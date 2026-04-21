"Перемены наступят после выполнения задач СВО": когда Запад изменит позицию по Украине — Бабаков
Кардинальных перемен в позиции Запада по Украине пока не произошло. Они наступят только после выполнения задач СВО. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
17:12 21.04.2026
 
Кардинальных перемен в позиции Запада по Украине пока не произошло. Они наступят только после выполнения задач СВО. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли позицию Запада ситуация на Ближнем Востоке, Бабаков подчеркнул, что говорить о кардинальных переменах пока рано. "Поэтому говорить, что произошло кардинальное изменение трудно. Это произойдет только тогда, когда мы доведем задачи СВО до реализации, до исполнения", — заявил депутат.
Затем, комментируя тему возможной эскалации, он озвучил серьёзную угрозу для западных стран, которые помогают киевскому режиму.
"Не исключено, что по примеру Ирана Россия воспользуется своим правом и нанесет серьезные удары по тем объектам, которые напрямую вовлечены в военную операцию против России", — пояснил парламентарий.
Подводя итог всему интервью, Бабаков подчеркнул, что основа силы России — внутри страны. Такое поведение может позволить себе государство, которое по праву является сильным во всех отношениях, добавил он.
"А у нас сильный лидер и мощная армия, и мы должны сделать все, чтобы у нас наряду с этим стала крепкой и экономика, которая цементирует все то, что сегодня реализуется на мировой арене", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.
17:12"Перемены наступят после выполнения задач СВО": когда Запад изменит позицию по Украине — Бабаков
16:49Что будет, если Зеленский уступит Мадьяру, и что ждёт Украину после смены власти в Болгарии — Ищенко
16:16Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью
16:13Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли
16:07Россия намерена с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба»
16:03В Киеве подорожала уборка мусора: причем тут Трамп
16:03В Киеве пьяный с автоматом ходил по жилому комплексу после "голосеевского стрелка"
16:00Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского
15:55Зеленский остался без ресурсов когда внимание Запада сместилось на Ближний Восток — Бабаков
15:53Генерал НАТО - не новый Орбан. Что ждать России и Украине от "худшего кошмара ЕС"
15:45Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО
15:45Путин рассказал о работе ветеранов СВО, Иран заявил о прорыве блокады США. Новости к этому часу
15:42На границе с Украиной создается зона безопасности, заявил Владимир Путин
15:33Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики
15:33Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды
15:23ВСУ подорвали многоэтажный дом в ДНР
15:19Закончим с Ираном и возьмемся за Россию, – экс-глава ЦРУ
15:19Развернули над Атлантикой? Как связана готовящаяся отставка Буданова* с отменой визита делегации США
15:07Бывшего замглавы Офиса президента Украины взяли под стражу
15:04Спасаясь от российских дронов, Буданов* спрыгнул с вышки
Лента новостейМолния