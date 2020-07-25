«Девяностые вернулись», - так прокомментировал очередную резонансную новость об убийстве бизнесмена в Киеве бывший руководитель Главного департамента информполитики Администрации президента Владимир Горковенко

В четверг, 23 июля, в собственной машине по дороге на дачу был расстрелян вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан. В машине находился его семилетний сын, который чудом уцелел. Супруга убитого заявила, что в адрес ее мужа неоднократно поступали угрозы. Судя по информации из украинских СМИ, убийство похоже на криминальные разборки. Радикал и член молодежной организации С-14 Сергей Бондар на своей странице в ФБ написал, что Игорь Плекан сам был причастен в многочисленным покушениям: «Под Киевом расстреляли пророссийского киллера. По заказу россиян группировки Игоря Плекана организовывали преступления, покушения и диверсии по всей Украине. Самое известное: Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

— покушение на Сергея Мазура, когда ему кинули гранату в квартиру и покалечили его отца;

— покушение в День Независимости 2017 на семью Героя Украины Валерия Чибинеева в Киеве. Тогда им также закатили гранату под ноги прямо под Кабмином, несмотря на наличие 100 500 силовиков вокруг.

И еще куча резонансных преступлений. Следствие знало о его роли в этих делах. Следствие длительное время следило за этой мразью до момента его гибели, но по тем или иным причинам не решались его сажать. Следствие знало и о том, что Плекан не передвигается без автомата Калашникова (АКСУ) по мирным городам. Сейчас в связи с «терактами» Аваков устраивает показуху. Зато к настоящим террористам вопросов не возникает годами».

Украинская газета «Вести» написала, что биография Игоря Плекана тесно связана с криминалитетом и громкими уголовными делами: «Биография Плекана более-менее описана в Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Там указано, что криминальный авторитет Игорь Плекан имеет свое "киллерское бюро", у него тесные контакты в России и оккупированном Крыму. Было указано о связи Плекана с вышеуказанным Прудиусом — руководителем черкасской группировки "Торпеда"».

Даже друзья погибшего откликнулись на убийство Плекана неоднозначными оценками и характеристиками. Так, политик Василий Волга написал, что его друг не был ангелом, но подчеркнул, что в украинском обществе уже сформировалась и закрепилась опасная тенденция самосуда и расправы. И это главное, и в этом беда.

«Игорь не был ангелом. На один из моих дней рождения он пытался подарить мне боевую гранату. Как он говорил, «на всякий случай». Но он был очень настоящим, — вспоминает Волга. — Оружия на руках полно. Каждый день совершаются преступления с применением боевого армейского вооружения. Кровь льется на улицах в разы большими потоками, чем на Донбассе. Война уже давно идет на улицах наших городов. В прессу попадает самая малость из того, что происходит на самом деле. Государство не в состоянии уже совершенно ничего с этим поделать. Нам показывают те «террористические» акты, на которые браво приезжает министр внутренних дел и все «террористы» сразу же сдаются, а кровавую действительность, давно уже вышедшую из-под контроля, замалчивают, не показывают, не пишут, чтобы граждане не сильно пугались. Государство, главной задачей которого есть безопасность граждан, по факту уже нет. Есть барыги, которым на нас плевать». Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Любопытно, что сам Сергей Мазур из С-14, который считает, что к покушению на него причастен Игорь Плекан, а именно является его организатором, написал об ответственности именно правоохранителей, потому что те вовремя не расследовали дело и не спасли подозреваемому жизнь.

«Кто не знает, но 2 года назад меня пытались убить. Были задержаны исполнители, но об организаторе и заказчика преступления и речи не шло. Нацпол (национальная полиция — ред.) и прокуратура включила полный саботаж. Помогали в слиянии дела и люди из СБУ. И вот вчера я узнал, что организатора Игоря Плекан расстреляли неизвестные лица. И часть из этих «неизвестных» я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийцы жизни», — написал Мазур в своем ФБ.

Реальность, предсказанная многими экспертами, о том, что сотни тысяч «стволов» в руках гражданских по всей стране вскоре начнут стрелять, уже наступила в Украине. Если поговорить с простыми гражданами, то страх ездить в общественном транспорте после захватов террористами мостов и автобусов стал повсеместным. Они боятся надолго покидать свои квартиры, уехав в отпуск или на дачу, чтобы не обворовали. Да что говорить, боятся элементарно ходить по улице, чтобы не нарваться на пьяного бравого солдата с гранатой. В Украину вернулись уже вроде бы забытые девяностые.