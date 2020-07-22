До голосования в Белоруссии осталось 18 дней, с кандидатами определились, и ничто не предвещает неожиданностей. Во-первых, чтобы избавить электорат от метаний, с поля удалили трех кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко. Во-вторых, весь админресурс теперь может не отвлекаться на риски — все идет как обычно, когда лидер один

Но есть кое-что, в-третьих. Это возможный «эффект Зеленского». Лукашенко о нем знает и помнит. Но несмотря на то, что, по словам Бацьки, среди соперников он не видит таланты, избиратели могут иметь иное мнение. Все осложняет полное отсутствие рейтингов. Но каждая сторона пытается их изображать, хотя и так, как ей удобно.

Москва

Еще один момент в пользу действующего президента: Москва окончательно определилась с тем, за кого она. Никто открыто этого не скажет, в таких случаях отправляются аудиовизуальные сигналы. И если 24 июня, на параде, Лукашенко был лишь частью группы высоких гостей и даже стоял поодаль от Владимира Путина, то перелом наступил во Ржеве, где были только два президента Союзного государства.

Ну, а для сомневающихся в том, что дела с Москвой идут, как никогда лучше, в Минске побывал глава правительства России Михаил Мишустин. Его встреча с Лукашенко выглядела не только тепло, но и искренне. Собеседники, продемонстрировав доверительный формат, уединились за закрытыми дверями, а там общение было беспрецедентно длительным. Как намекнул перед встречей тет-а-тет Бацька, он собирался жаловаться Мишустину на «руку российских олигархов». Лукашенко: Нам надо Казахстан подтянуть к Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Разумеется, никто об этом вслух не говорил, но все помнят обвинения президента Белоруссии во вмешательстве в выборы. В итоге знаки были отправлены на самом высоком уровне. Москва позиционируется рядом с Лукашенко, а не с кем-нибудь другим. Если доверие — то во всем. И в Белоруссии побывала крайне неудобная для Лукашенко фигура — экс-посол РФ Михаил Бабич.

Разумеется, никаких накопившихся проблем, которые завели в тупик двустороннее сотрудничество, все вышеизложенное не снимает. Проблемы есть, никуда не делись, вплоть до компенсации за налоговый маневр. Цифры все время произносятся вслух, в последний раз во вторник. Ибо табачок врозь. Что будет дальше со всем этим экономическим кейсом, совершенно непонятно, да и никто не рискнет предугадать это. Но сейчас Москва в очередной раз согласилась на Лукашенко. Он, конечно еще тот, но это наш «еще тот». Однако если подобные сигналы от российских партнеров в стане Александра Григорьевича вызывают лишь оптимизм, насколько есть до этого дело электорату — вопрос. И без рейтингов на него ответить никак нельзя.

Слепая фортуна

В общем, Бацьке в очередной раз повезло, что он сумел — или ему подыграли, дабы закрыть условный «восточный фронт».

В этом не только для Лукашенко, но и для всей Белоруссии одни плюсы. Но есть и минусы. В первую очередь в том, что теперь глава РБ не может работать на правый электорат, где национально озабоченные, прозападные граждане. Да-да, они безусловно есть, особенно много их в западных областях, Гродненской и Брестской, а также в столичном городе-герое Минск. И если немного раньше Бацька внезапно примерил на себя роль «змагара» и ревнителя самостийности, нарисовав добродушному и «помяркованному» избирателю образ если не врага, то уж точно не друга, теперь такой возможности нет. Внешних сил, желающих, по словам Лукашенко, посягнуть на суверенитет больше не осталось. А тех, кого раньше называли проводниками «внешнего вмешательства», также нету — их не пустили на выборы, и мытьем и катаньем. Лукашенко назвал оппозиционера Бабарико вором © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И отсюда еще один минус. Несмотря на то, что главный кандидат обещал пригласить в Белоруссию международных представителей, чтобы они убедились в том, что экс-банкир Бабарико и правда проворовался, не шибко искушенный в таких делах электорат не учитывает эти аргументы. Многих, особенно молодых, кто вырос при Лукашенко, очень задел сам факт того, что реальная альтерантива несменяемому президенту удалена с поля. Дальше — больше. Лукашенко сейчас ездит по стране, по городам, встречается с «активом» и работает с ним аргументами разума и цифр. Вот, во вторник он побывал в Гомеле. Этот визит должен был состояться в конце июня, но из-за Ржева его перенесли. Кстати этот факт говорит о том, насколько Ржев был важен для президента Белоруссии, что бы он не говорил «активу».

Это диалог внутренний, возрастные рабочие, служащие, чиновники и ИТР понимают, что им говорят, хорошо знают, о чем речь. А вот молодые, кто только-только зашел во взрослую жизнь, не хотят даже слушать про ВВП, проценты роста экономики, макроэкономику и прочие малопонятные им вещи. Юные белорусы мыслят совсем другими категориями. Эмоциональными. И это делает молодежь, имеющую право голоса одним из серьезных рисков для Лукашенко. Именно они могут проголосовать за кого угодно, даже за жену «блогера» Тихановского — лишь бы не Бацька. Обидно, но такова жизнь. Для них Александр Григорьевич воплощенный анахронизм, который они уже совсем не понимают. И это огромная проблема, над которой работает штаб Лукашенко. Есть и хорошие для него новости: с исчезновением «восточного», внешнего фронта, вся сила государства обрушится на внутренние риски. И удар этот будет тяжелым и бескомпромиссным.

Огонь по штабам

Расстояние от слов до дел у условных «государственников» Белоруссии очень небольшое. Так что случились кадровые ротации. Прошел целый ряд знаковых снятий и назначений чиновников и руководителей. Наблюдатели назвали это «кадровым днем». Бацька переформатировался сам и сформировал новый пул верной «гвардии», которая пойдет с ним до конца. Часть действующих чиновников была освобождена от своих постов и отправлена на работу за границу. Отдельно укреплялись кадрами силовые структуры, которые есть основа для любых диалогов, с любыми соперниками. Астрология про Лукашенко. Лучше быть диктатором, чем голубым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Всерьез укрепили госбезопасность, назначив на должности зампреда государственного и начальника минского КГБ проверенных людей, зарекомендовавших себя в прошлые избирательные кампании, те, в ходе которых «штормило». Перетасовали послов и замов министров по ключевым экономическим и политическим направлениям для РБ — Европа, Великобритания, США, Арабские Эмираты. Перестановки в МИД могут быть сигналом к тому, что президент может готовить смену самого Владимира Макея. Но это гипотеза, хотя и жизнеспособная. На нее можно возразить, что первое лицо, наоборот — укрепило позиции Макея, послав послом замминистра Андрея Евдоченко, которого ранее обсуждали как кандидата на ротацию самого Макея.

Впечатляют новые лица в банковской сфере. В первую очередь в Национальном банке, куда ввели непривычно большое количество женщин, хотя по типу, Белоруссия — мужская страна. А раз так, то это приоткрывает завесу тайны с ближайшего будущего. Конкретно Лукашенко, если его выберут, начнет еще больше укреплять позиции госсектора, что не оставляет никаких надежд на «оттепель» в экономике. Лукашенко не изменился. Он по-прежнему не доверяет частному бизнесу, потому что знает, что из успешных бизнесменов вырастают олигархи. А уж этих персонажей Бацька на дух не переносит и на порог к себе не пускает.

Насколько это все повлияет опять-таки на молодежь, неизвестно. А последняя спит и видит, куда бы приложить свою частную инициативу, ибо зарплаты в госсекторе их не привлекают. Отсюда серьезный риск того, что «советский рай», существующий в Белоруссии при Лукашенко, окажется не сильно-то и жизнеспособен. И если действующего президента не переизберут (чисто теоретически), то последняя льдина, оставшаяся от СССР, утонет. И вот как раз было бы неплохо «пробить» статистическими выборками эти прослойки электората, уточнить, «за» консервацию БССР те, кому сейчас от 20 до 30, или «совок» им, как говорили классики, в гробу снился, а они хотят "капитализма всеобщего благоденствия". И ведь не объяснить молодежи, что он давно исчез, вымер.

Но рейтинги в Белоруссии если и не под запретом, то рядом. Задержанного оппонента Лукашенко посчитали опасным для общества © REUTERS, Vasily Fedosenko

Таинственная социология

Издание Украина.ру уже разоблачало фокус с предвыборной кличкой «Саша-3%», которую дали Лукашенко оппозиционеры. Правда в том, что исследования, которое бы дало такой результат, не проводилось. Но какой-то таинственный и секретный документ за №1 Бацька передал лично в руки журналисту на встрече с «активом» СМИ. Хотя совершенно непонятно, кто делал выборку.

В начале документа упоминаются лишь опросы под эгидой БИСИ. По мнению наблюдателей, речь идет не об одном исследовании, а о некоем дайджесте, куда собрали опросы за большой промежуток времени. Это снова-таки не отвечает на вопрос, кто опрашивал. Там у Бацьки рейтинг плюс-минус 70%. Но и оппоненты хороши. По некоторым данным, соцопросы в Белоруссии могут проводиться иностранными социологическими компаниями из-за границы. К примеру, пользователи вычислили одну такую схему. На протяжении недели политически активные люди, кому не все равно, рассказывали о загадочных звонках с иностранных номеров с предложением поучаствовать в соцопросе о жизни в Белоруссии. На одной из записей слышно, что звонящая женщина называет себя представительницей компании Gallup. Это весьма авторитетная американская аналитическая и консалтинговая компания, которая, среди прочего, занимается проведением соцопросов. И вот по ее данным у Александра Лукашенко 8,4%, а у Светланы Тихановской аж 65,4%. Возможно ли мошенничество? Безусловно. В Белоруссии все люди с президентскими амбициями немножко александры григорьевичи лукашенко. Мало кто сомневается, что любой, кому удается пробиться наверх, в РБ обязательно превращается в Луашенко со всем джентльменским набором его методов и практик. А раз так, есть ли выбор вообще — в принципе?