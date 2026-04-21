"Перемены наступят после выполнения задач СВО": когда Запад изменит позицию по Украине — Бабаков
Кардинальных перемен в позиции Запада по Украине пока не произошло. Они наступят только после выполнения задач СВО. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-21T17:12
Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли позицию Запада ситуация на Ближнем Востоке, Бабаков подчеркнул, что говорить о кардинальных переменах пока рано. "Поэтому говорить, что произошло кардинальное изменение трудно. Это произойдет только тогда, когда мы доведем задачи СВО до реализации, до исполнения", — заявил депутат.
Затем, комментируя тему возможной эскалации, он озвучил серьёзную угрозу для западных стран, которые помогают киевскому режиму.
"Не исключено, что по примеру Ирана Россия воспользуется своим правом и нанесет серьезные удары по тем объектам, которые напрямую вовлечены в военную операцию против России", — пояснил парламентарий.
Подводя итог всему интервью, Бабаков подчеркнул, что основа силы России — внутри страны. Такое поведение может позволить себе государство, которое по праву является сильным во всех отношениях, добавил он.
"А у нас сильный лидер и мощная армия, и мы должны сделать все, чтобы у нас наряду с этим стала крепкой и экономика, которая цементирует все то, что сегодня реализуется на мировой арене", — констатировал собеседник издания.