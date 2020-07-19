Остаются закрытыми внешние границы многих стран, а карантин в Краснодарском крае и Крыму снимают — это привело к массовому наплыву отдыхающих на российские курорты

В этом году из-за отложенного начала сезона и закрытия заграничных направлений произошло резкое искажение спроса на поездки по России: если в 2019 году Крым и Краснодарский край обеспечивали туроператорам 50% продаж на внутреннем рынке, то теперь на их долю приходится 90%.

Механизм отложенного спроса сработал безупречно, но с предложением уже возникли проблемы. Существующих на Черноморском побережье отелей категории "4-5 звезд" попросту недостаточно, чтобы мест в них хватило для всех, кто летом не смог поехать на зарубежные курорты, прежде всего в Турцию.

Ажиотажный спрос на отдых на черноморских курортах туроператоры стали фиксировать сразу же после того, как 21 июня власти Краснодарского края объявили о снятии карантинных ограничений. Власти Крыма приняли аналогичное решение еще раньше — начиная с 15 июня.

В результате уже через несколько дней на дорогах южных регионов России стали выстраиваться многокилометровые пробки желающих попасть на отдых.

На черноморские курорты вынужденно поехали жители Дальнего Востока, которые никогда массово не отдыхали в европейской части России, так как им проще было добираться до Таиланда, Китая и Южной Кореи. Туризм возвращается. Европа осторожно открывает границы © REUTERS, Francois Lenoir

Как заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк, отели полуострова в июне были заполнены на 90%, а к 15 июля полностью загружены.

На портале Booking.com в Сочи на июль свободных номеров в отелях категории "5 звезд" практически нет. При этом неделя в августе в «Swissоtel Resort Сочи Камелия» обойдется в 210,3 тыс. рублей (более 80 тыс. гривен) за двухместный номер, а на конец июля пятизвездочные апартаменты Camelia предлагаются за 253,8 тыс. рублей (более 97 тыс. гривен) за двоих.

В экономичном ценовом сегменте ситуация иная, спрос остается на уровне прошлого года. Единственным ограничителем туристического потока, помимо наличия мест размещения, остаются меры властей по открытию регионов — как только они снимаются, люди сразу же отправляются на курорты, не опасаясь вируса.

В Сочи за первую неделю июля, по данным городской администрации, количество отдыхающих выросло более чем вдвое (на конец июня заполняемость отелей и санаториев составляла всего 25%), а полная загрузка курорта ожидается в августе.

Недорогое размещение практически не подорожало, но для тех, кто обычно ездил отдыхать за границу, летний отдых в России обойдется в очень приличную сумму — для семьи с двумя детьми неделя в пятизвездочном отеле может обойтись в 400 тыс. рублей (153 тыс. гривен) без дороги и с одноразовым питанием. Украина: туризм в условиях карантина. Каждый выживает в одиночку © AFP, Sergei SUPINSKY

Для сравнения, на турецком курорте Кемер, по данным того же Booking.com, сейчас есть доступные июльские предложения стоимостью около 80 тыс. рублей (30 тыс. гривен) в неделю за двухместный номер в пятизвездочном отеле на первой линии у моря.

Однако никакой ясности по поводу открытия Турции для российских туристов по-прежнему нет, хотя оптимисты услышали в понедельник первый радостный звонок.

Сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая авиакомпания Turkish Airlines разместила на своём сайте анонс о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Это уже третья попытка турков возобновить полёты в Москву.

Согласно представленному плану полётов, Turkish Airlines планирует начать выполнять следующие рейсы в Россию:

— в Москву 14 рейсов в неделю, начиная с 1 августа;

— в Санкт-Петербург 5 рейсов в неделю, начиная со 2 августа;

— в Ростов-на-Дону 4 рейса в неделю, начиная с 3 августа;

— в Сочи 3 рейса в неделю, начиная с 5 августа;

— в Краснодар 3 рейса в неделю, начиная с 5 августа;

— в Казань 3 рейса в неделю, начиная с 3 августа.

Судя по сообщениям пресс-службы Кремля, вопросы «большой политики» не помешали президентам России и Турции обсудить восстановление туризма. Однако пока ни о каких результатах не сообщается. Тем не менее «перспективы возобновления туристических обменов» стали одной из тем переговоров лидеров России и Турции, которые состоялись по инициативе турецкой стороны. Рыба, медицина, туризм. Китай нацелился на популярный украинский курорт на Азовском море © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Туроператоры отмечают, что у русских туристов ажиотажным спросом сейчас пользуются туры в Турцию через Белоруссию: многие россияне активно бронируют турецкие отели через Минск. Другие решают отправиться на отдых в Хургаду, тоже через Белоруссию. Именно так сейчас туристы из РФ в основном и попадают на курорты зарубежных стран.

Тем временем в соцсетях появились первые отзывы туристов из Украины, которые делятся впечатлениями от отдыха на курортах Турции. Они отмечают, что «антиковидные» меры не мешают комфортно проводить время. Речь идет об отелях, которые получили сертификат Healthy Tourism, позволяющий принимать туристов — всего таких отелей только в Анталии на данный момент 180, а еще 285 находятся на стадии рассмотрения.

«В отеле предоставляются одноразовые маски и очки. Персонал очень хорошо обучен. Все идеально, поэтому мы совсем не боялись. При этом услуги, которые получают туристы, не сокращаются», — подчеркнула одна украинская туристка, отметив, что готова рекламировать Турцию в своем блоге.

Всего на прошлой неделе в Турцию прибыли около 1,5 тыс. украинских туристов. По оценкам местных операторов, загрузка пока «не дотягивает» и до 10% от прошлогодней. Но ожидают, что к середине июля ситуация может измениться. Крым открыли для россиян: конец самоизоляции на полуострове © Скриншот из видео Украина.ру

Что касается отдыха в Крыму: по итогам нынешнего курортного сезона местные власти ожидают возможное падение турпотока на 10-15% в сравнении с прошлым годом. Тогда полуостров принял, по официальным данным, порядка 7,5 млн туристов.

На общих показателях скажется двухмесячный карантин, а также отсутствие украинских отдыхающих, число которых в предыдущие годы составляло несколько сотен тысяч человек.

Перспективы туристической отрасли в целом по миру профессионалы оценивают по-разному. В апреле в интервью изданию DW эксперт Института туризма и исследования курортов в Северной Европе Ульф Зонтаг заявил, что Всемирная туристская организация прогнозирует в 2020 году снижение числа туристов по всему миру на треть — с 1,4 млрд до 1 млрд человек. При этом он отметил, что эти цифры могут оказаться слишком оптимистичными. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70%.

При подготовке текста использовались материалы сайтов eadaily.com и tourprom.ru