В Верховную Раду внесли постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова: его инициатором является партия «Голос», финансируемая олигархом Виктором Пинчуком и миллиардером Джорджом Соросом

Нардепы из «Голоса» обвиняют Степанова в неспособности эффективно противостоять эпидемии COVID-19, срыве закупок жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных, атаках на руководство Национальной службы здоровья. Но в реальности желание «соросят» избавиться от министра вызвано предпринятой им попыткой пересмотра убийственной для украинской медицины реформы Ульяны Супрун.

Политическая биография Степанова

Карьера Степанова развивалась весьма стремительно. Так, в 90-х годах за короткое время он проделал путь от санитара до исполнительного директора АОЗТ «Энергосервис АТ», причем это имело место во время учебы сначала в Донецком национальном медицинском университете, который он окончил в 1998 году, а потом и в Киевском национальном экономическом университете.

Уже в 2003 году Степанов был назначен в Киеве на должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации, которой руководил в то время Николай Азаров, а с 2008 по 2010 был первым замом губернатора Одесской области. С 2010 был директором ГП «Украинский государственный центр транспорта «Лиски», а в 2011 стал директором государственного предприятия полиграфкомбинат «Украина».

Но еще интереснее политическая часть биографии Степанова. Степанова называли и человеком Виктора Ющенко, и «контролером» от регионалов, и близким к скандально известному олигарху Игорю Коломойскому. Последнее — наиболее очевидно, поскольку об этом свидетельствует ряд фактов. Степанов вел совместный бизнес с Игорем Диденко, являющимся человеком Коломойского. Так, в 2007 году Диденко и Степанов были соучредителями предприятия «Укрминерал», занимающегося добычей декоративного камня, известняка, глины и мела. Позже в документах среди учредителей фирмы фигурировал брат губернатора — Игорь. Брат Степанова также был адвокатом Диденко, когда его судили по газовому делу «РосУкрЭнерго» за растрату чужого имущества в особо крупных размерах. А с 1999 по 2000 год Степанов возглавлял ГП «Торговый дом «Газ Украины», входящий в структуру НАК «Нафтогаз». А руководил «Нафтогазом» в этот период как раз Диденко.

Помимо этого, кумом и близким другом Степанова является другой приближенный днепропетровского олигарха — экс-губернатор Одесчины Игорь Палица. Палица является давним соратником Коломойского, ответственным за топливно-энергетический комплекс.

Факт дружбы с ним Степанов не скрывал, подтвердив его в ходе пресс-конференции в апреле прошлого года.

Губернатор Одесской области, попавший в немилость Порошенко

В декабре 2016 г. Степанов был назначен на пост руководителя одесской ОГА. На данном посту он проработал до апреля 2019 г. Кстати, на скандальность конкурса, в котором будущий губернатор победил, обратили внимание журналисты оппозиционных СМИ: создавалось впечатление, что чиновник заранее знал вопросы, которые ему будет задавать конкурсная комиссия. Следовательно, сам «отбор» являлся не более, чем фикцией.

Во время управления областью Степанов в целом проводил политику, ориентированную на обслуживание в ней интересов режима Порошенко и ставленников его блока. В частности, в апреле 2017 года он оценил как провокацию попытку мэра Труханова и одесского горсовета сопротивляться декоммунизации. Возвращение ряда старых названий тогдашний губернатор назвал «игрой на руку восточному соседу».

В ноябре 2017 г. Степанов «вписался» за одиозного экс-главу одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, выручив того из тюрьмы. 26 ноября 2017 года представители националистических организаций в ходе протеста против застройки Летнего театра в Городском саду устроили силовое противостояние с сотрудниками полиции, разбив голову начальнику областной полиции Дмитрию Головину. Были открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. А Стерненко являлся главным подозреваемым в том деле наряду с еще одним уличным «активистом» Демьяном Гангулом. Суд присудил Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 600 тыс. грн. Его и внес Степанов, заявив о согласии с поводом для протеста, но не с формой его выражения. Можно сказать, что чиновник несет косвенную ответственность за убийство националистом человека в мае 2018 г., ведь если бы Стерненко остался в СИЗО, этого бы не произошло.

В марте 2018 г. Степанов превысил свои полномочия, назначив на пост директора Одесского художественного музея «майданщика» Александра Ройтбурда, оскорблявшего погибших во время трагедии 2 мая 2014 года горожан. Губернатор подписал соответствующее распоряжение, хотя руководителей областных учреждений культуры назначает по закону именно облсовет, а большинство депутатов голосовали против данного решения. Более того, уже в сентябре прошлого года областные депутаты уволили «фекального художника» с должности, но тот оспорил постановление в суде и сейчас продолжает ее занимать.

В апреле 2019 г. Степанов, почувствовав грядущий проигрыш Петра Порошенко на выборах, одним из первых дистанцировался от него. Так, экс-глава ОГА отказался участвовать в фальсификациях выборов в пользу пятого президента, в Одесской области не развернули «сетку» — схему подкупа избирателей со стороны Порошенко за бюджетные деньги. Низкий результат, полученный им в первом туре (лидировал Владимир Зеленский с показателем в 41,15% голосов, второе место занял Юрий Бойко — 22,20%, а Петр Порошенко довольствовался лишь 9,10% голосов избирателей) был абсолютно закономерным. Какие-либо попытки улучшить имидж тогдашнего главы государства среди жителей региона в условиях русофобии, лжи и коррупции были обречены на провал. Именно за нежелание подтасовывать результаты Степанов поплатился должностью, опубликовав перед своим уходом в Facebook запись «Обеспечил честные выборы. Отстранен?», явно намекающую на принуждение к махинациям.

Деятельность на посту министра здравоохранения. Почему Степанов стал врагом для Супрун и «соросят»?

Почти год он оставался не у дел, пока 30 марта текущего года не стал министром здравоохранения Украины, хотя ранее декларировал намерение не входить в команду Зеленского. Интересно, что с 1 апреля должен был вступать в силу второй этап медицинской реформы, предпринятой с подачи гражданки США Ульяны Супрун. Степанов с ходу ее раскритиковал, заявив, что тарифы на медуслуги не покрывают их стоимость, а по всей стране должны были «оптимизировать» более 300 больниц. Это привело бы к увольнению не менее 50 тыс. медиков, что в свете пандемии коронавируса грозило обернуться настоящей катастрофой.

«Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что ждем закрытия 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем в прошлом году. Ждем выхода от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников. Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой. Но они забыли, что эта их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем. В том виде, в каком мы ее получили, — это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов», — рассказывал министр в мае в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

В случае реализации задуманного Супрун в Украине фактически ликвидировались бы противотуберкулезные стационары и 70-80% психиатрических больниц. Помимо этого, серьезные трудности с финансированием испытывала служба экстренной помощи — «под нож» могли пойти 30% бригад скорой помощи.

Само по себе признание министром ошибочности данного подхода и декларация намерения пересмотреть начинания Супрун уже являлось позитивным шагом. Именно за это Степанов фактически стал личным врагом «доктора Смерть» и ориентирующихся на нее прозападных грантоедов-«соросят». Сейчас связанные с ними журналисты ищут компромат на Степанова. Поводом для атаки выбраны традиционные обвинения в коррупции. В ней главу Минздрава пытаются уличить через замминистра Игоря Иващенко, выходца из фирмы «Линк-Медикал», которая осуществляла поставки аппаратов для диализа в одесских больницах во время его губернаторской каденции.

Так, журналисты Bihus.info зафиксировали частое общение Иващенко с руководителем «Линк-Медикал» Алексеем Барышевским. Далее их будут привязывать к жене Степанова — Наталье, которая работает в Институте неврологии. В своей последней декларации он указал, что его жена владеет квартирой в Киеве площадью 340,9 кв. м., а также двумя автомобилями Lexus. Кроме того, именно на жену записана большая часть фирм чиновника.

Параллельно с этим помощью подконтрольной ставленникам Супрун Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) — созданным в 2017 г. органом, распоряжающимся бюджетными средствами, выделенными на медицину, осуществляется блокирование тех или иных инициатив министра. Например, на днях Степанов рассказал о планах повысить зарплаты бригадам скорой помощи на 40%, пожаловавшись на саботаж со стороны НСЗУ, не подписывающей необходимые бумаги.

Попытку убрать Степанова курирует народный депутат от «Голоса», экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина. Она связана с НКО «Сеть ЛЖВ» («100% жизни») Дмитрия Шерембея — тоже соратника Супрун. У Стефанишиной имеется личный конфликт с министром: 2 июня последний выгнал ее из кабинета, когда нардеп попыталась контролировать собеседование кандидатов на пост главы Национальной службы здоровья. Тогда словесное противостояние едва ли не переросло в драку между оппонентами. Степанов категорически отметал претензии на контроль его деятельности со стороны «прогрессивной общественности».

Супрун надеется вернуть себе пост на волне попытки реванша Порошенко. В борьбе против Степанова единым фронтом выступают партии «Голос» и «Европейская солидарность». Они могут достигнуть успеха, если к ним присоединится часть «Слуги народа». Но сейчас Верховная Рада ушла на летние каникулы, поэтому окончание войны за Минздрав переносится на осень.

«Голос» и «Европейская солидарность» в последнее время сблизились и часто действуют сообща. Недавний кейс с назначением нового руководства НБУ и синхронная позиция обеих партий — лишнее тому подтверждение. Тот факт, что работают они в одной электоральной нише, не мешает им ситуативно поддерживать друг друга. Вопрос увольнения Степанова — не исключение, поскольку он для них общий враг. Соросята уже несколько месяцев вовлечены в войну с главой Минздрава из-за его резкой критики реформы Супрун. У Порошенко же со Степановым личные счеты еще с 2019 года, со времен президентской гонки. Будучи губернатором Одесской области, Степанов отказался создавать сетку под штаб Порошенко, за что был уволен. Сейчас Порошенко подвернулся удобный момент и союзники для мести. В этой обойме работают не только депутаты «ЕС» и супрунята, но и часть фракции «Слуга Народа», с которой договорилось окружение Порошенко», — отмечает телеграм-канал «Легитимный».

Обвинения в недостаточной эффективности в вопросе борьбы с коронавирусом, звучащие от адептов Супрун в адрес Степанова смешны. Да, проблемы с коронавирусом в Украине существуют, равно как с туберкулезом, гепатитом и прочими болезнями. Но они являются следствием системной деградации украинской медицины минувших лет. Львиная доля ответственности за это лежит на «докторе Смерть» и ее команде. Степанову приходится расхлебывать последствия ее управления украинской медициной. Поэтому при всех нюансах, он является «меньшим злом», нежели «прогрессивные реформаторы».