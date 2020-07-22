Масштабная вакцинация против коронавируса может начаться в мире не раньше середины 2021 года, считают в ВОЗ. При этом Великобритания хочет дополнительно закупить 90 миллионов доз ещё не созданной вакцины

После почти пяти дней переговоров лидеры стран Европейского Союза смогли прийти к соглашению о плане восстановления экономики, пострадавшей в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель написал в Twitter слово «Deal» («Договорились») ранним утром во вторник. Переговоры 27 премьер-министров и президентов увенчались успехом около 5:15 утра 21 июля.

Чрезвычайный саммит Евросоюза, посвящённый утверждению бюджета ЕС на следующие семь лет и специального фонда восстановления экономики стран-членов блока, начался в Брюсселе ещё в пятницу, 17 июля. Он должен был закончиться в субботу, но поскольку прийти к соглашению не удавалось, заседания продлили сначала на воскресенье, а потом и на понедельник. Этот саммит по длительности уступает только пятидневной встрече ЕС в Ницце в 2000 году, когда Евросоюз обсуждал принятие в свой состав 10 новых членов из Восточной Европы. Согласованный экономический пакет еще должен пройти этап технических консультаций внутри ЕС и ратификацию в Европарламенте. Италия выступила против «автопродления» антироссийских санкций ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В итоге объём пакета финансовой помощи для борьбы с пандемией и ее последствиями под пафосным названием «ЕС нового поколения» остался прежним — 750 миллиардов евро. Однако безвозвратная часть помощи, предназначенная наиболее пострадавшим от коронавируса странам-членам ЕС, составит 390 миллиардов евро, а не 500, как предлагали Франция и Германия. Из остальных 360 миллиардов каждая страна-член ЕС сможет получить кредит под низкий процент.

Для достижения этого соглашения понадобилось 90 часов переговоров. Свидетели дискуссий рассказывали прессе, что некоторые лидеры в ходе споров повышали голос, а президент Франции Эммануэль Макрон стучал по столу кулаком и говорил «экономной четвёрке» (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция), что они ставят под угрозу всю идею европейского проекта.

Переговоры были крайне сложными из-за противоречия в подходах: одна сторона наибольшую угрозу видела в пандемии коронавируса и экономическом ущербе от него, другая — в неконтролируемом росте расходов ЕС. Группа «скряг» с премьером Нидерландов Марком Рютте во главе отказывалась выделять в виде помощи больше, чем 375 миллиардов евро. Другие страны, более пострадавшие от COVID-19, не соглашались меньше чем на 400 млрд. В качестве компромисса было предложено число 390 миллиардов, а «экономную четвёрку», судя по сообщениям из Брюсселя, удалось уговорить в обмен на уменьшение их взносов в бюджет ЕС.

Колоссальная сумма в 750 миллиардов евро будет взята не из бюджета Евросоюза — это будут первые в истории ЕС заимствования Европейской комиссии на международных финансовых рынках. Распределять помощь будет тоже Еврокомиссия, но у стран-членов будет механизм влияния на план раздачи денег. Как подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон, который объявил соглашение историческим для Европы, введение новых налогов на национальном уровне для возврата этих заимствований не планируется. «На европейском уровне мы создадим специальный налог для гигантов цифровой индустрии, которые не платят тот же НДС, что более маленькие предприятия. Это позволит профинансировать этот кредит», — заявил Макрон.

С утверждением бюджета Евросоюза на следующие семь лет также на саммите также были проблемы — ведь ещё одним камнем преткновения на саммите было отношение к Польше и Венгрии (эти два восточноевропейских государства Еврокомиссия обвиняет в размывании верховенства права). Премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан грозили наложить вето на проект бюджета ЕС в целом, если бы их странам урезали доступ к пакету помощи в случае отхода от демократических принципов единой Европы. В итоге вопрос об авторитарных тенденциях Будапешта и Варшавы отошёл на второй план, и бюджет ЕС в 1,1 триллиона евро на 2021-2027 годы был успешно согласован. Израильский политолог: Орбан стал воплощением ужаса социалистов перед народовластием © Facebook, Solomon Mann

Какая часть из согласованных 750 миллиардов евро пойдёт на закупку вакцины от COVID-19, будут решать страны, получившие помощь. Правда, масштабная вакцинация против коронавируса может начаться в мире не раньше середины 2021 года, считает заместитель генерального директора ВОЗ по программам Сумия Сваминатан.

«Сейчас уже 20 вакцин-кандидатов находятся на этапе клинических испытаний. Поэтому мы очень надеемся, что несколько из них окажутся действенными», — заявила она 21 июля. Первые результаты клинических испытаний могут быть доступны уже в начале 2021 года. После того как массовое производство вакцины будет завершено, в середине 2021 года можно будет приступать к широкой вакцинации, добавила она.

При этом вакцина против коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и британской фармацевтической компании AstraZeneca, безопасна и вызывает сразу два ответа иммунной системы: способствует образованию как специфических антител, так и Т-клеток. И то, и другое важно для защиты организма от коронавирусной инфекции. Первые испытания с участием 1077 здоровых людей были признаны многообещающими, сообщил престижный медицинский журнал Lancet. Великобритания предварительно уже заказала 100 миллионов этой доз вакцины.

Кроме того, 20 июля появилась информация, что правительство Великобритании подписало соглашение о заказе дополнительно 90 миллионов доз вакцин, которые сейчас разрабатывают фармацевтические компании BioNtech, Pfizer и Valneva. В частности, 30 млн доз вакцины закажут от BioNtech/Pfizer, и 60 млн доз — от Valneva. Поскольку процесс разработки продолжается, пока не известно, какие из них окажутся действенными. Британское правительство, заказывая партии от различных компаний, рассчитывает, что по крайней мере одна из них сработает должным образом.

«Сохраняется вероятность, что мы вообще никогда не получим вакцины от COVID-19, а если получим — что это будет не та вакцина, которая помогает не заболеть, а которая помогает смягчить симптомы», — отметила Кейт Бингем, председатель правительственной рабочей группы по вопросам вакцинации. Ожидается, что вакцины станут доступны до конца 2020 года, но широкомасштабная вакцинация в Соединённом Королевстве вряд ли начнется раньше 2021 года. Вакцинировать в первую очередь собираются медиков и работников социальной сферы. Премьер Джонсон не хочет становиться на колени из-за убитого в США чернокожего © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Ныне Великобритания находится на первом месте в Европе по числу умерших от COVID-19 (45,4 тысячи человек), и на втором — по числу инфицированных коронавирусом (почти 296 тысяч). 21 июля власти Соединённого Королевства объявили о повышении зарплат работникам ключевых сфер в борьбе с коронавирусом — медикам, учителям и полиции. В этот день впервые после долгого перерыва британский премьер Борис Джонсон лично встретился с кабинетом министров. Правда, встреча состоялась не в кабинете правительства на Даунинг-стрит, а в большом зале в Форин-офисе, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Джонсон сообщил присутствующим, что их цель — осторожно, соблюдая правила социального дистанцирования, вновь привести экономику в действие и вернуть людей на работу. Между тем советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти не разделяет оптимизма премьера и считает, что вакцина вряд ли будет готова к Рождеству. «Ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Вероятность того, что мы получим эффективную вакцину к Рождеству, на мой взгляд, очень мала», — говорит он.

В Испании, занимающей первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 313 тысяч) за последний месяц, после снятия режима повышенной готовности, число заражений коронавирусом увеличилось на 400 процентов. О таком резком скачке сообщило министерство здравоохранения страны. Так, с 21 июня было выявлено 18 564 инфицированных, 1154 человека были доставлены в больницы, умерли 99 человек. Месяц назад на 100 тысяч населения приходилось по 8,76 случая заражения, а к 20 июля — 27,39.

Ныне основными очагами распространения COVID-19 в Испании стали Каталония и Арагон. Жителей этих регионов призвали покидать дома только по крайней необходимости. Однако, как сообщает ВВС, в Барселоне наблюдается столпотворение на пляжах, хотя город с понедельника находится на частичном карантине. Глава подразделения по мониторингу коронавируса в Каталонии считает, что более строгий карантин может быть введен в Барселоне в течение двух недель, если число заболевших не будет уменьшаться. Почти во всех автономных сообществах Испании введено обязательное ношение защитных медицинских масок в общественных местах и на улице, а с 20 июля ещё два региона — Мурсия и Наварра — усилили карантинные ограничения для заведений «ночной жизни» из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С начала эпидемии в Испании от COVID-19 умерли 28,4 тысячи человек.

При этом COVID-19 нанес огромный урон основной отрасли испанской экономики — индустрии иностранного туризма и отдыха. Закрытие границ страны в марте на три месяца и новая вспышка эпидемии в июле обусловили резкое снижение числа зарубежных гостей. В этих условиях отели, рестораны и бары работают с минимальной нагрузкой и многие из них разоряются. Эксперты предупреждают, что восстановление испанского туризма может занять немало времени и что предложить иностранцам разнообразные услуги по существовавшим до пандемии умеренным ценам Испания сможет лишь через несколько лет. Предполагается, что Испания будет одним из основных получателей средств из нового фонда ЕС, однако о конкретных суммах информации пока нет. Россия, Франция и Германия требуют от Украины одного и того же - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

А вот премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 июля сообщил, что эта страна станет одним из крупнейших бенефициаров утверждённого в Брюсселе фонда восстановления после пандемии, так как это одна из самых сильно пострадавших экономик в Европе. По словам Конте, Италия получит 28% средств от всего объема фонда (210 миллиардов евро), из которых 81 миллиард — в форме грантов, а 127 миллиардов — в виде погашаемых кредитов.

В тот же день министр здравоохранения Италии заявил, что страна в основном преодолела кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции. «Мы прошли через шторм, хотя пускай еще и не зашли в безопасную гавань», — сказал Роберто Сперанца. При этом за последние сутки в Италии зафиксированы 128 новых случаев заражения и 15 смертей, вызванных им. Всего же с начала пандемии в стране были подтверждены 244 752 случая заражения коронавирусом (третий показатель в Европе), а от COVID-19 скончались 35 073 пациента.

При этом уровень смертности в Италии в наиболее тяжелый период пандемии вырос вдвое по сравнению с пятью предыдущими годами. Об этом свидетельствует исследование, сравнивающее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 с общим уровнем смертности, о результатах которого сообщается в американском научно-медицинском издании JAMA Internal Medicine. По мнению ученых, в марте-апреле от коронавируса в стране умерло на 5000 человек больше, чем сообщалось властями.

На четвёртом месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Германия — почти 204 тысячи случаев, из них чуть больше 9 тысяч летальных. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита в Брюсселе не сообщила, на какую сумму из нового фонда ЕС будет претендовать Германия, отметив лишь, что в нестандартной ситуации Евросоюз продемонстрировал свою способность искать новые пути выхода из кризиса. «Это важный сигнал», — подчеркнула Меркель, и добавила, что после Brexit странам ЕС удалось достичь «новой динамики».

При этом экономика Германии полностью восстановится от последствий, вызванных пандемией коронавируса, не позднее 2022 года, считает руководитель Федерального объединения союзов немецких работодателей Инго Крамер. Он напомнил о важности повышения квалификации сотрудников предприятий даже во время карантинных ограничений. Нехватка подготовленных специалистов может стать основным препятствием для экономического роста после вызванного пандемией кризиса, подчеркнул Крамер в интервью изданию Augsburger Allgemeinen. Кроме этого, в связи с закрытием границ и отсутствием значительного числа привычных сезонных рабочих, в текущем году урожай спаржи Германии может сократиться на 19%, а клубники — на 13%, следует из оценки Федерального статистического ведомства ФРГ.

Франция, которая занимает пятую позицию в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 177,3 тысяч человек), получит из нового фонда ЕС 40 миллиардов евро. По словам Эмманюэля Макрона, эти средства позволят создать новые рабочие места для молодежи, а также профинансировать средний и малый бизнес в разных отраслях экономики. «Наши переговоры позволили защитить доходы наших фермеров на ближайшие семь лет. Этот бюджет также даст возможность профинансировать наши регионы, в особенности заморские территории», — рассказал Эмманюэль Макрон. 100 млрд евро дополнительно направят на восстановление экономики Франции – Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Заморские департаменты Франции — единственные, где пока сохраняются достаточно жёсткие карантинные ограничения. Однако в Минздраве подчеркивают, что распространение вируса растёт и в континентальной части Франции. Об этом свидетельствует количество обращений к врачам и в службы скорой помощи, а также увеличение числа новых кластеров заболевания. Как заявил в понедельник, 20 июля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран, с начала мая в стране было выявлено от 400 до 500 очагов инфекции, около ста из них по-прежнему активны. Всего с начала эпидемии от COVID-19 во Франции умерли более 30 тысяч человек.

А на следующий день глава научного совета Франции при президенте Жан-Франсуа Дельфреси заявил, что цифры новых зараженных коронавирусом «вызывают беспокойство». При этом, как подчеркнул Жан-Франсуа Дельфреси, ни один из показателей пока не указывает на новую волну коронавирусной инфекции. Франция может либо остаться в сегодняшней ситуации, «изолируя» выявленные очаги заболевания, либо, наоборот, повторить опыт в Каталонии, где наблюдается новая вспышка COVID-19.

Начиная с понедельника, 20 июля, во Франции действует масочный режим во всех закрытых общественных пространствах, штраф за отсутствие маски составляет 135 евро. Министр экономики страны Брюно Ле Мэр объявил во вторник в интервью Franceinfo, что правительство рассматривает возможность помощи малообеспеченным гражданам в приобретении масок. Ранее, 1 мая, власти Франции ограничили цены на маски 95 евроцентами за штуку.

Реагируя на рост заражаемости коронавирусом, вновь расширяют режим обязательного ношения масок власти Австрии. Начиная с пятницы, 24 июля, защитные маски должны будут надевать посетители супермаркетов, банковских и почтовых контор, заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц. В настоящее время масочный режим распространяется только на автобусы и поезда, медицинские учреждения, а также на некоторые регионы страны. С начала июля в Австрии снова заражаются примерно по 100 человек за сутки. Всего с начала эпидемии в стране выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 710 человек умерли от COVID-19.

При этом на Дунай, на берегах которого раскинулась столица Австрии — Вена, постепенно возвращаются речные круизы. Немецкая компания Nicko Cruises первой возобновила рейсы, которые теперь предусматривают строгие меры безопасности. Пассажиры должны сдать анализ крови на коронавирус, прежде чем подняться на борт, и надевать маски при передвижении по судну. Столы расположены на определенном расстоянии друг от друга с разделительными экранами, а официанты носят маски и перчатки. Гостям ежедневно проверяют температуру, и для экскурсий применяются специальные правила безопасности.

В настоящее время немецкая компания эксплуатирует три судна в течение 6-8-дневных рейсов из немецкого Пассау через Вену до Будапешта. Количество гостей на борту не ограничено. По словам представителей компании, гости приезжают в основном из Германии, Австрии и Швейцарии, поскольку до сих пор существуют ограничения на поездки групп, прибывающих из Соединенных Штатов, Великобритании и Израиля. Гражданам России и Украины эти круизы, к сожалению, также пока недоступны.