термин «безвиз для украинских рек». Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

Но Миссисипи стоит дорого: не хватает складских помещений, устарели шлюзы и навигационное оборудование, уровень воды при шлюзовании недостаточный, не хватает кранового оборудования, недостаточна глубина в средней и верхней части реки, ж/д-мост в г. Днепр открывается только 1 раз в сутки, устарел флот. Поэтому и нужны китайские финансовые вливания. И Китаю они нужны, поскольку он заинтересован в еде из Украины. Правда, Украина почему-то не заинтересована в еде для своих граждан. Совершенно очевидно, что почти весь продовольственный импорт (кроме бананов, кокосов и знаменитой белорусской лососевой икры разве что) можно покрыть своей продукцией, тем самым сильно удешевив продукты питания для населения, которое тратит на них 44,5% своих доходов. Но население купит их за искусственно девальвированную гривну, а за рубеж можно продать за доллары. При таких раскладах вопрос выбора для олигархов даже не стоит.

Помимо Китая деньги в такое взаимовыгодное дело готова вкладывать и Европа. Так, недавно ЕБРР выделил 27 миллионов долларов верфям ООО «Нибулон» Алексея Вадатурского для строительства дополнительного речного транспорта. У «Нибулона» уже есть 77 судов, и в этом году компания планирует перевезти речных грузов на 30% больше, чем в прошлом. Ее грузами, 85% которых, само собой, идет на экспорт, являются тоже, само собой — зерно, железная руда, строительные материалы и херсонские арбузы (как не вспомнить про знаменитую «баржу с кавунами»?). Но это компания частная. А вот пока еще государственному Украинскому Дунайскому пароходству (УДП) почему-то никто не помогает и даже наоборот. Мало того, что у госкомпании украли 32 баржи стоимостью 5 млн евро (некий подрядчик ООО «Олтекс-Од» вывез их из Украины и перерегистрировал), так еще и измаильское отделение Минюста заморозило деньги УДП, которые предназначались для выплаты зарплат и налогов, поэтому предприятие на грани банкротства. Не удивляет, что китайские инвесторы, заинтересованные в покупке «проблемной» госкомпании, уже тут как тут.

Колониальная администрация и местные гауляйтеры

Чтобы окончательно разобраться, кому выгодно, давайте посмотрим, в чьей собственности находятся 10 крупнейших речных терминалов, на долю которых приходится 75% перевалки речных грузов. По данным исследования Food & Agri, Николаевский перегрузочный комплекс, а также филиалы «Вознесенская» и «Казацкая» принадлежат тому же «Нибулону» Алексея Вадатурского; Запорожский, Николаевский, Днепропетровский и Херсонский речпорты — «Укрречфлоту» Константина Григоришина; Кременчугский речпорт — ООО «Металокоплекс» с рядом владельцев; Киевречпорт — трем компаниям, которые связывают с Нестором Шуфричем; «Максигрейн» — Александру Федорову. Скаршевский об экономике Украины: год начался с провала © Facebook, Виктор Скаршевский

Таким образом, 5 частных предприятий контролируют 75% речных грузоперевозок.

Крупнейшими землевладельцами в Украине являются UkrLandFarming Олега Бахматюка, офшорный «Кернел», американский «Агропросперис», «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, «Астарта-Киев» Виктора Иванчика, саудовская «Мрия-Агрохолдинг», «Агротон» Юрия Журавлева, ИМК американо-российского «Ренессанс капитал», AgroGeneration европейского фонда SigmaBleyzer, «Эпицентр К» Александра Гереги, «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко и связанный с Игорем Коломойским «Агрейн».

ТОП-5 экспортеров сои из Украины: швейцарско-нидерландский «Бунге», американский «АДМ», американский «Агропросперис», голландско-люксембургская «Агро-промышленная компания Содружество Украина», швейцарско-нидерландский «Гленкор».

ТОП-5 экспортеров пшеницы из Украины: «Нибулон» Вадатурского, американский «Каргилл», швейцарский «Луи Дрейфус», швейарский Sierentz Global Merchants, офшорный «Кернел». На долю десяти крупнейших компаний приходится около 70% экспортированной из Украины пшеницы.

ТОП-5 экспортеров рапса из Украины: американский «АДМ», американский «Каргилл», швейцарско-нидерландский «Гленкор», «Нибулон» Вадатурского и китайский COFCO. Их доля составила 97,9% от общего объема рапса, экспортированного из Украины. А доля «АДМ» — почти 40%.

Итак, Украина подходит к последней стадии дележа активов. Единственная растущая сфера экономики — сырьевая — находится в руках буквально десятка иностранных и украинских крупных частных компаний. На этот последний лакомый кусок заглядываются все — от США и Европы, которые к нему присосались уже давно, до Китая, который на всех фронтах экономически жмет «старых» игроков. Местные же олигархи, как видно из приведенной выше статистики, найдут свое место на перевалочных потоках украинского сырья, которое согласно Конституции принадлежит народу. Сам же народ… Впрочем, для сельскохозяйственного производства, добычи руды и небольшого кусочка металлургии первого передела в Украине до сих пор избыточное население. Лишние люди, не вписавшиеся в рынок. Если это не колония, то что такое колония?