Если в Европе пандемия идет на спад, то для США прогноз мрачный. Система здравоохранения практически разрушена, медики взывают о помощи, при этом многие американцы вообще не верят в коронавирус

Коронавирус COVID-19 уже унес больше жизней, чем войны в Корее и Вьетнаме, вместе взятые. Через шесть месяцев после того, как пандемия впервые достигла США, было обнаружено более 3 754 000 случаев заболевания, и по меньшей мере 140 000 пациентов умерли. Выздоровели 1 122 720 человек.

Белый дом объявил 18 штатов, в основном на западе и юге, «красными зонами» в связи со скоростью распространения коронавирусной инфекции и призвал их власти вернуться к более строгим карантинным ограничениям.

Сводки Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют, что количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом по сравнению с прошлой неделей увеличилось в более чем 30 штатах. Соответственно и количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов выросло.

Система здравоохранения США функционирует на пределе. Во многих штатах инфекция распространяется все быстрее, и прогноз для охваченных эпидемией штатов очень мрачный.

Американские медики все чаще взывают о помощи. Из больниц Калифорнии, Техаса, Аризоны, Флориды — штатов, где количество заболевших COVID-19 быстро растет, — поступает информация о переполненных отделениях реанимации и острой нехватке персонала. Кроме того, поступает все больше молодых пациентов с серьезными симптомами. США: коронавирус продолжает убивать, эксперты предупреждают о второй волне осенью © REUTERS, David Ryder

На первом месте по числу новых заразившихся Техас, где зафиксировано 15 тысяч инфицированных, следом идут Флорида (14 тысяч) и Калифорния (9,8 тысяч).

Во многих регионах не хватает оборудования для взятия проб на анализ, а также противовирусного препарата «ремдесивир», так что врачам приходится выбирать, кому из пациентов он нужнее.

Джей Уолфсон, профессор университета Южной Флориды в Тампе, считает, однако, что заполненные отделения реанимации — не самая большая проблема. «Места в больницах мы найти можем, но нам не хватает персонала. Врачи и медсестры, которые работают с ковидными пациентами, очень быстро выгорают», — заявил он.

Рик Стерн, медбрат онкологического отделения госпиталя в Калифорнии, рассказал, что его работа сейчас — нескончаемая череда душераздирающих горестных событий. Один раковый больной, заразившийся COVID-19, скончался через 15 часов. Еще одному очень тяжелому пациенту всего 35 лет. «Я и раньше сталкивался со смертью, но сейчас все иначе. Эти люди еще не готовы и не должны умирать», — сказал он шведской газете Svenska Dagbladet. Коронавирус атаковал военные базы США в Японии © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Профессор Уолфсон критически относится к действиям правительства США в связи со вспышкой коронавируса, а также к общей реакции на нее населения. Американское общество слишком расколото с культурной, социально-экономической и поведенческой точек зрения, чтобы справиться с кризисом масштабов пандемии, считает он.

«У нас нет чувства социального единства и самого мощного в данной ситуации оружия — здравого смысла. Это такой кризис, который можно преодолеть, лишь действуя сообща, но многие по-прежнему отрицают, что вирус вообще существует. Американцы поразительно эгоистичны».

Власти сейчас расхлебывают то, к чему привела спешка с отменой карантинных мероприятий и перезапуском экономики. Штаты уж очень хотели поскорее открыться — начал Техас, подхватила Калифорния. Пляжи в самом населенном штате уже забиты толпами отдыхающих.

Еще две недели назад американцы масштабно отпраздновали День независимости. Маски носили единицы, социальную дистанцию никто не соблюдал. В результате только за прошлый четверг зафиксированы рекордные 77 255 случаев инфицирования. Это почти треть от всего числа заражений ежедневно на земном шаре. Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в первый же день президентства © REUTERS, Jonathan Ernst

«Даже если бы мы могли волшебным образом запереть всех в своей комнате и никто бы никому не передавал коронавирус, мы все равно увидим рост смертности в течение следующих нескольких недель», — прогнозирует Кэтрин Троизи, эпидемиолог Школы общественного здравоохранения в Хьюстоне (штат Техас).

Президента США Дональда Трампа критикуют за то, что он не сумел скоординировать усилия общества по борьбе с инфекцией, а битва страны против вируса все больше политизируется. Трамп уже давно отвечает на это, что главную ответственность за меры во время пандемии несут местные власти.

При этом он ругает губернаторов тех штатов, которые хотят продлить строгие ограничения, и экономически поддерживает тех, кто решил снять их пораньше.

Президент также настаивает: с началом учебного года все школы должны открыться, какой бы ни была ситуация с коронавирусом. Таким образом Трамп шантажом подбадривает школы к открытию. Не начнут учебный год по расписанию — не получат федеральные деньги.

Этот шаг администрация Белого дома объясняет тем, что у детей меньше риск заразиться. На самом деле такая настойчивость объясняется грядущими выборами. Если ученики останутся дома, значит, родители не смогут выйти на работу. Аврально восстанавливать экономику к президентским выборам 3 ноября 2020 года будет некому. Трамп хотел наказать Китай, но рискует наказать сам себя © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Эпидемия влияет на политическую ситуацию в стране. Так, шансы на переизбрание Дональда Трампа уменьшились, потому что из-за коронавируса он не может проводить массовые встречи со своими сторонниками, обеспечившие ему победу на выборах 2016 года.

После карантина солнечная Флорида, как магнит, потянула к себе отдыхающих со всех концов Америки. Сейчас там коронавирус у каждого сотого жителя. Ухудшить положение может конференция Республиканской партии, которая запланирована на август — там будут присутствовать тысячи гостей.

Делегаты от каждого американского штата съедутся, чтобы официально выдвинуть Трампа в президенты. Дональд и слышать ничего не хочет об отмене знакового митинга. Ему так нужен полный зал, что республиканцы уже вынуждены были переносить конференцию. Изначально она планировалась в Северной Каролине, но губернатор штата, опасаясь вспышки коронавируса, не предоставил в распоряжение партии стадион.

Ранее в министерстве здравоохранения США заявили, что ожидают роста смертности от COVID-19 в течение ближайших двух-трёх недель. Замглавы ведомства Бретт Жируар отметил, что вторая волна заражения может прокатиться по Штатам осенью. По его словам, власти будут делать всё возможное, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп. Бортник рассказал, как коронавирус повлияет на выборы в США и украинскую политику © Facebook, Ruslan Bortnik

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил: если срочно не будет найден механизм сдерживания, эпидемия приобретет катастрофические масштабы. «Мы столкнулись с проблемой: в то время как правительство пытается вернуть страну в относительно нормальное русло и частично открывает бизнесы, в отдельных штатах наблюдается резкий скачок заболеваемости", — сказал Фаучи в интервью Би-би-си.

Сравнивая меры, предпринятые в США и в Европе, он отметил, что многие европейские страны ввели тщательный карантин в среднем на 97%, а США только на 50%, что и привело к дальнейшему распространению вируса. По его мнению, многим в Америке, особенно молодым людям, не хватает социальной ответственности.

Главный инфекционист Соединенных Штатов предупредил, что суточный прирост числа заболевших может вскоре превысить 100 000, если американцы не будут совместно предпринимать необходимые шаги для сдерживания распространения вируса.

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