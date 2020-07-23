Инцидент в Луцке - захват террористом автобуса с пассажирами, ставшими заложниками, заставил многих украинцев задуматься о будущем. Где гарантия, что завтра таким заложником не станешь ты сам, или же в такую ситуацию не попадут твои близкие? Это уже не «война по телевизору». Это может произойти в любой момент и где угодно

Во вторник, 21 июля, террорист Максим Кривош захватил пассажиров в междугороднем автобусе в Луцке Волынской области Украины. После того как президент Владимир Зеленский выполнил требование преступника и опубликовал ролик с призывом смотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, заложники были освобождены.

По счастью, обошлось без жертв. В связи с некоторыми странностями во всех этих событиях, появились даже версии, что весь теракт был постановкой. Так это или нет, судить пока рано. Но, в любом случае, после таких событий обычные граждане вряд ли стали чувствовать себя более защищёнными. Тем более, что никуда не исчезли предпосылки, делающие подобные инциденты не то что возможными, но практически неизбежными.

«Сейчас власть пытается всех уверить, что кошмар с захватом заложников в Луцке — случайное и непредвиденное стечение обстоятельств. К сожалению, это далеко не так», — считает народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Николай Скорик. По словам депутата, «это прямое следствие внутренней политики, которую при прошлой и уже при нынешней власти проводит украинское государство».

Какая это политика? Скорик пояснил: «Нетерпимость и ксенофобия, воспитание молодежи в духе подавления инакомыслия, безнаказанность тех, кто насилием и убийствами пытается насадить свою идеологию, в этих реалиях власть вынуждает жить украинское общество».

Политик отметил, что до сих пор не предстали перед судом виновные в трагических событиях в Одессе 2 мая, не наказаны убийцы Олеся Бузины.

«Судебные процессы над радикалами тянутся годами. Националистов, нападающих на журналистов, никто не собирается привлекать к ответственности, как и тех, кто с помощью политического террора пытается запугивать оппозицию. В современной Украине радикалов всех мастей только стимулируют. Их включают в общественные советы при министерствах и ведомствах. Их «напутствия» и одобрения ждет президент», — сказал Скорик, чьи слова приводит сайт ОПЗЖ.

Депутат подчеркнул, что нынешние власть имущие «следом за Порошенко раздают радикальным националистам премии за особые достижения в развитии Украины, в то время как украинское общество с их подачи все глубже разделяют внутренние противоречия, на востоке страны не прекращается вооруженный конфликт».

Радикалы при этом имеют, по словам политика, постоянный и открытый доступ к оружию, которое развозится из зоны боевых действий по всей стране.

«Пример луцкого террориста и его сообщника — яркое тому подтверждение. Но вместо того, чтобы приложить максимум усилий к прекращению боевых действий на Донбассе, нынешняя власть, как и режим Порошенко, начали использовать его в пропагандистских и идеологических целях», — подчеркнул Скорик.

Ранее адвокат и правозащитник Андрей Гожый, комментируя для издания Украина.ру ситуацию в Луцке, отметил, что «бич современной Украины» — доступность нелегального оружия и его большое количество на руках у населения. По словам правозащитника, «об этом даже пишет иностранная пресса и на это указывают международные наблюдатели».

«Это эхо войны на востоке страны и это эхо неконтролируемых поставок оружия с территории, охваченной конфликтом», — отметил Гожый. Кроме того, добавил он, можно говорить и о плачевных результатах реформы полиции — «вернее, о развале правоохранительной системы и развале системы по борьбе с незаконным распространением и оборотом оружия».

Что ждёт страну, если ситуация не изменится, если война на востоке Украины будет продолжаться? Скорик рисует мрачную картину: «разгул бандитизма, всевластие радикалов и террористов, массовое бегство населения».

«А ведь именно этот сценарий нам теперь обещают переговорщики, назначенные Зеленским. Такой выбор власти украинский народ не устраивает. Конфликт на Востоке нужно прекращать, восстановить монополию на насилие со стороны государства, пресечь вакханалию радикалов и наказать всех виновных в насилии над гражданами. Прекратить политику принудительной унификации, дискриминации прав граждан и подавления инакомыслия. Начать конструктивный общенациональный диалог», — сказал политик, добавив, что «это единственный способ предотвратить волну террора, которая может захлестнуть Украину».

О насущной необходимости установления мира в Украине говорит и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. Но пока, по его словам, «в стране не прекращается военный невроз».

«Власть не хочет двигаться по пути мирного урегулирования. Граждан готовят к тому, что конфликт будет длиться годами. А это значит, что из зоны боевых действий по налаженным каналам будут поступать оружие и взрывчатка. Зараженные пропагандой ненависти и насилия, зачастую с не очень здоровой психикой люди, представляют настоящую опасность и несут угрозу жизни мирных граждан. Пока в стране продолжается военный конфликт, а власть потакает радикалам — подобные ЧП, к сожалению, будут возможны», — констатировал политик.

Юрий Бойко отметил также, что ОПЗЖ требует «ввести уголовную ответственность за нападения, взрывы, избиения и преследования инакомыслящих», требует перекрыть каналы поставок оружия из зоны конфликта и обеспечить безопасность людей на улицах украинских городов.

«Власть должна прекратить провокационные заявления о пересмотре Минских соглашений и начать их выполнять. Делать то, о чем договорились на встрече нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года. Давно пора начинать реальную работу для установления мира в Украине», — заявил сопредседатель ОПЗЖ.

Как сообщила 22 июля пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, захватившему автобус с пассажирами Максиму Кривошу вменяют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, досудебное расследование продолжается.