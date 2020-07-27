Несмотря на то, что карантин подходит в Украине к концу, людей продолжают увольнять и отправлять в неоплачиваемые отпуска. Издание Украина.Ру продолжает собирать истории граждан Украины, потерявших работу или заказы в ходе пандемии коронавируса

Антон — управляющий (Киев)

Мой отец работает на производстве в Обухове Киевской области, где делается сантехника. И рабочий коллектив, который работал весь июнь после карантина, отправляют туда же — на карантин — с 16 августа, хотя он должен быть снят 31 июля. Так что настоящие причины, наверное, не в пандемии. Отправляют не в «отпуск за свой счет», а именно «на карантин», то есть будут платить какие-то деньги за простой, но это не равняется зарплате. И вообще, отцу и другим сотрудникам намекнули, чтобы поменьше вопросов задавали по этому, иначе быстро могут найтись поводы для сокращения.

Павел — футболист, футбольный тренер, преподаватель физкультуры в школе (Киев)

Моя школа проработала июнь, а сейчас у нас каникулы. Физкультуру я провожу в рамках школьных уроков, а футбол преподаю детям по совместительству — в рамках внеклассного обучения. Так что теперь и там, и там я официально в отпуске.

Но насчет футбола я уточнил в общей родительской группе в Viber, согласны ли родители на то, чтобы продолжить тренировки. Они согласились, и я их провожу, а для тренировок есть много площадок. Разумеется, мне платят. И детям хорошо, и мне.

Еще я в качестве подработки я разгружаю фуры. Я состою в теплых отношениях с руководством логистической компании, за футбольную команду которой я выступал. Так вот это начальство и предложило мне подработать. Коллектив мне знаком, мы хорошо ладим, так что работу делаем весело и быстро. Сегодня разгружали и расставляли какие-то стулья для пикников, какие-то ксероксы, принтеры. А эти физнагрузки — как бы замена тренажерному залу.

Я не считаю эту подработку какой-то недостойной. Кто же знал, что у нас столько долго будет длиться карантин? Работать не стыдно, стыдно не работать.

Катерина — менеджер по продажам (Киев)

После декрета я собиралась выйти на работу в июле. Работала я менеджером по продажам в известном Интернет-гипермаркете одежды и по телефону заранее предупредила о планируемом выходе, но мне ответили: «Извините, мы вас сократили». А по закону ни декретчиков, ни просто любого гражданина Украины не имеют права задним числом увольнять.

Секретарша на том конце провода плавала в законодательстве, и после детального разбора ситуации выяснилось, что сократили не меня, а рабочее место, так что выходить мне якобы было некуда.

Мне предложили «компромиссный» вариант: выйти на работу, но только на ту зарплату, с которой я три года назад уходила в декрет — 5000 гривен. Схема была такая: если я соглашаюсь, то я работаю месяц. Потому что за месяц до увольнения меня должны оповестить или о сокращении должности, или о переустройстве рабочих часов (неполная рабочая неделя и подобные изменения). И согласно этой схеме, после этого месяца я работаю еще два — мол, компания дает мне дополнительное время поработать. И эти три месяца на все те же 5000 гривен.

Этот «компромисс» меня совсем не устраивал. Дело в том, что за три года моя зарплата должна была быть проиндексирована и составляла бы сейчас где-то 11000 или 12000 гривен + премии. Компания же отказалась индексировать мою заработную плату.

Вот так хитро Интернет-гигант нарушил закон и буквально выдавил меня с работы, и поэтому я была вынуждена уйти «по обоюдной договоренности сторон». Утешило одно: я выбила из компании двухмесячное пособие по безработице, хотя должны были выдать его только за один месяц.

Сергей — финансист (Киев)

Незадолго до пандемии мы с другом организовали дело по установке бассейнов как на открытом воздухе, так и внутри домов. Друг — инженер-проектировщик, а я выполняю ручную работу: занимаюсь стройкой, монтированием. Но когда государство учредило карантин в марте, количество заказов существенно упало. Сейчас стабильной работы нет, мы перебиваемся заказами и пашем, как проклятые, с утра до ночи, чтобы совсем не вылететь в трубу.

Денис — администратор (Киев)

Я работал администратором в гостиничном ресторане. До недавнего времени нас держали на работе, выплачивали 70% зарплаты, а сама гостиница бесплатно предоставляла апартаменты врачам, которых стянули из Киевской области для помощи киевским врачам, и выделила пару официантов, что носили им еду.

Мэрия в апреле якобы ввела льготы по аренде помещений и земли, и гостинице было обещано, что за землю, где она стоит, с такой-то по такой-то срок взимается только часть аренды. И отель вносил два месяца 50% или 70% аренды при, напомню, бесплатном размещении врачей и дополнительной нагрузке на официантов, которые обслуживали докторов. Но очень скоро гостиничному руководству объявили: «Платите полную стоимость аренды». Отель, естественно, возмутился и в ответ заявил, что ему проще объявить банкротство, чем покрывать полную аренду.

Начальство сказало нам: «Вы знаете, государство нам никаких льгот в итоге не дало, а за землю заплатить надо». Но в результате-то пострадали обычные сотрудники. Потому что нам предложили: «Ребята, или пишите заявление «по собственному», или судитесь с нами, если хотите». А там с десяток юристов, попробуй посудиться с ними — всю зарплату будешь отдавать на защиту, а толку?

Понятно, что мы выбрали уйти «по-хорошему». Тогда и руководство пообещало помочь с устройством на бирже труда.