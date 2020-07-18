Кризис внутри Европейского союза только усиливается, и усугубляет его финансовый вопрос. Не все страны согласны с тем, чтобы экономически менее развитые игроки выживали за счёт более сильных. И они сумели вынудить руководство ЕС играть по своим правилам

В пятницу, 17 июля, в Брюсселе открылся внеочередной саммит ЕС, который продлится два дня. Вопросы, которые предстоит решить настолько серьёзны, что лидеры впервые с начала пандемии COVID-19 встретились лично, а не в режиме видеоконференции.

По негласной традиции не обошлось без обсуждения России. На открытии мероприятия по инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы политики заслушали краткую информацию о «переписывании истории Россией», и на этом всё закончилось — никаких выводов или решений по этому поводу не принималось. Примечательно, что за последние годы именно страны Балтии активно стремятся исказить события времён Второй мировой войны, о чём неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, и голословно обвиняют СССР в оккупации. Россия же, наоборот, всесторонне выступает на сохранение исторической правды, для чего в частности рассекречивает документы Министерства обороны. Являлось ли Великое княжество Литовское белорусским государством © teleskop-by.org

Главной темой саммита стали дела внутрисоюзные, а именно формирование бюджета на 2021-2027 годы и восстановление европейской экономики, пострадавшей от карантинных мер.

Как будем деньги делить?

Проект бюджета ЕС на ближайшие 7 лет вырос по сравнению с бюджетом периода 2014-2020 годов на 12% — 1,074 трлн евро вместо 960 млрд — на фоне ухудшающегося экономического положения государств-членов. По прогнозу Еврокомиссии, опубликованному в июле, в 2020 году ВВП еврозоны из-за пандемии сократится на 8,7%, хотя в мае речь шла о 7,7%, а экономика всего ЕС потеряет 8,3%, вместо ожидаемых ранее 7,4%. Показатели экономического роста в следующем году тоже корректируются в негативную сторону: если ещё недавно еврозоне предрекали 6,3%, а ЕС — 6,1%, то теперь 6,1% и 5,8% соответственно. Кроме того, ситуацию осложняет Brexit: с 2021 года бюджет союза лишится взносов Великобритании, которые превышали 11 млрд евро в год.

Для того, чтобы поправить финансовое положение ЕС, Еврокомиссия предлагает на ближайшие 7 лет создать новый механизм — фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса под названием «ЕС нового поколения» объёмом €750 млрд. Все средства будут привлечены в виде займов на коммерческом рынке, и для получения этой беспрецедентной суммы придётся внести юридическую поправку об увеличении допустимого уровня заёмных средств в бюджете союза с 1,2% до 2% его суммарного ВВП. Эти деньги планируется направить на восстановление экономик стран, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, таким образом: €500 млрд евро будут распределяться между государствами в виде безвозмездных грантов, а €250 млрд в виде льготных кредитов. По информации, поступавшей в мае, почти половина от общей суммы фонда планируется направить Италии (€82 млрд грантами и €91 млрд кредитами, всего €173 млрд) и Испании (€77 млрд грантами и €63 млрд кредитами, всего €77 млрд). План главы Евросовета Шарля Мишеля предполагает, что все €750 млрд будут освоены до 2026 года: 70% — в 2021-2022 годах на базе критериев Еврокомиссии, остальные 30% — в 2023 году в зависимости от экономических показателей конкретных стран. Мир готовится к экономическим войнам и ищет врагов – западные СМИ о новых постпандемических реалиях © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Расплачиваться по привлечённым займам государства-члены будут совместными усилиями в течение четырёх бюджетных циклов, то есть до 2058 года. Для этого Еврокомиссия намерена ввести в странах новые налоги, как сообщили источники издания Financial Times, на крупные цифровые компании, пластиковые отходы, доходы от торговли квотами на углеродные выбросы на рынке ЕС, которые должны поступать сразу в бюджет ЕС, обходя национальные бюджеты.

Скупая четвёрка

Делить деньги всегда непросто, а в разгар кризиса тем более. Все политические лидеры были готовы к сложным переговорам, некоторые из них забронировали гостиницы в Брюсселе на день больше планируемого срока окончания саммита. И источники в политических кругах, и сами лидеры говорили, противоречий настолько много, что нет гарантий достижения соглашения, тем более предварительных договорённостей никаких нет.

Среди европейских стран выделилась группа, получившая название «скупая четвёрка», которая выступает против общего долга: Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания. Они предлагают создать кредитный фонд на 2 года, деньги из которого дадут с возвратом и при условии проведения реформ. Таким образом политики стремятся избежать ситуации, которую уже переживал ЕС, когда экономически менее развитые страны выживали за счёт более сильных, в том числе за счёт их стран. Лидером этой четвёрки выступает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он сказал журналистам, что не настроен оптимистично, а шансы достижения соглашения оценивает в менее чем 50%.

Его жёсткую позицию разделает и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен: «Мы теперь вместе столкнулись с совершенно новым кризисом, и это означает, что у нас должны быть общие решения. Конечно, нам нужно сделать больше, это совершенно очевидно. В то же время мы должны действовать ответственно: через несколько лет могут появиться новые, другие кризисы. Поэтому мы не собираемся отказываться здесь от важных принципов. Мы считаем, что лучше помогать странам, предоставляя кредиты на выгодных условиях вместо грантов». Чижов: Эпидемия коронавируса не стала началом конца Евросоюза © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В свою очередь, ​​​​​​​канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает на новое предложение Еврокомиссии по бюджету и антикризисному плану, которое будет отвечать ожиданиям четвёрки.

Как рассказали дипломатические источники,​​​​​​​ на саммите произошло противостояние между этой группы стран, выступающих за ужесточение критериев распределения денег, и странами Южной Европы, наиболее пострадавших от пандемии, во главе с Италией. В результате переговоры, продлившиеся около 12 часов, заблокировал Рютте. Политики решили взять паузу и продолжить дискуссию утром. Депутат Европарламента от фракции "Идентичность и демократия" Виржини Жорон пояснила в комментарии РИА Новости, что Нидерланды традиционно выступают за то, чтобы требовать проведения структурных реформ от получателей помощи, а распределение помощи из фондов восстановления утверждалось единогласно, чтобы каждое государство имело право вето, в то время как Италия и Испания рассчитывают, что предложения Еврокомиссии будут утверждаться автоматически, а отменяться только квалифицированным большинством.

По итогам первого дня саммита итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил: «Нет ничего нерушимого в жизни, посмотрим. Италия готова к логике пересмотра отдельных деталей, но мы совершенно не намерены принять компромиссное решение, которое нарушает не только равновесие между европейскими институтами, но и умаляет значение этого фонда». Оно и понятно, ведь Рим больше всех выиграет от создания фонда в том виде, в котором предлагает Еврокомиссия. Глава правительств Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что мнения по размеру фондов восстановления диаметрально противоположные, и у него нет чувства, что страны приближаются к соглашению, скорее, наоборот.

Европейский союз переживает один самых сложных периодов в своей истории. По прибытии на саммит президент Франции Эммануэль Макрон констатировал: «Мы переживаем небывалый санитарный, но также экономический и социальный кризис». Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в бельгийскую столицу без энтузиазма, несмотря на день рождения. Она сказала, что различия во мнениях всё ещё очень и очень большие, поэтому невозможно заранее сказать, будет ли достигнут результат. Ей хотелось бы уладить споры как можно скорее, но нужно смотреть правде в глаза — требуется готовность к компромиссам. «Сделаем Европу снова сильной»: Меркель призвала страны ЕС объединиться, чтобы сохранить мировое лидерство © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Утром 18 июля саммит возобновился, начавшись с консультаций в узком составе между Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По информации источников агентства Reuters, глава Евросовета предложит компромиссные предложения, направленные на сокращение бюджета ЕС и сумм на восстановление экономики после пандемии, которые страны Евросоюза смогут получить от Брюсселя безвозмездно. Кроме того, вместо ранее предложенного соотношения 500 млрд грантами и 500 млрд кредитами предлагается схема 450 млрд евро и 300 млрд. Новый план также включает возможность предоставления трём странам ЕС так называемой скидки на выплаты взносов в бюджет ЕС в суммарном размере до 100 млрд евро на следующие 7 лет, что неизбежно потребует пересмотра структуры бюджета. Но и этой не всё. Мишель предложил предусмотреть механизм экстренной приостановки выделения денег из фонда восстановления той или иной стране ЕС в случае их нецелевого использования: одна из стран-доноров, у которой есть сомнения в целесообразности использования дотаций, должна будет созвать специальное заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов, который будет уполномочен остановить выплаты.

Эта кризисная ситуация в очередной раз подтвердила тенденцию на усиление роли национальных правительств. Как бы ни декларировал ЕС единство и взаимопомощь, решать собственные проблемы каждая страна вынуждена сама. Руководству союза сейчас по большому счёту нужно урегулировать текущие проблемы, ведь расплачиваться по долгам за предложенные программы предстоит уже их преемникам. Вряд ли Шарль Мишель и Урсулой фон дер Ляйен останутся у руля ЕС в 2058 году, когда истекает срок погашения займов на внешнем рынке.