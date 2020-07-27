Результаты предстоящих осенних местных выборов в Николаеве предсказать пока достаточно сложно, а предвыборная борьба здесь обещает быть ожесточенной

Результаты социологических исследований в городе корабелов достаточно противоречивы. С одной стороны, по данным социологической службы «Рейтинг», Николаев входит в число городов, где местные жители более всего недовольны деятельностью местных властей. С другой стороны, по данным службы «Оперативная социология» от марта текущего года, действующий мэр Александр Сенкевич опережает всех своих конкурентов. За него готовы были проголосовать 19,7%, но его основные конкуренты Артем Ильюк и Игорь Дятлов отстают ненамного (16,3 и 15,9% соответственно). Херсон перед выборами: состоится ли реванш «Партии регионов» © city.kherson.ua

По данным той же службы, в партийном рейтинге лидировала партия «Слуга народа» (29,2%), за ней шли три «осколка» Партии регионов — ОПЗЖ (22,7%), «Оппозиционный блок» (10,9%) и «Наш край» (5,9%). Шансы пройти в горсовет имеют также «Партия Шария» (5,6%) и «Европейская солидарность» (5,3%).

Апрельский же соцопрос «Рейтинга» показывает несколько иные результаты: «Слуга народа» 39%, ОПЗЖ 15%, «Европейская солидарность» 6% и «Батькивщина» 5%.

Такая противоречивость и непостоянство данных обещает серьезную схватку за места в горсовете и за пост мэра, практически как и на прошлых выборах. В 2015 году никто не ожидал победы действующего мэра Александра Сенкевича от партии «Самопомощь», которая никогда не пользовалась особой популярностью в регионе. В первом туре он намного уступил кандидату от «Оппозиционного блока» Игорю Дятлову, но неожиданно выиграл во втором туре.

Свою кампанию Сенкевич, на тот момент руководитель IT-компании, строил с помощью сторонников Майдана, сети блогеров и волонтеров. Он обещал молодежи «совместно разработать стратегию развития города», превратить Николаев в «украинский Гамбург», сделав его мировым логистическим центром. Стратегия кампании формировалась по принципу маркетинговой или сектантской сети: «приведи троих друзей и получишь бонус».

Его соперник Игорь Дятлов («Оппозиционный блок») обещал снижение цен на газ и утепление домов. Местные СМИ называли его протеже депутата Вадима Новинского, контролировавшего два крупнейших объекта региона: Черноморский судостроительный завод и Очаковский порт. В ходе предвыборной кампании Дятлова и его сторонников открыто терроризировали неонацисты из «Азова», совершив ряд нападений.

В предвыборной кампании его главного оппонента Александра Сенкевича от «Самопомощи» активное участие принимал тогда другой его коллега-айтишник, а впоследствии глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. «Когда я узнал, что Сенкевич вышел во второй тур, конечно, решил поддержать. Ты даже не представляешь, каким титушкоградом был Николаев в 2013-м», — рассказывал Арахамия. Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, после неожиданной победы Сенкевичу пришлось иметь дело с горсоветом, где 80% составляли партии бывших «регионалов» — ОПЗЖ, «Оппозиционный блок» и «Наш край». В итоге в 2017 году депутаты горсовета признали большинством голосов его работу неудовлетворительной и выразили недоверие. Однако через неделю суд признал устранение Сенкевича незаконным, возобновив в должности. Результатом его работы местные СМИ считают то, что Николаев стали называть «будкоградом» из-за непомерного количества ларьков, МАФов, рекламных билбордов, заполонивших весь город. На днях даже глава МВД Арсен Аваков критиковал городские власти Николаева за непомерное количество ларьков, мешающих проезду и проходу.

На предстоящих осенью выборах мэру Сенкевичу, вероятно, придется столкнуться во втором туре либо с его давним конкурентом Дятловым («Оппоблок»), либо с Артемом Ильюком, который в рейтинге буквально наступает ему на пятки. Артем Ильюк недавно возглавил в Николаеве городскую организацию ОПЗЖ. Еще один осколок «Партии регионов» — «Наш край» поведет на выборы глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров, ранее пытавшийся договориться с ОПЗЖ, но безрезультатно.

«Слуги народа» пока не определились с кандидатурой и, возможно, просто поддержат нынешнего мэра, давнего друга Давида Арахамии, который в июле возглавил предвыборный штаб «слуг» в Николаевской области. Даже простое обсуждение кандидатур от президентской партии в Николаеве вылилось в громкий скандал из-за высказываний двух руководителей партии, Александра Корниенко и Давида Арахамии, о "корабельной сосне" — главе общественной организации «Будущее Николаева» Татьяне Домбровской. В связи с этим скандалом представление кандидатов на должность мэра Николаева и первой десятки в городской и областной советы «Слуги народа» решили отложить до августа.

Одним из вероятных кандидатов на пост мэра города от президентской партии местные СМИ называют Владимира Чайку, брата супруги спикера парламента Дмитрия Разумкова и сына бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Иных сильных кандидатур у президентской партии в регионе нет, как отмечает местная журналистка Оксана Тихончук. «У «Слуги народа» в Николаеве вообще ничего нет. Впрочем, это только проекция центральной неразберихи с множеством штабов и говорящих голов, противоречащих друг другу. Сначала говорили о том, что «рулить» местными выборами обяжут глав местных ОГА с уполномоченным из центра. Имена уполномоченных менялись, представительство губернаторов в процессе считалось константой. В николаевских реалиях этот фактор пугает самих «слуг»», — пишет Тихончук. Донбасс перед выборами: борьба между собой осколков Партии регионов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Сам же Сенкевич более не будет полагаться на помощь «Самопомощи», аутсайдера партийного рейтинга, и вступил в июне в новую «партию мэров», «Пропозиция», объединяющую мэров Днепра, Черкасс, Кропивницкого, Житомира и ряда других городов. Сенкевич утверждает в интервью, что готов на местном уровне сотрудничать со «Слугой народа», если та будет занимать «проукраинскую позицию».

Сейчас, как отмечают в Комитете избирателей Украины (КИУ), в городе наиболее активно ведут предвыборную кампанию только действующий мэр Сенкевич («Пропозиция») и кандидат от ОПЗЖ Артем Ильюк.

«Ильюк постоянно активен в городе: сильная кампания в медиа, конструктивная критика в вопросах хозяйствования и технологических процессов строительства и ремонта в городе. Активен действующий мэр Александр Сенкевич, мы отмечаем минимум несколько команд, которые работают на него. Здесь его личная команда плюс специалисты от новой партии "Пропозиция", так называемой "партии мэров". Также в полную силу задействован админресурс. У СН пока не называют кандидата, думаю, продолжаются поиски», — рассказывает представитель КИУ в Николаевской областной Александр Ухмановский.

При поддержке «Пропозиции» и вероятной поддержке президентской партии у нынешнего главы города есть все шансы на переизбрание, несмотря на высокий антирейтинг. Противостоять ему на местном уровне могла бы объединенная коалиция ОПЗЖ, «Оппозиционного блока» и «Нашего края», но такого объединения пока не предвидится в силу политических амбиций. Тем не менее даже в случае победы Сенкевичу опять придется столкнуться в горсовете с оппозиционно настроенным большинством, а это будет означать длительные баталии по любому вопросу относительно стратегии развития города и взаимоотношений с центральными властями.